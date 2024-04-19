Где выгоднее всего открыть накопительный счет в юанях: топ-5 банков

Новый продукт на банковском рынке – накопительные счета в юанях

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Постоянный рост интереса россиян к юаням побудил российские банки предложить клиентам новый продукт – накопительные счета в юанях.

Сейчас рыночная конъюнктура весьма благоприятна для вкладчиков, поскольку ЦБ сохраняет ключевую ставку на уровне 16%, а это значит, что банки предлагают высокие ставки по депозитам и накопительным счетам. При этом следует помнить, что проценты по накопительным счетам в юанях в среднем в 2-3 раза ниже, чем по валютным вкладам.

«Однако эти инструменты позволяют россиянам диверсифицировать сбережения, а также получить дополнительный доход, если курс юаня к рублю покажет рост. Именно этим привлекателен накопительный счет в китайской валюте», – говорят аналитики.

Аналитики «Выберу.ру» сообщили о том, что изучили текущие условия по накопительным счетам в юанях во всех банках страны и впервые подготовили рейтинг.

«В ходе исследования мы проанализировали такие важные критерии как ставка, начисляемая на остаток средств на счёте; порядок начисления процентов, включая капитализацию; реальный денежный доход вкладчика; наличие комиссий и ограничений при переводе денег со счёта», – рассказали они.

Дополнительно принималась во внимание значимость банка на финансовом рынке РФ.