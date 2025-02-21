Холодные и горячие криптокошельки: в чем разница и что лучше
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Что такое холодные и горячие криптокошельки и в чем между ними разница, читайте в материале РИАМО.
Что такое холодные криптокошельки
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Самыми безопасными криптокошельками считаются холодные. Холодные кошельки — это устройства или способы хранения криптовалют, которые не подключены к интернету постоянно. Отсутствие связи помогает снизить риски того, что мошенники украдут приватный ключ и получат доступ к кошельку.
Какие бывают холодные криптокошельки
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Можно привести следующие примеры холодных криптокошельков:
Аппаратные кошельки (например, Ledger, Trezor)
Аппаратные кошельки — это физические устройства, предназначенные для безопасного хранения приватных ключей и проведения транзакций с криптовалютами. По виду аппаратный кошелек похож на USB-накопитель. Аппаратник обеспечивает высокий уровень безопасности, так как хранится не подключенным к интернету, а приватные ключи находятся локально внутри чипа безопасности.
Бумажные кошельки (приватные ключи записаны на бумаге)
Бумажный криптокошелек — это физическая запись публичных и приватных ключей на бумаге, позволяющая хранить криптовалюту оффлайн. Чтобы создать бумажный криптокошелек, потребуется генератор ключей, такой как BitAddress.org или WalletGenerator.net. После генерации ключей их надо будет распечатать на бумаге.
Бумажный кошелек как способ хранения криптовалют морально устарел. Он был популярен 10 лет назад, когда рынок криптовалют находился в самом начале своего пути. Сейчас бумажные кошельки не считаются безопасными, ведь они могут потеряться, испортиться, быть украдены. В таком случае доступ к активам у пользователя пропадет»
Райан Ли
ведущий аналитик Bitget Research
Оффлайн-компьютеры и устройства или что такое самый холодный кошелек
«Настоящие крипто-энтузиасты, фанаты биткоина и децентрализации, считают настоящим холодным кошельком отдельный компьютер с запущенным полным узлом блокчейна биткоина. Узел — это программное обеспечение, которое позволяет участвовать компьютеру в проверке транзакций в сети биткоина», — рассказывает СЕО Crypto Summit Алексей Зюзин.
Самый настоящий холодный кошелек для хранения биткоина — это компьютер с полным узлом блокчейна биткоина. Такой кошелек полностью контролируется своим владельцем. Его нельзя заблокировать, не нужно полагаться на сторонние сервисы. Однако создание полного узла в сети Bitcoin требует определенных ресурсов и знаний. Для запуска такого кошелька потребуется современный процессор с несколькими ядрами, оперативная память (RAM) свыше 4 Гб, SSD объемом не менее 1 терабайт, так как размер блокчейна биткоина уже превышает 600 гигабайт и продолжает расти. На компьютер потребуется установить клиент Bitcoin Core, который можно скачать с официального сайта bitcoin.org. Поэтому самый холодный криптокошелек подходит только фанатов криптовалют и для хранения очень крупных сумм в какой-то одной криптовалюте, например, биткоинах.
Что такое горячие криптокошельки
Горячие кошельки — это кошельки, которые постоянно подключены к интернету. Они обычно удобнее для повседневного использования, но менее безопасны, так как подвержены риску кибератак.
Какие бывают горячие кошельки
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Горячие криптокошельки могут быть следующих видов:
Мобильные криптокошельки (например, Trust Wallet, OKX Wallet)
Мобильные криптокошельки — это приложения для смартфонов, позволяющие хранить, отправлять и получать криптовалюты. С их помощью можно совершать транзакции в любом месте и в любое время. Обычно поддерживают сотни различных монет.
«Мобильные криптокошельки можно сравнить с банковской картой: это удобный инструмент, но для хранения крупных сумм денег не подходят. Зато с их помощью можно делать переводы из любой точки планеты, достаточно иметь под рукой смартфон с подключенным интернетом», — объясняет СЕО Tehnobit Александр Пересичан.
Браузерные расширения (например, Metamask)
MetaMask — это самый популярный криптовалютный кошелек в виде браузерного расширения, который поддерживает взаимодействие с блокчейнами Ethereum и другими совместимыми сетями, такими как Binance Smart Chain (BSC), Polygon, Avalanche и другие.
Десктопные клиенты (например, Exodus, MyEtherWallet)
Десктопный криптокошелек — это ПО, которое устанавливается на компьютер (Windows, macOS или Linux) и используется для хранения, отправки и получения криптовалют. Это некастодиальный горячий кошелек, где пользователь полностью контролирует свои приватные ключи, но кошелек поддерживает связь с интернетом, а значит если на устройстве нет антивируса и файервола, кошелек может быть скомпрометирован.
Сейчас десктопные криптокошельки часто имеют собственные мобильные версии, поэтому грань между этими видами кошельков стирается.