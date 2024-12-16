Как употреблять спиртное во время застолья, чтобы не упасть в салат: 6 советов

В материале РИАМО рассказываем, как правильно пить, чтобы потом не было мучительно больно и стыдно.

Не ходить на вечеринку голодным Фото - © Терехова Марина / Фотобанк Лори Врачи советуют не ходить на вечеринки на голодный желудок. Поесть нужно минимум за два часа до начала банкета. При этом есть что попало не стоит — в предпраздничном меню обязательно должна быть жирная пища, например мясо и авокадо, а также белки и крупы (рис, киноа, пшено или овсянка) с овощами. Жирные продукты долго расщепляются в желудке и замедляют процесс всасывания алкоголя, а клетчатка дает запас энергии. В целом блюдо должно быть вязким и обволакивающим. Выбрать можно также фруктовый салат с обезжиренным йогуртом, картофельное пюре и зеленый чай с лимоном, смузи из овощей или фруктов, фруктовый или овсяный кисель. Перед застольем можно выпить несколько таблеток активированного угля. Если нет времени на полноценный ужин, то можно съесть яйцо с авокадо, а на самой вечеринке налегать стоит на салаты с оливковым маслом — это поможет организму усваивать алкоголь более равномерно. А если перекусить совсем не получилось, то застолье лучше начать с закусок, а первый тост вовсе пропустить.

Не пить слишком быстро Фото - © Freepik.com Конечно, лучший способ не пьянеть — не пить совсем. Но если нужно поддержать компанию, то употреблять алкоголь нужно с умом. В первую очередь, не стоит ускоряться и пить слишком часто. Кроме того, между приемами пищи необходимо делать перерыв и пить чистую воду. Считается, что порция алкоголя усваивается организмом в течение часа. Порцией может быть бокал вина или пива, рюмка водки и прочее. Поэтому просто стоит дождаться, пока пищеварительная система справится с этим, и приступать к следующему. Не стоит во время вечеринки пить растительное масло или дрожжи, которые якобы снижают действие алкоголя. Достаточно нормально закусывать и не опрокидывать рюмки каждые 15 минут. Стоит отказаться от сладкого. Съесть кусок торта, пропитанного ромом, можно, а вот запивать десерт вином — плохая идея. Так вы рискуете не запомнить половину вечеринки. По той же причине не стоит налегать на еду, если вы пьете шампанское или игристые вина. Запивать алкоголь сладкими напитками тоже не нужно. Проблема в том, что сначала организм будет перерабатывать углеводы, и только потом — все остальное. Поэтому алкоголь в итоге останется нерасщепленным, а захмелеете вы довольно быстро. Так что крепкое спиртное лучше запивать натуральными кисловатыми соками или морсами.

Не устраивать дегустацию напитков Фото - © Racool_studio/Freepik.com Во время вечеринки лучше всего выбрать какой-то один вид алкоголя и пить только его. Если смешать все и сразу, это будет непредсказуемым микс и реакция организма скорее всего не заставит себя ждать — похмелье будет тяжелым, а вечеринка станет мучительным воспоминанием. Лучше выбрать тот напиток, который вы пьете чаще всего и реакцию организма на который вы точно знаете.

Правильно закусывать Фото - © senivpetro/Freepik.com Голодным посещать мероприятие не стоит, но и налегать на еду тоже не нужно. Во всем необходима мера. Не стоит налегать на экзотические продукты, а есть лучше горячие блюда и салаты с растительным маслом. Обратите внимание на закуски и нарезки — их можно положить в тарелку и насытиться меньшим количеством еды. Всегда важно обеспечить организм белками, поэтому и продукты стоит выбирать исходя из этого. Важно помнить, что пиво, например, нельзя смешивать с другими напитками, а заедать его лучше соленым орешками, рыбой или мясом. Вино хорошо сочетается с фруктами, мясом, рыбными блюдами и сырами, а пить его лучше охлажденным небольшими глотками. Шампанское лучше закусывать сыром или икрой, а после каждого бокала — съедать ломтик лимона. А водка хорошо сочетается с икрой, холодцом, студнем, салом, солеными огурцами и капустой.

Больше двигаться Фото - © freepic.diller/Freepik.com Неправильным решением будет прийти на вечеринку и все время просидеть за столом. Чтобы не пьянеть и не грустить, нужно больше двигаться — танцевать, участвовать в активностях, петь, выходить на свежий воздух. Во-первых, праздники созданы для веселья, а во-вторых, во время двигательной активности организм лучше расщепляет алкоголь.