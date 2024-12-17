Как быстро протрезветь, а чего нельзя делать после выпитого алкоголя

В материале РИАМО читайте о том, как быстро привести себя в порядок после горячительных напитков, а какие методы применять точно не стоит.

Почему человек пьянеет Фото - © Freepik.com При попадании в кровь этанол проникает в клетки головного мозга и вызывает состояние, которое называется опьянением. Выпитая доза спиртного влияет на поведение человека, так как алкоголь является психоактивным веществом, оказывающим мощное воздействие на центральную нервную систему. Соответственно, при разной степени опьянения существуют и разные последствия. В любом случае угнетается активность нейронов, а реакции в нервной системе замедляются — в частности, такие когнитивные функции, как концентрация внимания, а также скорость мышления и принятия решений. Алкоголь воздействует и на метаболизм, что тоже влияет на нервную систему и усиливает степень опьянения. Симптомы интоксикации проявляются тем сильнее, чем больше выпито алкоголя.

Что влияет на скорость опьянения Фото - © Unsplash.com Состояние опьянения зависит не только от количества выпитого. Порой у двух с виду одинаковых людей одного возраста с учетом одинакового количества употребляемого спиртного опьянение происходит по-разному — одному просто весело, но он все понимает и осознает, а второй пьянеет настолько, что ничего не помнит и не контролирует себя. На скорость опьянения влияет метаболизм, расовая принадлежность, генетическая предрасположенность. Этанол подвергается распаду с помощью алкогольдегидрогеназы до вещества повышенной токсичности ацетальдегида, который окисляется до уксусной кислоты, а затем до СО2 и воды. От соотношения эти ферментов и зависит скорость опьянения, и именно этим, например, объясняется низкая устойчивость к алкоголю жителей азиатских регионов. При этом существует и привыкание к алкоголю, когда сильно пьющие люди «гордятся» тем, что не пьянеют от большого количества спиртного. На самом деле это уже признак алкоголизма и зависимости, а толерантность сменится развитием опьянения от небольших доз. Кроме того, медики говорят, что устойчивость к алкоголю зависит и от пола — женщины обычно пьянеют быстрее. Зависит все и от возраста, веса, состояния здоровья в конкретный момент. В итоге все индивидуально, но точно только одно — если не пить совсем, точно пьяным не будешь, а значит и трезветь не придется.

Как быстро протрезветь Фото - © Freepik.com Быстро прийти в себя после выпитого легче всего, если степень опьянения невысока и вы просто чувствуете, что пьяны. В этом случае достаточно выйти на свежий воздух и подышать. Можно умыться холодной водой. Можно просто дождаться, когда опьянение пройдет. Помогут справиться с опьянением умеренные физические упражнения, которые ускоряют метаболизм, стимулируют циркуляцию крови и увеличивают общий обмен веществ. Но не стоит слишком стараться, иначе переутомление только ухудшит состояние. Хорошо подойдут танцы или легкая зарядка. «Пострадавшему» от алкогольной интоксикации поможет обильное питье минеральной воды. Можно пить зеленый чай с мятой, растительные отвары и рассолы. Нужно учесть, что рассол — это не маринад с уксусом. Питьевой режим очень важен, так как алкоголь приводит к обезвоживанию. Есть лучше что-то горячее и жидкое и что-то с мочегонным эффектом — клубнику, арбуз, землянику, овсяный отвар. Хорошо справляется с алкогольным опьянением полноценный сон. Можно съесть (если сможете) два лимона, или выпить их сок. Поможет ударная доза аскорбинки (из расчета 2,5 грамма на 70 килограмм массы тела), а через 15 минут выпить витамин В1. Но тут нужно учитывать состояние желудка — при язве такие методы не подойдут. Можно принять активированный уголь. Протрезветь поможет мед — за счет фруктозы, которая в нем содержится. Есть его нужно по 100-200 грамм в два приема. Остальные симптомы в виде больной головы или проблем с животом нужно устранять подходящими лекарствами. В целом же после экстренных мер по восстановлению организма нужно как следует отдохнуть и выспаться. В случае патологического и тяжелого опьянения лучше ехать к наркологу. Если человек настолько пьян, что почти не подает признаков жизни, вызывайте скорую — сам себе он уже точно не поможет. Важно обращаться только к врачам из клиник, а не по объявлениям о быстром выводе из алкогольного опьянения, иначе можно нанести человеку непоправимый вред. Ну, а лучший способ избежать проблем — не пить вовсе или делать это с умом, чтобы краткосрочный эффект не вылился в длительные проблемы не только со здоровьем, но и с законом, и с совестью, и с отношениями с окружающими.