Эксперты Авто.ру: как выбрать детское автокресло после ужесточения требований в 2025 году

Тем, кто планирует автопутешествие с детьми, важно помнить о правилах перевозки юных пассажиров. Особенно — в свете ужесточений требований к автокреслам. Эксперты Авто.ру дали несколько советов для выбора детского кресла.

Правительство РФ выпустило постановление, в котором четко разграничило, что является детской удерживающей системой, а что — нет. Теперь перевозить ребенка можно только в специализированном автокресле, а адаптеры ремней, фиксаторы, накладки и другие аналогичные предметы попадают под запрет. В пояснительной записке к документу указано, что эти несертифицированные устройства «не только бесполезны при аварии, но и могут усугубить последствия для ребенка». Причина проста — в продаже можно найти множество разных устройств, которые обещают удержать малыша, но при этом никому не известна их реальная безопасность.

Как выбрать детское автокресло — пошаговая инструкция от Авто.ру

Проверить наличие сертификата Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори Ключевое требование для любого устройства — обязательная сертификация по техрегламенту Таможенного союза 018/2011. Это гарантия, что кресло прошло необходимые испытания и действительно защитит ребенка. Не стесняйтесь проверять сертификат при покупке. Проверьте наличие сертификата соответствия нормам ЕЭК ООН № 44-04 и маркировки ECE R44/04 (подлинность документа можно проверить на сайте Росаккредитации).

Учесть возраст и рост ребенка Фото - © РИА Новости, Александр Уткин В зависимости от размера все кресла делятся на группы и для каждой существуют свои стандарты: Возраст Вес Рост Группа автокресел Описание группы С рождения до 6 месяцев Менее 10 кг 40–60 см Автокресло «люлька» группы 0 Устанавливается на заднем сиденье перпендикулярно движению, ребенок лежит, пристегнут ремнями безопасности. С рождения до 12 месяцев До 13 кг 40–85 см Автокресло группы 0+ Устанавливается против движения, ребенок положении полулежа, фиксируется встроенными 5-точечными ремнями безопасности С 1 года до 4 лет 9-18 кг 80–105 см Автокресло группы I Устанавливается лицом как по ходу, так и против движения автомобиля; ребенок перевозится сидя; Фиксируется встроенными 5-точечными ремнями безопасности С 4 до 7 лет 15-25 кг 100–125 см Автокресло группы II Ребенок перевозится в положении сидя; устанавливается лицом по ходу движения автомобиля; ребенок пристегивается штатным ремнем безопасности С 7 до 12 лет 22–36 кг 120–145 см Автокресло группы III Ребенок перевозится в положении сидя; устанавливается лицом по ходу движения автомобиля; ребенок пристегивается штатным ремнем безопасности

На что обратить внимание при выборе бустера Фото - © Юлия Кузнецова / Фотобанк Лори В правильно подобранном кресле детей до 7 лет можно перевозить и на переднем, и на заднем сиденье. Детям старше 7 лет на заднем сиденье разрешено пристегиваться штатным ремнем безопасности. Однако важно помнить: ремни рассчитаны на пассажиров ростом около 150 см. Краш-тесты и статистика показывают, что полноценное кресло обеспечивает лучшую защиту, особенно при боковых ударах. Если вы выбираете для заднего сиденья бустер (сиденье без спинки, группа III), убедитесь в его надежной фиксации (тоже лучше ISOFIX) и помните, что он не обеспечивает боковой защиты.

Проверьте материал каркаса и совместимость креплений с вашим авто Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Обратите внимание на материал каркаса: пенопластовые модели хрупки, пластиковые — оптимальны по прочности и весу, металлические — самые надежные, но менее мобильные. Приоритет отдавайте бустерам и автокреслам с системой ISOFIX/LATCH — они надежнее фиксируются к кузову автомобиля, сводя к минимуму риск смещения. Перед покупкой убедитесь в совместимости креплений с вашим авто, проверьте оценки краш-тестов и примерьте автокресло или бустер, оценив комфорт для ребенка. Кресло должно быть надежно закреплено согласно инструкции производителя.

Какие штрафы в 2025 году за перевозку ребенка без автокресла или бустера Фото - © Фотобанк Лори Сейчас за перевозку детей без сертифицированного автокресла или с использованием запрещенных адаптеров водителю грозит штраф в размере 3 000 рублей. Для должностных лиц сумма составляет 25 000 рублей, для юридических лиц — 100 000 рублей. Однако, на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предусматривающий существенное увеличение этих штрафов. Инициатива, внесенная в марте и уже поддержанная Правительством РФ, предлагает повысить санкции: для водителей — до 5 000 рублей,

для должностных лиц — до 50 000 рублей,

для юридических лиц — до 200 000 рублей.

Помните: автомобиль — источник повышенной опасности, а за здоровье ребенка в машине всегда отвечают взрослые. Правильно подобранное и сертифицированное автокресло, установленное по всем правилам, — это не просто формальность, а самый эффективный способ обеспечить безопасность маленького пассажира в путешествии.