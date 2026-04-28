Как налоговая узнает о вкладах в разных банках в 2026 году и как законно уменьшить налог на проценты
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
Как ФНС узнает все о вкладах россиян в 2026 году и какие существуют законные способы платить меньше налога, РИАМО рассказала финансовый консультант, советник НАСФП Наталья Колбасина.
Как налоговая узнает о вкладах россиян в разных банках
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
Многие верят в миф «разложу деньги по пяти разным банкам, и налоговая не узнает». На самом деле налоговая видит все. Здесь нет никакой магии — работает автоматический обмен данными между банками и ФНС. Поэтому скрыть доход таким способом невозможно, подчеркивает эксперт.
Как банки передают данные в налоговую
Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори
До 1 февраля каждого года банки передают в ФНС электронные отчеты о процентах, начисленных клиентам за предыдущий год.
В отчет входят:
- дата открытия/закрытия счета или вклада;
- номер счета (вклада);
- вид счета (депозитный и т. п.);
- валюта счета;
- наименование банка и его реквизиты;
- сумма выплаченных процентов.
Как ФНС рассчитывает налог на вклады
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
После получения данных налоговая:
- суммирует все процентные доходы по вкладам одного человека — независимо от числа банков;
- применяет единый необлагаемый лимит;
- рассчитывает налог только с суммы превышения.
Необлагаемый лимит считается так: 1 млн рублей × максимальная ключевая ставка ЦБ на 1-е число любого месяца года.
Например, если ставка достигала 21%, лимит составит 210 000 рублей.
Если доход выше — налог начисляется на разницу, и ФНС присылает уведомление.
Можно ли законно уменьшить налог на вклад
Фото - © Victoria Demidova / Фотобанк Лори
Полностью избежать налога при превышении лимита нельзя. Но есть легальные способы его снизить.
Способ 1. Перенос дохода между годами
Налог считается не по сумме вклада, а по фактически выплаченным процентам за год.
Если вклад заканчивается после 1 января, часть дохода переносится на следующий налоговый период.
Это позволяет:
- распределить доход по годам;
- снизить налоговую нагрузку.
Важно, что это законный механизм, а не уклонение от налогов.
Способ 2. Долгосрочные вклады (от 15 месяцев)
С 2025 года действует особый порядок налогообложения для вкладов сроком более 15 месяцев с выплатой процентов в конце срока.
Как это работает:
- необлагаемый лимит рассчитывается отдельно для каждого года действия вклада;
- затем лимиты суммируются;
- налог начисляется только на превышение общей суммы процентов над суммой лимитов;
- если в каком-то году доход ниже лимита, неиспользованный остаток переносится на будущие годы (в рамках этого вклада).
Это один из самых эффективных легальных способов оптимизации налога.
Что не поможет снизить налог
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
Эти стратегии не работают или несут риски:
- размещение денег в разных банках — ФНС все равно суммирует доходы;
- досрочное закрытие вкладов — потери на процентах перекрывают выгоду;
- оформление вкладов на родственников — риск потерять деньги и испортить отношения.