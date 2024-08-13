Как и где можно наблюдать редкое сближение Марса и Юпитера 14-15 августа

Как часто бывает сближение Марса и Юпитера

Фото - © сгенерировано нейросетью Midjourney по запросу РИАМО

Астрономы говорят, что сближение двух планет бывает примерно раз в два года. В этом году его можно наблюдать не только 14 августа, а в течение всего месяца. Но именно в эту дату в ночь с 14 на 15 августа, после полуночи две планеты окажутся очень близко друг к другу – между планетами будет всего лишь 18,4 угловой минуты — расстояние, которое вдвое меньше диска Луны.

Жители и гости столицы смогут наблюдать сближение всю ночь. Примерно в 23:30 Марс и Юпитер поднимутся над северо-восточным горизонтом, а ближе к рассвету достигнут высоты 34 градуса над восточным горизонтом.

Как сообщается на сайте Московского планетария, планеты сближались весь июль. Юпитер и Марс в августе находятся в созвездии Тельца. С начала августа пара планет наблюдается с полуночи и до рассвета низко у восточного горизонта. И ярче всего сближение увидят те, кто до этого наблюдал за ними. 14 августа увидеть Марс и Юпитер можно будет невооруженным глазом и настолько близко, что обе планеты смогут поместиться в поле зрения телескопа или бинокля.

В следующий раз это небесное явление можно будет увидеть только в 2026 году.