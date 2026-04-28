Как налоговая узнает о вкладах в разных банках в 2026 году и как законно уменьшить налог на проценты

Многие верят в миф «разложу деньги по пяти разным банкам, и налоговая не узнает». На самом деле налоговая видит все. Здесь нет никакой магии — работает автоматический обмен данными между банками и ФНС. Поэтому скрыть доход таким способом невозможно, подчеркивает эксперт.

наименование банка и его реквизиты;

вид счета (депозитный и т. п.);

До 1 февраля каждого года банки передают в ФНС электронные отчеты о процентах, начисленных клиентам за предыдущий год.

Если доход выше — налог начисляется на разницу, и ФНС присылает уведомление.

Необлагаемый лимит считается так: 1 млн рублей × максимальная ключевая ставка ЦБ на 1-е число любого месяца года.

рассчитывает налог только с суммы превышения.

суммирует все процентные доходы по вкладам одного человека — независимо от числа банков;

Можно ли законно уменьшить налог на вклад

Полностью избежать налога при превышении лимита нельзя. Но есть легальные способы его снизить.

Способ 1. Перенос дохода между годами

Налог считается не по сумме вклада, а по фактически выплаченным процентам за год.

Если вклад заканчивается после 1 января, часть дохода переносится на следующий налоговый период.

Это позволяет:

распределить доход по годам;

снизить налоговую нагрузку.

Важно, что это законный механизм, а не уклонение от налогов.

Способ 2. Долгосрочные вклады (от 15 месяцев)

С 2025 года действует особый порядок налогообложения для вкладов сроком более 15 месяцев с выплатой процентов в конце срока.

Как это работает:

необлагаемый лимит рассчитывается отдельно для каждого года действия вклада;

затем лимиты суммируются;

налог начисляется только на превышение общей суммы процентов над суммой лимитов;

если в каком-то году доход ниже лимита, неиспользованный остаток переносится на будущие годы (в рамках этого вклада).

Это один из самых эффективных легальных способов оптимизации налога.