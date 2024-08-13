Как и где можно наблюдать редкое сближение Марса и Юпитера 14-15 августа
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В материале РИАМО рассказываем про редкое явление и о том, где его можно наблюдать.
Как часто бывает сближение Марса и Юпитера
Фото - © сгенерировано нейросетью Midjourney по запросу РИАМО
Астрономы говорят, что сближение двух планет бывает примерно раз в два года. В этом году его можно наблюдать не только 14 августа, а в течение всего месяца. Но именно в эту дату в ночь с 14 на 15 августа, после полуночи две планеты окажутся очень близко друг к другу – между планетами будет всего лишь 18,4 угловой минуты — расстояние, которое вдвое меньше диска Луны.
Жители и гости столицы смогут наблюдать сближение всю ночь. Примерно в 23:30 Марс и Юпитер поднимутся над северо-восточным горизонтом, а ближе к рассвету достигнут высоты 34 градуса над восточным горизонтом.
Как сообщается на сайте Московского планетария, планеты сближались весь июль. Юпитер и Марс в августе находятся в созвездии Тельца. С начала августа пара планет наблюдается с полуночи и до рассвета низко у восточного горизонта. И ярче всего сближение увидят те, кто до этого наблюдал за ними. 14 августа увидеть Марс и Юпитер можно будет невооруженным глазом и настолько близко, что обе планеты смогут поместиться в поле зрения телескопа или бинокля.
В следующий раз это небесное явление можно будет увидеть только в 2026 году.
Как можно наблюдать сближение Марса и Юпитера
Фото - © сгенерировано нейросетью Midjourney по запросу РИАМО
На самом деле в течение августа сближение Марса и Юпитера можно наблюдать несколько раз. Планеты хорошо видны невооруженным глазом на ясном ночном небе с полуночи и до рассвета.
«На широте Москвы Марс и Юпитер появляются из-за горизонта после полуночи и поднимаются высоко над восточным горизонтом пока не исчезнут в рассветных лучах Солнца», - говорится на сайте Московского планетария.
Если наблюдать несколько раз, то можно увидеть движение планет. Они начнут отдаляться друг от друга после 14 августа и достигнут самого большого расстояния в январе 2025 года. В созвездии Тельца эти планеты будут видны недалеко от яркой звезды Альдебаран.
Где наблюдать сближение Марса и Юпитера
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В самой Москве без телескопа разглядеть планеты возможно не получится из-за большого количества света. А вот за городом можно хорошо увидеть и планеты, и звездопад и в целом насладиться красотой ночного звездного неба.
Условием является ясное небо, но прогнозы синоптиков обещают облачную погоду с дождями на 14 и 15 августа. Однако, возможно, жителям Московского региона повезет и облака не затянут все небо, дав возможность полюбоваться звездами.
С собой для наблюдений можно взять бинокль или телескоп, но яркие планеты видны невооруженным глазом. Одеться нужно теплее, взять с собой чай в термосе и пледы. Выбирать место для наблюдений желательно с меньшим количеством фонарей и высоких домов.
Какие еще астрономические явления можно увидеть в августе
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Жители и гости Москвы смогут понаблюдать за парадом планет 28 августа, но разглядеть некоторые объекты будет сложно. По словам астрономов, в этот день утром на небе по одну сторону от Солнца выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн.
Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн можно наблюдать в течение всего августа с полуночи и вплоть до рассвета, за исключением Меркурия, который присоединится к ним только в конце месяца, появляясь на утреннем небе после 4 утра.
Весь август действует метеорный поток из созвездия Персей. 12 августа был пик потока, но он будет продолжаться еще в течение 3-4 дней.