Гаджеты, предметы интерьера и одежда: что подарить подростку на Новый год 2026

В Деда Мороза подростки уже не верят, и писать письмо в Великий Устюг не нужно. Ребенка можно просто спросить, чего бы он хотел. А если хочется устроить настоящий сюрприз, то можно зайти издалека и попросить школьника помочь с выбором подарка, например, для его друга. В такой беседе ребенок непроизвольно расскажет о своих желаниях. Ну а еще можно просто присмотреться к своему подростку, пообщаться с его друзьями и сверстниками и по-настоящему его удивить в новогоднюю ночь.

Подростковый возраст – самый сложный, и выбрать подарок очень непросто. Сами подростки уже имеют свои увлечения, они часто непонятны взрослым, и найти компромисс всегда сложно. Но подарок все-таки должен радовать, поэтому стоит прислушаться к подростку и положить под елку то, что ему действительно интересно, пусть даже это будет просто черное худи или набор азиатских сладостей со странным вкусом.

Универсальные подарки подросткам на Новый год

Фото - © Виктория Тельминова / Фотобанк Лори

Гаджеты и техника

Гаджеты для подростков, пожалуй, самый желанный подарок. Подарить почти взрослому человеку можно наушники, bluetooth-колонку, умную колонку, фитнес-браслет, планшет для рисования, рюкзак с led-экраном или очки виртуальной реальности. Важно понимать, что именно интересно подростку, и не купить планшет для рисования меломану, например.

В зависимости от необходимости или увлечений подростку можно подарить новый смартфон для того, чтобы он мог создавать ролики, например. При этом не обязательно покупать очень дорогой, для первого опыта можно обойтись бюджетными вариантами.

Подросткам, увлекающимся играми, понравится игровая консоль или новая игра.

Подписка на кинотеатры и онлайн-курсы

Хорошим подарком подростку станет подписка на онлайн-кинотеатр или сервис по изучению языков. Можно выбрать и сервис с электронными книгами или образовательные сайты. Важно выбрать направление, которое интересно ребенку. Если он любит смотреть фильмы, то ему не нужен сайт с изучением языков, а полиглот не оценит подаренного курса по роботехнике.

Подарки для хобби

Все подростки чем-то увлекаются. Кто-то любит азиатскую культуру и готовит по рецептам Китая, кто-то любит рисовать, кто-то увлекается косплеем, другие не мыслят жизни без музыки, кто-то всерьез увлечен спортом. В зависимости от хобби подростку можно выбрать подарок по душе. Можно прямо спросить, что ребенку нужно для его увлечения, а можно посмотреть специализированные сайты и купить то, чего у него нет, но он давно об этом мечтал. Коллекционеру можно купить бокс для хранения моделей машин или фигурок аниме, художнику – мольберт или большой набор профессиональных красок, любителю Азии – модный аксессуар из аниме (объемные наушники, меховую панаму, огромный свитер или миленькую пижаму, но все обязательно в азиатском стиле).

Для спортсменов можно обратить внимание на турник, который крепится без сверления, электронный тренажер для бокса, аксессуары для хоккея, сноуборда или лыж – в зависимости от вида спорта, которым увлекается подросток.

Юные музыканты оценят подставку или чехол для инструмента, другие устройства или гаджеты, помогающие в освоении музыки. Универсальными подарками будут метроном, наушники с шумоизоляцией или аксессуар с музыкальной темой.

Сертификат

Сертификат на маркетплейс или в популярный магазин станет палочкой-выручалочкой для тех, кто не знает, что именно подарить. Сейчас почти любой магазин предлагает множество вариантов сертификатов. Так, можно ограничиться маркетплейсом, а можно купить сертификат в магазин аксессуаров, подарков, сувениров и прочего.

И, конечно, можно купить сертификат на квиз или мини-путешествие, на мастер-класс или езду по бездорожью. Все это обязательно оставит в сердце подростка бесценные воспоминания.