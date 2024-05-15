Другая реальность: как научиться видеть осознанные сны и чем они могут быть опасны

Что такое осознанный сон Фото - © Freepik.com Осознанный сон — это измененное состояние сознания, при котором человек понимает, что видит сон, и может в той или иной степени управлять его содержанием. Говоря простыми словами, это некое пограничное состояние между фазой быстрого сна и бодрствованием. Осознанные сновидения действительно существуют, что подтверждают научные исследования, в частности, проведенные японскими учеными. Сам же термин «осознанное сновидение» был введен голландским психиатром Фредериком ван Эденом.

Чем осознанное сновидение отличается от обычного Фото - © Unsplash.com Главное отличие осознанного сна от обычного заключается в том, что в первом случае человек обязательно осознает, что находится во сне. Он не просто выступает зрителем, а может самостоятельно принимать обдуманные решения. Человек при осознанном сне умеет влиять на ход повествования, на поведение других персонажей своего сна: он может заставить кого-то поступить тем или иным образом, засмеяться, прыгнуть и т. д. Пространство и законы физики также подчиняются человеку в осознанном сновидении. Кроме того, человек еще и помнит свою реальную жизнь в таком сне. Время воспринимается близко к реальному течению времени. После пробуждения человек помнит, что было во сне. При обычном сновидении, как правило, увиденное быстро забывается или вовсе не запоминается. При осознанном сне человек даже может воспринимать окружающие звуки, например, пение птиц за окном, хлопанье дверью, сигналы машин. Все потому, что человек находится в пограничном состоянии: он не совсем спит, но и не бодрствует.

Полезны ли осознанные сны Фото - © Freepik.com Как правило, осознанные сны специалисты рекомендуют практиковать людям, которые страдают от ночных кошмаров, а также от посттравматического стрессового синдрома. Вместе с психотерапией человек получает отличные результаты. Считается, что кошмары и в принципе нарушения сна связаны так или иначе с каким-то событием из прошлого, которое травмировало человека, и он никак не может отпустить эту ситуацию подсознательно. Во сне же ее можно «проработать», посмотрев на нее с разных сторон и отследив свои реакции. Хорошо себя показали осознанные сны в улучшении моторики. Причем это поможет не только врачам, спортсменам и музыкантам, но и людям, которые получили серьезные травмы и проходят этап реабилитации. В осознанном сне активируются те же нейронные структуры в мозге, как и при реальных действиях, поэтому можно, например, во сне попробовать поиграть на гитаре, а полученные навыки останутся в реальной жизни.

Чем может быть опасен осознанный сон Фото - © Freepik.com Конечно, лучше всего практиковать осознанные сновидения под присмотром специалистов — психолога и терапевта. При нарушении техники вхождения в осознанный сон или при злоупотреблении ими может возникнуть нарушение сна в целом. Следствием этого будет утомляемость, раздражительность в течение дня. Еще большая опасность кроется в размывании границ между сном и реальностью, а также развитие диссоциативного расстройства (при нем тело хранит опыт и действия, отделенные от сознания). Опасения не проснуться или не выйти из осознанного сна могут вызывать стресс. Еще одно не самое приятное потенциальное последствие осознанного сна — сонный паралич. Человек при нем просыпается, но какое-то время не может контролировать свое тело, к тому же нередко к этой скованности добавляются кошмарные галлюцинации (фигуры людей, «призраки» и т. д.).

Как попасть в осознанный сон Фото - © Freepik.com Нужно поставить будильник на такое время, чтобы вы проснулись спустя 5 часов после засыпания. После того, как будильник прозвенит, не надо суетиться или пытаться себя сильнее разбудить, растормошить. Нужно продолжать лежать и сконцентрироваться на том, что приснилось только что. Вспомните увиденный сон. Если совсем ничего не снилось или вы не помните сон, то следует вспомнить какое-то сновидение из прошлого, которое вы запомнили. Почувствуйте расслабление в теле. Сконцентрируйтесь на самом намерении осознать себя во сне. Представьте себя в том сне, который вы вспоминаете – как все выглядит вокруг, что именно вы видите. Нужно попытаться осознать, что все это – не реальное, это сон. Третий и четвертый пункты надо повторять до тех пор, пока не погрузитесь в сон. Важно попытаться повторно провалиться в сон в первые 5-10 минут, тогда успех рано или поздно даст о себе знать. Многих людей осознанные сны пугают: это довольно необычные ощущения, которые могут вызывать эмоции от страха до восторга. Поэтому человека из осознанного сна в первое время может быстро «выкидывать». В таком случае не надо расстраиваться, лучше спокойно повторять методику вхождения в такой сон.