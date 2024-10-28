Доплаты к пенсиям трем категориям россиян с 1 ноября 2024 года: что нужно знать
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О том, какие изменения с 1 ноября 2024 года произойдут в пенсионных выплатах работникам угольной промышленности, экипажам воздушных судов и гражданам, достигшим 80-летнего возраста, читайте в материале РИАМО.
Доплаты к пенсиям работникам угольной промышленности
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Необходимый стаж для получения доплаты к пенсии
Для работников угольной промышленности доплаты будут предоставлены тем, кто проработал не менее 25 лет. Для некоторых категорий работников минимальный стаж сокращен до 20 лет. К таким категориям относятся горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках и машинисты горных выемочных машин, перечисляет заместитель директора Института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова.
Какие должности нужно занимать, чтобы получить доплату к пенсии
Работники угольной промышленности в России, чтобы получать доплаты к пенсии с 1 ноября 2024 года, должны занимать должности, связанные с добычей угля или обработкой угольных ресурсов. К таким должностям относятся шахтеры, горные инженеры и другие специалисты, непосредственно участвующие в процессе добычи и переработки угля.
«Эти изменения направлены на поддержку работников в условиях экономических трудностей отрасли и поддержку наиболее уязвимых групп пенсионеров», — подчеркивает Иванова.
Доплаты к пенсиям экипажей воздушных судов
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Необходимый стаж для получения доплаты к пенсии
Для экипажей воздушных судов увеличатся пенсии для тех, кто имеет стаж не менее 25 лет (для женщин — 20 лет). При увольнении по состоянию здоровья требования снижаются на 5 лет (20 лет для мужчин и 15 лет для женщин).
В какой государственный орган надо подать заявление и как рассчитывается доплата к пенсии
Чтобы получить надбавку к пенсии для членов экипажей воздушных судов, необходимо подать заявление в территориальный орган Социального фонда России (СФР) для назначения доплаты.
«Доплата рассчитывается индивидуально, исходя из стажа и среднемесячной зарплаты», — поясняет Иванова.
Какие должности нужно занимать, чтобы получить доплату к пенсии
Для получения доплаты к пенсии члены экипажей воздушных судов и работники угольной промышленность должны занимать определенные должности, указанные в списке, утвержденном Правительством России. Среди основных должностей, дающих право на доплату, перечислены следующие: командир воздушного судна, второй пилот, бортинженер, бортмеханик, бортпроводник.
Доплаты к пенсиям гражданам, достигшим 80 лет
Фото - © РИА Новости
Граждане, которые достигли 80-летнего возраста в октябре, получат значительное увеличение фиксированной части своей пенсии, говорит руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
Размер фиксированной выплаты вырастет с 8 134,88 рублей до 16 269,76 рублей, что фактически удваивает эту сумму.
«Дополнительно пенсионеры будут получать индивидуальные страховые выплаты, которые останутся без изменений и зависят от индивидуальных условий каждого пенсионера», — поясняет эксперт.
Также изменения будут касаться, например, инвалидов первой группы — инвалиды, которым уже была назначена фиксированная выплата, не получат дополнительно эту сумму при достижении 80 лет, так как они уже получают надбавку в связи с инвалидностью.
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