Идеальный корпоратив: как получить удовольствие и не испортить репутацию

В материале РИАМО рассказываем о том, как стоит вести себя на корпоративе, чтобы он не стал источником неприятностей.

Правильно подберите наряд Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Обычно начальство заранее обговаривает формат мероприятия: будет ли это шоу в ресторане, вечеринка в караоке или баре, праздничный тимбилдинг, игры с конкурсами или торжественный банкет. Если никаких намеков от руководства не поступило и известно лишь место и время корпоратива, попробуйте определить настроение в коллективе: кто во что собирается нарядиться и чего ожидает от вечера. Возможно, в этом заведении кто-то уже отдыхал и знает, какой дресс-код там принят, какую музыку включают и какая атмосфера поддерживается. В любом случае, на корпоратив следует одеться нарядно, но без вычурности или фривольности: не стоит «выгуливать» фамильные бриллианты, обвешиваться золотыми украшениями, надевать «стриптизерскую» экипировку. Для женщин, если не предусмотрено иное, допускается вечернее или коктейльное платье, в принципе подойдет любой праздничный наряд без чрезмерной «обнаженки» в виде разрезов до талии или вырезов до пупка. Помните, что с коллегами вам еще поддерживать деловые отношения, для кого-то вы и после корпоратива останетесь начальником, а для кого-то подчиненной.

Подготовьте тосты Фото - © Freepik.com Если планируется корпоратив в кафе или ресторане, рано или поздно всех будут просить сказать тосты – официальные или дружеские. Не стоит надеяться на экспромт или свою фантазию: в ответственный момент в голову может прийти какая-нибудь нелепица или неудачный словесный оборот. Заранее придумайте поздравление – веселое, позитивное и подчеркивающее дух вашего коллектива. Не обязательно сочинять речь (скорее всего, она и не понадобится), но несколько смешных и подбадривающих фраз стоит приготовить.

Следите за бокалом и закусывайте Фото - © Freepik.com О «последствиях» корпоративов не зря придумано множество шуток и мемов, да и смешные видео в стиле «бухгалтерия празднует Новый год» не случайно так популярны. Если вы не планируете стать «звездой Ютуба» и главным героем разговоров в курилке, больше налегайте на закуски, чем на алкоголь. Во второй половине мероприятия часто все подливают всем, и в вашем бокале после шампанского вполне может «случайно» оказаться коньяк, смешанный с мартини. Постарайтесь не употреблять напитки беспорядочно, чтобы не получить неприятные последствия в виде отравления или потери координации. В идеале – пить немного, часть тостов поднимать бокалом с простой водой или соком.

Не откровенничайте Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори На корпоративах нередко создается атмосфера всеобщего единения, братства и родства душ. Может показаться, что с коллегой, которого (которую) вы едва знаете, можно обсудить и личную жизнь, и здоровье, и романтические предпочтения, а также внешность и характер других коллег и начальства. Не стоит увлекаться подобными задушевными разговорами – чтобы не наговорить того, о чем назавтра будете жалеть.

Соблюдайте субординацию Фото - © Freepik.com Несмотря на общую атмосферу веселья и сплоченности, которая частенько возникает на корпоративе, не забывайте о субординации. Не стоит рассказывать подчиненным о своих личных переживаниях. Сложнее, если о личных переживаниях начнет откровенничать начальник – назавтра он может вспомнить, что вы знаете о нем слишком много, и в отношениях возникнет напряженность. Постарайтесь мягко свернуть такой разговор на более нейтральные темы. Также не стоит заводить или поддерживать серьезные беседы о повышении зарплаты или бонусах. Эти вопросы можно обсудить в шуточной манере, но не следует наседать на руководителя с требованием премии, пользуясь тем, что он в хорошем расположении духа.

Договоритесь с другом или подругой о взаимной поддержке Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Если в коллективе у вас есть коллега, которому (которой) вы доверяете, можно договориться присматривать друг за другом. Например, следить, если кто-то из вас начал не очень безобидный с точки зрения этики разговор (обсуждение руководства или любовных похождений). Можно даже договоритесь о кодовой фразе, которая поможет выйти из какой-либо сложной ситуации (к примеру, если начальник начал жаловаться на свою жену, а вы не знаете, как прекратить неловкий разговор). Друг/подруга также может уберечь вас от опрометчивых порывов станцевать на столе, сесть на шпагат или продемонстрировать сальто.

Придумайте пути отхода Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори На случай, если празднование затянется или пойдет «не по плану», вы можете договориться с другом/подругой или членами семьи о благовидном предлоге, который позволит вам улизнуть с вечеринки. Это может быть, например, звонок или сообщение: о том, что кто-то потерял ключи и не может попасть домой, либо ребенок не может без вас заснуть и плачет. В этом случае ваш поспешный отъезд в разгар корпоратива не будет выглядеть невежливо.