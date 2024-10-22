Новый вид мошенничества: как отличить поддельные квитанции за ЖКУ от настоящих
Фото - © Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем, как отличить настоящие платежные документы от поддельных и что делать, если вы уже перевели деньги мошенникам.
Звонки от имени Мосэнергосбыта: как выглядит схема обмана собственников жилья
Фото - © Фотобанк Лори
Мошенники используют очень много способов, чтобы выманить деньги у людей. Они представляются сотрудниками банков, полиции, социальных учреждений, звонят якобы из ЕМИАС или с «Госуслуг» – любыми путями и разными схемами вводят людей в заблуждение.
Новая схема – это звонки от имени Мосэнергосбыта с настойчивыми требованиями оплатить долг, установить программу для передачи показаний, с использованием видеосвязи в соцсетях с логотипами Мосэнергосбыта, отправкой СМС. Кроме того, злоумышленники рассылают платежные квитанции под видом настоящих, и, оплачивая по таким квитанциям, собственники жилья передают свои деньги преступникам.
Поддельный документ мошенники кладут в почтовый ящик, а настоящую могут выкрасть, или она просто придет позже. Более того, QR-код на бланке может содержать ссылку, при переходе по которой гражданин рискует загрузить вредоносное ПО с предоставлением удаленного доступа к приложениям банков и «Госуслуг».
Поэтому важно уметь отличать квитанции и не торопиться оплачивать мнимые или настоящие долги по первому звонку. Все стоит перепроверить, и даже если вы знаете, что у вас долг, сначала нужно успокоиться, все обдумать и перепроверить.
Как отличить поддельную квитанцию на оплату ЖКУ
Фото - © Фотобанк Лори
Внешне поддельные квитанции выглядят как обычные. Поэтому нужно каждый раз крайне внимательно относиться к таким документам.
- Нужно обратить внимание на название и содержание платежки. Название организации может незначительно отличаться от наименования реальной компании, может отличаться шрифт, размер, цвет – любая нестыковка или изменения должны насторожить.
- Посмотреть на реквизиты и описание самих услуг. Внимательно проверить все цифры при оплате. В любом приложении банков можно сделать платеж регулярным и получать платежные квитанции напрямую из банка.
- Стоит проверять размер начислений и вести свой учет оплаты ЖКУ и при любых нестыковках связываться непосредственно с представителями управляющей компании или МосОблЕИРЦ.
- Запомнить, что на оранжевых долговых извещениях МосОблЕИРЦ указаны номера телефонов, по которым можно уточнить сумму, период и способ оплаты задолженности: 8-936-501-7309, 8-919-992-38-28. Наличие и сумму долга можно также проверить через контактный центр по телефону 8(499)444-01-00, через личный кабинет на сайте или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Кроме того, в МосОблЕИРЦ пояснили, что в октябре долговые извещения придут тем жителям, кто не оплачивал коммунальные услуги более трех месяцев и чей долг превысил 10 тысяч рублей. В извещениях сумма долга указана с учетом текущих начислений, но без долгов за газ и электроэнергию, если житель получает отдельные квитанции от Мосэнергосбыта.
Как оплачивать ЖКУ, чтобы не стать жертвой мошенников
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Преступники пользуются тем, что многие оплачивают квитанции «на автомате», просто сканируя QR-код и редко обращая внимание на реквизиты, поэтому:
- Всегда стоит проверять реквизиты перед оплатой, перейдя по QR-коду, внимательно проверять все цифры и лучше сверить их с предыдущими квитанциями.
- Также можно оплачивать квитанции в банках или в клиентских офисах МосОблЕИРЦ, а любые вопросы можно задать по телефону: 8(499)444-01-00.
- Оплачивать ЖКУ лучше всего в личном кабинете МосОблЕИРЦ или с помощью мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн». Установить его помогут в любом офисе компании, если с этим есть сложности.
- Запомнить, что информация о приборах учета электроэнергии доступна на сайте Мосэнергосбыта или по телефону: 8(499)550-9-550.
- Запомнить, что никогда нельзя передавать свои личные данные по телефону, всегда перепроверять информацию о долгах и не выполнять указания мошенников. А любые недопонимания или споры по суммам платежей нужно решать в офисах МосОблЕИРЦ.
Что делать, если уже оплатили поддельную квитанцию ЖКХ
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Если же вы успели оплатить поддельную квитанцию и поняли, что перевели деньги мошенникам, нужно незамедлительно обращаться в полицию. В заявлении нужно подробно и четко указать все обстоятельства платежа, его сумму, предоставив чеки и скриншоты (если они есть).