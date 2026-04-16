Детские пособия в мае 2026: что изменится, какого числа будут выплаты и кто получит деньги

Ждать ли перерасчета по детским пособиям в последний месяц весны и когда придут деньги на фоне майских праздников, читайте в материале РИАМО.

С мая 2026 года вступают в силу новые правила назначения детских пособий, и, хотя сами суммы проиндексировали еще в феврале, последний месяц весны принесет важные нюансы. Главная интрига мая касается кардинального изменения логики одобрения выплат для многодетных семей. С 22 мая стартует «льготный период»: если раньше небольшое превышение дохода над прожиточным минимумом убивало пособие, то теперь многодетные семьи могут вздохнуть свободнее. При этом не стоит забывать о «бомбе замедленного действия», которая заложена с января 2026 года — правиле «8 МРОТ» для трудоспособных взрослых. Многие узнали о нем только сейчас, пытаясь продлить выплаты.

Как изменились суммы детских пособий в 2026 году Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори С 1 февраля 2026 года все детские пособия выросли на 5,6%, поэтому в мае граждане получат уже увеличенные суммы, если оформили выплату ранее. Единое пособие на детей до 17 лет, как и прежде, зависит от региона и глубины нуждаемости. В среднем по России базовый размер (50% от детского прожиточного минимума) теперь составляет 9 185 рублей, базовый с повышением (75%) — 13 778 рублей, а максимальный (100%) — 18 371 рубль. Эти цифры уже зафиксированы, новых майских начислений ждать не стоит, но важно помнить, что с 22 мая для многодетных изменится сам принцип получения этих денег.

Новое правило для многодетных семей с 22 мая 2026 года Фото - © Freepik.com С 22 мая 2026 года в силу вступает правило, согласно которому, если многодетная семья выходит за рамки прожиточного минимума, но не более чем на 10%, то пособие не отнимается, а урезается. Конкретика выглядит так: при превышении среднедушевого дохода над региональным прожиточным минимумом в пределах этих самых 10% семья сохраняет право на выплату, но уже в размере 50% детского прожиточного минимума (18 371 рубль — размер прожиточного минимума для детей в России с 1 января 2026 года, делим на 2, получаем сумму 9 185 рублей). Это правило действует однократно и дается на один год — через год при превышении пособие снимут окончательно. Нужно помнить, что тем, кто уже получил отказ в 2026 году, не нужно бегать с новым заявлением, Соцфонд автоматически пересмотрит решения за период с января по апрель и начислит выплаты задним числом.

Правило «8 МРОТ» с 1 января и алименты с 1 марта 2026 года: какие изменения следует учесть Фото - © Кошелек с деньгами/Медиасток.рф Хотя это не майские изменения, но про них следует сказать, потому что они влияют на одобрение выплат прямо сейчас. С 1 января 2026 года вступило в силу правило «8 МРОТ»: каждый трудоспособный взрослый в семье должен был официально заработать за расчетный год не менее 216 744 рублей (это 8 МРОТ, где МРОТ-2026 равен 27 093 рублям). По сути, это около 18 тысяч рублей в месяц чистыми. Если вы или супруг заработали меньше (и у вас нет уважительной причины вроде декрета или ухода за инвалидом), в пособии откажут. Второй «капкан» — алименты. С 1 марта их стали считать иначе при отсутствии судебного решения: берут среднюю зарплату по региону и делят ее на 4 (на одного ребенка), 3 (на двоих) или 2 (на троих). Это может искусственно завысить доход и лишить пособия.

График выплат детских пособий в мае 2026 года: деньги придут досрочно Фото - © Людмила Рубцова / Фотобанк Лори Майские праздники сдвигают привычный график выплат. Обычно Социальный фонд платит детские пособия 3-го числа, но в мае 2026 года это воскресенье. Поэтому единое пособие до 17 лет, пособие по беременности, выплаты неработающим гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, и пособие на детей военнослужащих-призывников перечислят досрочно — уже 29–30 апреля. А вот получателям почты России расслабляться рано: почтальоны принесут деньги по обычному майскому графику с 3 по 25 число, дату можно уточнить в вашем отделении. Имейте в виду, что губернаторские и местные выплаты не зависят от графика СФР, их даты нужно узнавать в своей соцзащите.

Оксана Дяченко