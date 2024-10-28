Доплаты к пенсиям трем категориям россиян с 1 ноября 2024 года: что нужно знать

Доплаты к пенсиям работникам угольной промышленности

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Необходимый стаж для получения доплаты к пенсии

Для работников угольной промышленности доплаты будут предоставлены тем, кто проработал не менее 25 лет. Для некоторых категорий работников минимальный стаж сокращен до 20 лет. К таким категориям относятся горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках и машинисты горных выемочных машин, перечисляет заместитель директора Института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова.

Какие должности нужно занимать, чтобы получить доплату к пенсии

Работники угольной промышленности в России, чтобы получать доплаты к пенсии с 1 ноября 2024 года, должны занимать должности, связанные с добычей угля или обработкой угольных ресурсов. К таким должностям относятся шахтеры, горные инженеры и другие специалисты, непосредственно участвующие в процессе добычи и переработки угля.

«Эти изменения направлены на поддержку работников в условиях экономических трудностей отрасли и поддержку наиболее уязвимых групп пенсионеров», — подчеркивает Иванова.