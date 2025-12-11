Гаджеты, предметы интерьера и одежда: что подарить подростку на Новый год 2026
Фото - © Ирина Михайличенко / Фотобанк Лори
В материале РИАМО подобрали варианты подарков для подростков на Новый год.
Как выбрать подарок для подростка
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Подростковый возраст – самый сложный, и выбрать подарок очень непросто. Сами подростки уже имеют свои увлечения, они часто непонятны взрослым, и найти компромисс всегда сложно. Но подарок все-таки должен радовать, поэтому стоит прислушаться к подростку и положить под елку то, что ему действительно интересно, пусть даже это будет просто черное худи или набор азиатских сладостей со странным вкусом.
В Деда Мороза подростки уже не верят, и писать письмо в Великий Устюг не нужно. Ребенка можно просто спросить, чего бы он хотел. А если хочется устроить настоящий сюрприз, то можно зайти издалека и попросить школьника помочь с выбором подарка, например, для его друга. В такой беседе ребенок непроизвольно расскажет о своих желаниях. Ну а еще можно просто присмотреться к своему подростку, пообщаться с его друзьями и сверстниками и по-настоящему его удивить в новогоднюю ночь.
Универсальные подарки подросткам на Новый год
Фото - © Виктория Тельминова / Фотобанк Лори
Гаджеты и техника
Гаджеты для подростков, пожалуй, самый желанный подарок. Подарить почти взрослому человеку можно наушники, bluetooth-колонку, умную колонку, фитнес-браслет, планшет для рисования, рюкзак с led-экраном или очки виртуальной реальности. Важно понимать, что именно интересно подростку, и не купить планшет для рисования меломану, например.
В зависимости от необходимости или увлечений подростку можно подарить новый смартфон для того, чтобы он мог создавать ролики, например. При этом не обязательно покупать очень дорогой, для первого опыта можно обойтись бюджетными вариантами.
Подросткам, увлекающимся играми, понравится игровая консоль или новая игра.
Подписка на кинотеатры и онлайн-курсы
Хорошим подарком подростку станет подписка на онлайн-кинотеатр или сервис по изучению языков. Можно выбрать и сервис с электронными книгами или образовательные сайты. Важно выбрать направление, которое интересно ребенку. Если он любит смотреть фильмы, то ему не нужен сайт с изучением языков, а полиглот не оценит подаренного курса по роботехнике.
Подарки для хобби
Все подростки чем-то увлекаются. Кто-то любит азиатскую культуру и готовит по рецептам Китая, кто-то любит рисовать, кто-то увлекается косплеем, другие не мыслят жизни без музыки, кто-то всерьез увлечен спортом. В зависимости от хобби подростку можно выбрать подарок по душе. Можно прямо спросить, что ребенку нужно для его увлечения, а можно посмотреть специализированные сайты и купить то, чего у него нет, но он давно об этом мечтал. Коллекционеру можно купить бокс для хранения моделей машин или фигурок аниме, художнику – мольберт или большой набор профессиональных красок, любителю Азии – модный аксессуар из аниме (объемные наушники, меховую панаму, огромный свитер или миленькую пижаму, но все обязательно в азиатском стиле).
Для спортсменов можно обратить внимание на турник, который крепится без сверления, электронный тренажер для бокса, аксессуары для хоккея, сноуборда или лыж – в зависимости от вида спорта, которым увлекается подросток.
Юные музыканты оценят подставку или чехол для инструмента, другие устройства или гаджеты, помогающие в освоении музыки. Универсальными подарками будут метроном, наушники с шумоизоляцией или аксессуар с музыкальной темой.
Сертификат
Сертификат на маркетплейс или в популярный магазин станет палочкой-выручалочкой для тех, кто не знает, что именно подарить. Сейчас почти любой магазин предлагает множество вариантов сертификатов. Так, можно ограничиться маркетплейсом, а можно купить сертификат в магазин аксессуаров, подарков, сувениров и прочего.
И, конечно, можно купить сертификат на квиз или мини-путешествие, на мастер-класс или езду по бездорожью. Все это обязательно оставит в сердце подростка бесценные воспоминания.
Подарки для мальчиков-подростков на Новый год-2026
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Мальчики однозначно оценят гаджеты, такие как наушники и колонки. Кроме того, можно подарить игровую клавиатуру, умный светильник с колонкой и подсветкой или электронный конструктор. Парней порадует и простой конструктор в стиле «Лего», особенно если собрать можно любимого героя из фэнтези-вселенной.
В качестве подарков можно рассмотреть роботов или простые коптеры, которые взлетают невысоко, но могут вести съемку. Это поможет ребенку освоить современную технику, понять принципы управления.
Оценят мальчики мини-холодильник для напитков, который можно поставить в своей комнате.
Что подарить девочке-подростку на Новый год-2026
Фото - © Freepik.com
Девочки-подростки уже ухаживают за собой и разбираются в трендах. Поэтому им пригодятся бьюти-гаджеты, например, фен, выпрямитель для волос, красивый фитнес-трекер или электрическая зубная щетка. Можно присмотреться к зеркалу с подсветкой, чтобы девушка чувствовала себя настоящей звездой.
Оценят девочки и набор косметики, но тут нужно быть осторожными и выбирать гипоаллергенную косметику для детей и подростков, чтобы не навредить. А лучше подарить сертификат в магазин косметики, где девочка вместе с мамой сделает выбор.
Понравятся девочке украшения. Тут выбор очень большой – от бюджетных серебряных подвесок до дорогих украшений из золота. Ориентируйтесь на свой бюджет и предпочтения подростка – не всем нравится золото, например, и часто школьники выбирают минималистичные украшения. Кроме того, можно преподнести hi-Tech подвеску с живым посланием. К такому украшению прилагается индивидуальный qr-код, который ведет на персональную страницу, где можно создать особенное послание в удобном формате: фото, текст, аудио или видео.
Понравится девочке-подростку набор для изготовления духов или для рукоделия. А эмоции и воспоминания можно подарить в виде сертификата на профессиональную фото- или видеосъемку.