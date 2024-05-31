Как и когда рассказывать детям о деньгах

Как говорить о деньгах с ребенком 4–6 лет

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1️. Знакомим с деньгами

Ребенок в возрасте 3-4 лет уже понимает, что за любую покупку нужно заплатить. Ведь он регулярно ходит в магазин с родителями и видит, что они рассчитываются на кассе. Но что именно такое деньги – пока для малыша понятие абстрактное.

Современные дети часто лишены контакта с деньгами, ведь чаще платежи безналичные. Поэтому необходимо рассмотреть с ребенком бумажные деньги. Важно обратить его внимание на то, что одна монета и купюра может отличаться от другой, и объяснить почему.

Также нужно рассказать, зачем люди вообще придумали деньги, объяснить, что сначала люди обменивались вещами напрямую, но это было неудобно. Поэтому, чтобы стало проще, начали использовать деньги, но такими, как сейчас, они были не сразу. Малышу будет интересно узнать, что в далеком прошлом в качестве денег использовали ракушки, янтарь, перья и многое другое, прежде чем пришли к современным купюрам.

2️. Рассказываем, откуда деньги берутся в семье и куда тратятся

Ребенку нужно объяснить, что ему не покупают все на свете не потому, что жалко, а потому, что деньги не появляются в бесконечном количестве, и на все деньги в семье есть планы. Это убережет от истерик в магазинах и обид.

Нужно сказать, из каких источников в вашу семью приходят деньги, например, что бюджет семьи – это зарплата родителей и пенсия бабушки. А далее объяснить, что именно на них каждый месяц нужно покупать: продукты, одежду, топливо для машины, платить за коммунальные услуги и так далее.

3️. Вместе делаем первые покупки

«Договоритесь с ребенком, какую игрушку вы хотите купить. Можно завести копилку и показать, как на нее накопить с помощью наличных денег. Когда сумма будет накоплена, разрешите малышу самому совершить покупку: отдать деньги на кассе и забрать игрушку и чек», – рекомендует Дергачева.

Важно, чтобы цель была легко достижимой, то есть чтобы игрушка была недорогой и накопить на нее можно было быстро. Например, давать ребенку по 100 рублей каждые два дня и купить игрушку за 300 рублей. Иначе у ребенка может пропасть интерес, ведь малыши пока не умеют долго ждать.