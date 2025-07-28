Инвестиционная стратегия до конца 2025 года: советы банкира

Рублевые вклады не выходят из моды: россияне массово несут деньги в банки, несмотря на падающие ставки. Почему депозиты остаются самым надежным способом сохранить капитал, насколько выгодны накопительные счета и стоит ли сейчас рисковать на фондовом рынке, РИАМО рассказал заместитель председателя правления по клиентской работе СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин.

Почему банковский вклад - лучшее решение Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Согласно последним данным ВТБ, объем рублевых сбережений россиян по итогам первого полугодия 2025 года достиг рекордных 57,3 триллиона рублей. А общий размер накоплений в банках — 60,6 триллионов. При этом срочные вклады растут быстрее общего портфеля (+8,7%) — это говорит о том, что граждане предпочитают фиксированную доходность и консервативные инструменты. На фоне высокой ключевой ставки такой подход выглядит оправданным. «Когда мы говорим о размещении средств на срок в пределах полугода, это все же не инвестирование в классическом понимании. Здесь важна не столько прибыль, сколько защита от обесценивания. Главная задача — сохранить покупательную способность денег. И в этом смысле банковские вклады сегодня остаются наиболее оптимальным инструментом по соотношению доходности и риска», — уверен Андрюшкин. Даже несмотря на начало цикла снижения ключевой ставки, ее уровень пока остается достаточно высоким, и банки предлагают эффективную ставку по вкладам на уровне 18% годовых. С учетом капитализации процентов доход может быть даже выше. Это хороший и при этом гарантированный результат, который практически недостижим для большинства других инструментов, подчеркивает банкир. «Сейчас говорить о снижении ставок до прежних значений рано. Однако и возврата к уровням 20+ я не жду. Вероятнее всего, ставки будут постепенно снижаться. Поэтому сегодня — еще окно возможностей для того, чтобы разместить деньги на выгодных условиях», — говорит зампредправления по клиентской работе СДМ-Банка. Если ваша цель — сохранить сбережения (особенно в рублях) и получить фиксированный доход, сейчас лучшее решение — банковский вклад. Это просто, понятно, прозрачно и безопасно. В ситуации, когда предсказать поведение рынков и курсов на ближайшие полгода невозможно, именно простые решения оказываются самыми эффективными, уверен финансист.

Как работают накопительные счета Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Накопительные счета — еще один рабочий инструмент. По сути, это вклады до востребования: можно свободно пополнять и снимать средства, при этом получая высокие проценты — часто около 15%. Учитывая ежедневное начисление процентов на остаток, они становятся весьма конкурентоспособными даже по сравнению с классическими депозитами, отмечает Андрюшкин. «Почему условия настолько привлекательны? Банки используют размещенные на накопительных счетах средства, в том числе на фондовом рынке, даже на срок один-два дня. Доходность таких коротких размещений может быть вполне достойной — 18–19% годовых. Поэтому банки могут позволить себе платить клиентам хорошие ставки и при этом зарабатывать», — объясняет он. Кроме того, банки активно конкурируют за клиентов. Накопительные счета часто увязаны с картами: совершил покупки — получил бонус к проценту. А наличие у клиента активного счета открывает возможности для предложения других банковских продуктов — от страховок до инвестиций. Это элемент комплексного подхода, где банк борется за долгосрочные отношения с клиентом.

Для каких инвесторов подходит фондовый рынок Фото - © Ирина Ручушкина / Фотобанк Лори Альтернативой является фондовый рынок, но в условиях высокой волатильности и ограниченного доступа к ряду продуктов (особенно для неквалифицированных инвесторов) его привлекательность снижается, считает зампредправления по клиентской работе СДМ-Банка. «Реально зарабатывать на нем способны единицы — те, кто обладает знаниями, опытом и выдержкой. Большинству же я бы не рекомендовал туда идти с краткосрочными ожиданиями — риск велик, а гарантий нет», — говорит он. Молодое поколение, прежде всего зумеры, как раз нацеленные на активные цифровые сервисы, инвестировать в прямом смысле не спешат. Для них приоритетны не накопления, а удобство — карты с бонусами, стильное приложение, кэшбеки, простота переводов. Им важнее функциональность, чем ставки. И, честно говоря, это тоже вполне объяснимая стратегия: накапливать и управлять деньгами всерьез начинают чуть позже, когда уже есть стабильный доход и сформированы базовые финансовые привычки, отмечает Андрюшкин.