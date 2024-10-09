Как и где получить IT-профессию бесплатно

В материале РИАМО рассказываем о способах бесплатного обучения IT-специальности и о том, как выбрать для себя самый подходящий.

Что такое IT Фото - © Unsplash.com IT-специальности на сегодняшний день очень востребованы и в России, и в мире. Сфера IT (англ. information technology — информационные технологии) — это отрасль экономики, которая при использовании современных достижений в области компьютерной техники и новейших средств коммуникации осуществляет сбор, хранение и передачу информации. Айтишники создают цифровые инструменты для пользователей, работают с программным кодом, системными решениями, пишут инструкции, внедряют софт.

Кто может стать айтишником Фото - © Unsplash.com Эта сфера требует большой вовлеченности, умения постоянно учиться новому, быстро и качественно находить нестандартные решения. Идти работать в IT-сферу просто потому, что там много денег и это востребовано, не имеет смысла. Скорее всего, даже при качественном обучении из человека без склонности к IT-специальностям не получится хорошего специалиста. Скорее, оказавшись не на своем месте, человек быстро разочаруется. Поэтому к выбору профессии стоит относиться ответственно и не поддаваться ажиотажу. Начинающему IT-специалисту в любом возрасте нужны дисциплина и терпение. Важно уметь самому организовывать свое рабочее время, так как работа в IT часто удаленная и «стоять над душой», подгонять и говорить, что делать, никто не будет. Конечно, важно, чтобы работа нравилась, потому что мотивация только высоким заработком не сделает из человека профессионала.

Как выбрать курс или учебное заведение Фото - © Unsplash.com Получить образование в IT-сфере можно бесплатно. Именно благодаря высокому спросу на специалистов многие колледжи и онлайн-школы проводят бесплатные занятия. Часто коммерческие учреждения дают несколько уроков бесплатно, чтобы привлечь абитуриентов. Есть и бесплатные государственные программы. В любом случае, важно правильно выбрать курс. В первую очередь нужно обратить внимание на преподавателя — курс должен читать практик. Именно он сможет научить реальному решению проблем и дать ответы на все вопросы четко и подробно. Обратить внимание нужно и на специализацию школы — предлагающие «все и сразу» организации вряд ли дают качественное образование. Также стоит внимательно изучить программы курса и способы обучения. Быстро обучить IT-профессии невозможно, поэтому обещания «за три урока сделать из гуманитария программиста» — в лучшем случае маркетинговый ход, а в худшем — мошенничество. Стоит выбирать курсы с домашними заданиями, проверками и контролем со стороны куратора — особенно если учиться собирается школьник или человеку нужно постоянное сопровождение куратора. Важно самому читать больше книг, практиковаться, следовать плану обучения и ставить перед собой реальные цели по этапам. Не стоит сразу стремиться писать большие коды. Можно пробовать участвовать в волонтерских IT-проектах, где можно и попрактиковаться, и чему-то научиться.

Где школьники и студенты могут бесплатно освоить IT-профессию Фото - © Unsplash.com «Код будущего» Школьники и студенты могут подать заявку на платформе «Код будущего», где есть возможность пройти бесплатные онлайн-занятия по самым популярным языкам программирования: Python, C++, C#, JavaScript, 1С. Всего в каталоге проекта более 40 курсов от ведущих российских IT-компаний и вузов, таких как Яндекс, 1С, Учи.Дома, МЭО, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Университет Иннополис, МФТИ и других. Здесь можно и профессию получить, и как минимум сформировать портфолио. Обучение проходит в онлайн-формате в течение 144 академических часов. Сдавшие итоговое тестирование получают сертификат. Сейчас на сайте можно оставить заявку на курс, обычно самый большой набор проходит во второй половине учебного года. Школьные и студенческие программы В школах и колледжах проводятся дополнительные занятия для ребят, желающих связать свою жизнь с IT-сферой. Запись на программы проводится в конкретном учебном заведении, о наличии программ нужно узнавать у своих педагогов. Курсы в «Сириусе» Школьники могут проходить курсы на платформе образовательного центра «Сириус». Здесь можно выбрать интересующий курс и записаться на него. Цифровые кафедры В 2022 году в российских вузах появились так называемые «цифровые кафедры». Эти бесплатные образовательные программы позволяют с нуля за 9-15 месяцев получить одну дополнительную специальность в области IT. Обучаться на таких кафедрах могут не только студенты технических специальностей, но и, например, будущие учителя или врачи. Дополнительных испытаний для поступления на курс не проводят — нужно только вовремя записаться. Тестирование проводят только для того, чтобы выяснить начальный уровень. По итогам обучения сдаются экзамены и выдается диплом. Преподавателями «цифровых кафедр» стали эксперты-практики со стажем работы в академической среде или IT-отрасли не менее трех лет, а также сотрудники компаний из реального сектора экономики. О наличии такой кафедры нужно узнавать в своем вузе.