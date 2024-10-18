День отца: что подарить любимому папе в честь праздника 20 октября

Умный браслет или смарт-часы Фото - © Unsplash.com Для вечно занятых пап отлично подойдет умный браслет в качестве подарка. В первую очередь его ценность в том, что он умеет контролировать показатели здоровья, такие как пульс, качество сна, насыщение кислородом, а также умеет считать шаги (не забываем про положенные 10 тыс. шагов в день для поддержания здоровья!). Также умные часы умеют отвечать на звонки, сообщения, с помощью некоторых часов даже можно делать фото.

Сертификат на активный отдых Фото - © Unsplash.com Какому папе не понравится, например, квадротур! Квадроциклы внушительно выглядят, а еще рычат, как настоящие звери. Но содержать такую махину в городских условиях — задача со звездочкой, а вот получить опыт катания на квадроцикле хотят многие папы. Особенно здорово будет, если вы составите ему компанию или вообще выберетесь всей семьей. Эмоции папа получит незабываемые!

Набор для приготовления настоек Фото - © Ольга Сергеева / Фотобанк Лори Вариант презентабельного и довольно полезного подарка. В подобные наборы входит, как правило, несколько бутылок с этикетками, в которые входят специи, ягоды, травы, коренья. Также в комплекте прилагаются инструкции по приготовлению и бумажные фильтры. Папа такому точно обрадуется — и будет потом угощать собственноприготовленными напитками дорогих гостей.

Набор соусов Фото - © Артем Шадрин / Фотобанк Лори Если папа не приемлет алкоголь, то отличным решением станет набор соусов для приготовления разных блюд. Можно купить готовый набор, а можно собрать такой самостоятельно, что будет даже лучше, ведь вкусовые пристрастия папы вы знаете лучше всех. Набор соусов позволит папе почувствовать себя настоящим шеф-поваром, а потом он сможет похвастаться перед домашними результатом своих трудов.

Электробритва Фото - © Freepik.com Многие папы мучаются с одноразовыми бритвами и потом ходят с мини-ранками на лице. Этот вопрос решается покупкой электробритвы. Это весьма полезный подарок, к которому папа довольно быстро привыкнет. Если мужчина до этого такой бритвой не пользовался, рассматривайте такой подарок как эксперимент и не спешите сразу покупать навороченную модель. Подойдут проверенные и не слишком дорогие варианты. Выбирайте автономные модели, которые работают от аккумулятора, без подключения к электросети. Такой девайс удобно брать с собой в поездку. Если у вашего отца есть бритва, выберите триммер.

Набор мясных деликатесов Фото - © Unsplash.com Многие папы в душе — охотники. Но если настоящая охота папу не вдохновляет, то можно подарить ему набор различной дичи. В нем, как правило, собрано более десяти видов отличной дичи: лосятина, оленина, мясо настоящего дикого кабана и даже медведя! Дополняют мужской подарок классические мясные деликатесы из баранины, гуся, утки и кролика — домашние по природе, но дико вкусно приготовленные. Папа оценит!

Парфюм Фото - © Unsplash.com Многие папы любят дополнять свои образы подходящими его духу ароматами. В последние годы даже самые суровые мужчины переосмыслили роль парфюма. Считается, что у каждого человека есть свой аромат тела, поэтому одни и те же духи на всех звучат по-разному. Качественный парфюм, выбранный под свое мировоззрение и вкусы — маст-хэв на все времена, он выделяет нас, дарит индивидуальность. Поэтому стоит присмотреть для папы флакон, который ему точно понравится. Если же боитесь ошибиться с выбором — можно подарить папе сертификат в магазин, чтобы он смог выбрать сам.

Спортивные товары Фото - © Unsplash.com Многие люди посещают тренажерные залы или занимаются спортом самостоятельно. Если ваш папа принадлежит к их числу, то можно позаботиться о том, чтобы его занятия проходили максимально комфортно и напоминали о том, что вы его поддерживаете в его хобби. Можно подарить папе спортивную форму, кроссовки, спортивную бутылку для воды, шейкер для спортивного питания.

Билеты на концерт или матч Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Папы обычно стараются дать все лучшее своим детям и совсем забывают о том, что они тоже некогда умели развлекаться и ходили на концерты любимых групп. Отличным подарком для папы станут билеты на концерт, в театр (а вдруг папа любит!) или на спортивный матч. Или можно просто устроить День папы — провести его так, как хочет папа.

Умная колонка Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори Умная колонка — это гаджет, оборудованный голосовым помощником, способным выполнять различные функции и задачи через голосовое управление. Она позволяет пользователю получать информацию, заказывать товары, совершать звонки, управлять «умным домом» и многое другое. Умные колонки отличаются по функционалу, возможностям голосового помощника, качеству звука, дизайну и стоимости. Некоторые колонки имеют встроенные экраны, позволяющие отображать дополнительную информацию или видео, они также могут быть интегрированы с другими устройствами умного дома и предлагать дополнительные функции, такие как управление освещением или терморегуляцией.

Набор для ухода за машиной Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори Если ваш папа обожает свою машину, он с благодарностью примет такой подарок. В комплект обычно входит все необходимое для полноценного ежедневного ухода за салоном авто: пенообразователь, средство-очиститель, щетки и мягкие полотенца. Многие производители уделяют внимание и эстетике оформления — набор в красивой упаковке даже не требует подарочной обертки.

Видеорегистратор или навигатор Фото - © Олег Пчелов / Фотобанк Лори В продолжение автомобильных подарков можно подарить девайсы, которые будут полезны в дороге. Например, папе может понравиться зеркало заднего вида со встроенной камерой. Угол обзора записи, как правило, составляет 120°. В такой камере есть встроенная память, что обеспечивает беспрерывную видеосъемку всего происходящего на дороге. Полезным может оказаться и автомобильный навигатор с удобным экраном, чтобы не пользоваться смартфоном или не разряжать его.

Витамины или спортивное питание Фото - © Unsplash.com Наверняка ваш папа сам не догадается прикупить себе необходимые для здоровья витамины. Есть витаминно-минеральные комплексы, подобранные специально для мужчин. Но можно собрать полезный набор самостоятельно. Как правило, всем мужчинам не помешает набор из витамина A (для выработки тестостерона), B и C (для защиты от стрессов и инфекций), E (для профилактики сердечно-сосудистых болезней, правильного обменного процесса в организме), аминокислота аргинин (для мышц, иммунитета и профилактики образования тромбов). А вот если папа занимается спортом, то можно посмотреть и в сторону качественных спортивных добавок. Можно купить папе гейнер, протеин, ВСАА. Но помните, сначала стоит проконсультироваться со специалистом, который подберет самый грамотный состав!

Домашняя одежда или термобелье Фото - © Freepik.com Впереди холода, поэтому уютный домашний костюм, халат или тапочки папа точно оценит. Выбирать стоит комплексы из натуральных тканей, чтобы носить такую одежду было комфортно. Если же у папы уже есть одежда для дома, то можно подарить ему термобелье. Скоро зима, так что утеплиться лишним никогда не бывает.