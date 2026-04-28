Как налоговая узнает о вкладах в разных банках в 2026 году и как законно уменьшить налог на проценты

Шпаргалки
Игорь Низов / Фотобанк Лори

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Как ФНС узнает все о вкладах россиян в 2026 году и какие существуют законные способы платить меньше налога, РИАМО рассказала финансовый консультант, советник НАСФП Наталья Колбасина.

Как налоговая узнает о вкладах россиян в разных банках

Игорь Низов / Фотобанк Лори

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Многие верят в миф «разложу деньги по пяти разным банкам, и налоговая не узнает». На самом деле налоговая видит все. Здесь нет никакой магии — работает автоматический обмен данными между банками и ФНС. Поэтому скрыть доход таким способом невозможно, подчеркивает эксперт.

Как банки передают данные в налоговую

Яна Королёва / Фотобанк Лори

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

До 1 февраля каждого года банки передают в ФНС электронные отчеты о процентах, начисленных клиентам за предыдущий год.

В отчет входят:

  • дата открытия/закрытия счета или вклада;
  • номер счета (вклада);
  • вид счета (депозитный и т. п.);
  • валюта счета;
  • наименование банка и его реквизиты;
  • сумма выплаченных процентов.

Как ФНС рассчитывает налог на вклады

Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

После получения данных налоговая:

  • суммирует все процентные доходы по вкладам одного человека — независимо от числа банков;
  • применяет единый необлагаемый лимит;
  • рассчитывает налог только с суммы превышения.

Необлагаемый лимит считается так: 1 млн рублей × максимальная ключевая ставка ЦБ на 1-е число любого месяца года.

Например, если ставка достигала 21%, лимит составит 210 000 рублей.

Если доход выше — налог начисляется на разницу, и ФНС присылает уведомление.

Можно ли законно уменьшить налог на вклад

Victoria Demidova / Фотобанк Лори

Фото - © Victoria Demidova / Фотобанк Лори

Полностью избежать налога при превышении лимита нельзя. Но есть легальные способы его снизить.

Способ 1. Перенос дохода между годами

Налог считается не по сумме вклада, а по фактически выплаченным процентам за год.

Если вклад заканчивается после 1 января, часть дохода переносится на следующий налоговый период.

Это позволяет:

  • распределить доход по годам;
  • снизить налоговую нагрузку.

Важно, что это законный механизм, а не уклонение от налогов.

Способ 2. Долгосрочные вклады (от 15 месяцев)

С 2025 года действует особый порядок налогообложения для вкладов сроком более 15 месяцев с выплатой процентов в конце срока.

Как это работает:

  • необлагаемый лимит рассчитывается отдельно для каждого года действия вклада;
  • затем лимиты суммируются;
  • налог начисляется только на превышение общей суммы процентов над суммой лимитов;
  • если в каком-то году доход ниже лимита, неиспользованный остаток переносится на будущие годы (в рамках этого вклада).

Это один из самых эффективных легальных способов оптимизации налога.

Что не поможет снизить налог

Игорь Низов / Фотобанк Лори

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Эти стратегии не работают или несут риски:

  • размещение денег в разных банках — ФНС все равно суммирует доходы;
  • досрочное закрытие вкладов — потери на процентах перекрывают выгоду;
  • оформление вкладов на родственников — риск потерять деньги и испортить отношения.