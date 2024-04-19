Где выгоднее всего открыть накопительный счет в юанях: топ-5 банков
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Какие банки предлагают наиболее выгодные накопительные счета в китайской валюте для россиян в апреле 2024 года по рейтингу «Выберу.ру», читайте в материале РИАМО.
Новый продукт на банковском рынке – накопительные счета в юанях
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Постоянный рост интереса россиян к юаням побудил российские банки предложить клиентам новый продукт – накопительные счета в юанях.
Сейчас рыночная конъюнктура весьма благоприятна для вкладчиков, поскольку ЦБ сохраняет ключевую ставку на уровне 16%, а это значит, что банки предлагают высокие ставки по депозитам и накопительным счетам. При этом следует помнить, что проценты по накопительным счетам в юанях в среднем в 2-3 раза ниже, чем по валютным вкладам.
«Однако эти инструменты позволяют россиянам диверсифицировать сбережения, а также получить дополнительный доход, если курс юаня к рублю покажет рост. Именно этим привлекателен накопительный счет в китайской валюте», – говорят аналитики.
Аналитики «Выберу.ру» сообщили о том, что изучили текущие условия по накопительным счетам в юанях во всех банках страны и впервые подготовили рейтинг.
«В ходе исследования мы проанализировали такие важные критерии как ставка, начисляемая на остаток средств на счёте; порядок начисления процентов, включая капитализацию; реальный денежный доход вкладчика; наличие комиссий и ограничений при переводе денег со счёта», – рассказали они.
Дополнительно принималась во внимание значимость банка на финансовом рынке РФ.
Кто может открыть накопительный счет
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Чаще всего накопительные или сберегательные счета могут открывать держатели дебетовых карт. Некоторые банки предлагают пластик в комплексе с накопительным счетом. Для привлечения новых клиентов, банкиры часто устанавливают ставки по вновь открываемым счетам выше, чем по действующим. Поэтому клиенты нередко меняют банки, чтобы зарабатывать больше.
Важный нюанс по накопительным счетам в юанях
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У накопительных счетов в юанях есть еще один нюанс, который мы рекомендуем учитывать вкладчикам. Проценты по ним начисляются в валюте, но при снятии денег конвертируются в рубли, так как продолжают действовать валютные ограничения ЦБ. Курс конвертации у каждого банка свой. Однако выплачиваемая вкладчику сумма не может быть ниже рассчитанной по курсу Банка России на день выплаты. При этом сам курс юаня за время размещения денег вкладчика на накопительном счете может как укрепиться, так и ослабнуть. Это зависит от множества факторов, и риск изменения курса присущ любым валютным сберегательным продуктам.
Как открыть накопительный счет в юанях
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Открыть накопительный счет можно как в офисе банка, так и онлайн через мобильное приложение или на финансовом маркетплейсе «Выберу.ру».
«Отметим, зачастую счет открывается в рамках какого-либо пакета услуг или является частью договора комплексного банковского обслуживания. Для открытия такого счета вам необходимо будет внести на него минимальный остаток (если это предусмотрено условиями договора). Все средства, размещенные сверх этого минимума, можно будет снимать без ограничений и получать от банка проценты», – объясняют эксперты.
5 лучших накопительных счетов в китайских юанях в апреле от маркетплейса «Выберу.ру»
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- Накопительный счет «Альфа-Счет». Сумма – от 1 юаня. Срок – любой. Ставка – 2%. Выплата процентов ежемесячно.
- Накопительный счет «Ультра» от Россельхозбанка. Сумма – любая. Срок –любой. Ставка – 1,4%. Выплата процентов ежемесячно.
- Накопительный счет Private Банка Уралсиб. Сумма – любая Срок –любой. Ставка – 0,9%. Выплата процентов ежемесячно.
- Накопительный счет 8,5 Банка ДОМ.РФ. Сумма – любая Срок – от 3 мес. Ставка – 0,8%. Выплата процентов ежемесячно.
- Накопительный счет «Комфортный» от Металлинвестбанка. Сумма – любая. Срок – любой. Ставка – 0,5%. Выплата процентов ежемесячно.