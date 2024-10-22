Новый вид мошенничества: как отличить поддельные квитанции за ЖКУ от настоящих

Звонки от имени Мосэнергосбыта: как выглядит схема обмана собственников жилья

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Мошенники используют очень много способов, чтобы выманить деньги у людей. Они представляются сотрудниками банков, полиции, социальных учреждений, звонят якобы из ЕМИАС или с «Госуслуг» – любыми путями и разными схемами вводят людей в заблуждение.

Новая схема – это звонки от имени Мосэнергосбыта с настойчивыми требованиями оплатить долг, установить программу для передачи показаний, с использованием видеосвязи в соцсетях с логотипами Мосэнергосбыта, отправкой СМС. Кроме того, злоумышленники рассылают платежные квитанции под видом настоящих, и, оплачивая по таким квитанциям, собственники жилья передают свои деньги преступникам.

Поддельный документ мошенники кладут в почтовый ящик, а настоящую могут выкрасть, или она просто придет позже. Более того, QR-код на бланке может содержать ссылку, при переходе по которой гражданин рискует загрузить вредоносное ПО с предоставлением удаленного доступа к приложениям банков и «Госуслуг».

Поэтому важно уметь отличать квитанции и не торопиться оплачивать мнимые или настоящие долги по первому звонку. Все стоит перепроверить, и даже если вы знаете, что у вас долг, сначала нужно успокоиться, все обдумать и перепроверить.