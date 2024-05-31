Как и когда рассказывать детям о деньгах
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Как начать учить ребенка финансовой грамотности и что делать дальше, РИАМО рассказала шеф-редактор журнала «Сравни» Мария Дергачева.
Как говорить о деньгах с ребенком 4–6 лет
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1️. Знакомим с деньгами
Ребенок в возрасте 3-4 лет уже понимает, что за любую покупку нужно заплатить. Ведь он регулярно ходит в магазин с родителями и видит, что они рассчитываются на кассе. Но что именно такое деньги – пока для малыша понятие абстрактное.
Современные дети часто лишены контакта с деньгами, ведь чаще платежи безналичные. Поэтому необходимо рассмотреть с ребенком бумажные деньги. Важно обратить его внимание на то, что одна монета и купюра может отличаться от другой, и объяснить почему.
Также нужно рассказать, зачем люди вообще придумали деньги, объяснить, что сначала люди обменивались вещами напрямую, но это было неудобно. Поэтому, чтобы стало проще, начали использовать деньги, но такими, как сейчас, они были не сразу. Малышу будет интересно узнать, что в далеком прошлом в качестве денег использовали ракушки, янтарь, перья и многое другое, прежде чем пришли к современным купюрам.
2️. Рассказываем, откуда деньги берутся в семье и куда тратятся
Ребенку нужно объяснить, что ему не покупают все на свете не потому, что жалко, а потому, что деньги не появляются в бесконечном количестве, и на все деньги в семье есть планы. Это убережет от истерик в магазинах и обид.
Нужно сказать, из каких источников в вашу семью приходят деньги, например, что бюджет семьи – это зарплата родителей и пенсия бабушки. А далее объяснить, что именно на них каждый месяц нужно покупать: продукты, одежду, топливо для машины, платить за коммунальные услуги и так далее.
3️. Вместе делаем первые покупки
«Договоритесь с ребенком, какую игрушку вы хотите купить. Можно завести копилку и показать, как на нее накопить с помощью наличных денег. Когда сумма будет накоплена, разрешите малышу самому совершить покупку: отдать деньги на кассе и забрать игрушку и чек», – рекомендует Дергачева.
Важно, чтобы цель была легко достижимой, то есть чтобы игрушка была недорогой и накопить на нее можно было быстро. Например, давать ребенку по 100 рублей каждые два дня и купить игрушку за 300 рублей. Иначе у ребенка может пропасть интерес, ведь малыши пока не умеют долго ждать.
Как обучать финансовой грамотности детей 7–10 лет
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1️. Учим распределять личный бюджет
В школьном возрасте ребенку стоит начать давать карманные деньги, а значит, нужно научить ребенка распределять его «карманный бюджет» по статьям расходов. Сначала лучше давать наличные: ребенку проще, понятнее и интереснее их считать.
Самое главное – не заставлять ребенка покупать на карманные деньги только то, что считают правильным родители. Это личные средства ребенка, распоряжаться которыми он может как захочет. Зато эти траты можно потом вместе обсуждать. Важно именно обсуждать, а не осуждать за «ненужные» покупки. И не наказывать ребенка, если он потратил деньги на что-то, с чем родители не согласны.
«Особенно важно не наказывать ни за что лишением карманных денег. Эта заранее оговоренная сумма должна быть неизменной независимо от того, как ребенок себя ведет. Ведь у взрослых не отбирают зарплату за то, что они купили себе чипсы или не помыли пол дома», – подчеркивает эксперт.
2. Рассказываем о работе
При этом важно дать ребенку понять, что взрослые получают деньги не просто так, а за свои навыки и умения. То есть помочь ему увидеть связь между трудом и заработком. Для этого можно взять ребенка с собой на работу.
На рабочем месте стоит показать ему, какие у вас есть обязанности и какие обязанности у ваших коллег. Если на работу к родителям детей привести никак невозможно, стоит попросить близкого, чье рабочее место руководство разрешит посетить.
3. Предлагаем заработать самому
Можно дать младшему школьнику возможность заработать самостоятельно. Самый простой вариант – предложить ему продать на сайте с объявлениями какую-то вещь, которая ему больше не нужна, например, игрушку или гаджет.
4. Заводим дебетовую карту
Несмотря на то, что карту для ребенка в некоторых банках можно оформить уже с 6-7 лет, лучше не торопиться и сначала убедиться, что он хорошо управляется с бумажными деньгами. А карту лучше заводить лет с 9-10.
Важно при оформлении карты обязательно рассказать ребенку о мошенниках, которые похищают деньги онлайн. Объяснить, что данные карты нельзя никому сообщать, нельзя вводить на сайтах с незнакомыми ссылками и нельзя фотографировать. Также нужно рассказать ребенку, что он должен делать, если вдруг потеряет карту: сразу позвонить родителям и убедиться, что они связались с банком для ее блокировки.
Как научить подростка распоряжаться деньгами
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Если до подросткового возраста обучения финансовой грамотности не было, то начать будет сложно, но все же возможно. Если ребенок не проявляет интерес сам, его стоит заинтересовать. Для этого можно вместе сыграть в настольные финансовые игры, порекомендовать интересные книги, приобщать его к финансовой жизни семьи.
1. Обсуждаем крупные семейные покупки вместе
Подрастающий ребенок все больше погружается в тему семейного бюджета. Ему не обязательно знать, сколько именно вы зарабатываете, чтобы информация не ушла за пределы семьи. Но полезно, чтобы он принимал участие в обсуждении крупных покупок и знал, на что тратятся деньги семьи. Это расширяет сферу влияния ребенка внутри семьи: с ним советуются, и это формирует доверительное отношение.
2. Подробно рассказываем о банковских продуктах
В подростковом возрасте ребенку уже стоит рассказать о вкладах и кредитах, о разнице между дебетовой и кредитной картой и подробнее – о мерах безопасности при обращении с ними. Также важно рассказать о банковских бонусах, кэшбеках и комиссиях.
«Объясните, почему сами пользуетесь тем или иным банковским продуктом, а другим не пользуетесь. Говорите максимально честно: ребенок должен видеть, что слова родителей не расходятся с действиями. Поэтому, если вы рассказываете, что нельзя покупать вещи и гаджеты, влезая в кредиты, просто потому, что они модные, а сами демонстрируете обратный пример, пользы от слов не будет. А если вы допустили действия, которые противоречат финансовой грамотности, лучше рассказать об этом правду и показать, какие меры вы сейчас предпринимаете, чтобы изменить ситуацию», – советует Дергачева.