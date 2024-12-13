День неприятностей: что нельзя делать в пятницу, 13 и почему мы ее боимся
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В материале РИАМО – о том, как пережить один из страшных дней в году с минимальными потерями.
Откуда взялся феномен пятницы, 13
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Исследователи считают примету пятницы, 13 относительно недавним явлением, возникшим где-то на рубеже XIX—XX веков из слияния двух действительно древних суеверий: о неблагоприятности пятницы и числа 13 (без его обязательного отнесения к календарю). Как пишет один из специалистов: «Два указателя неудачи в конце концов слились, чтобы создать один супернеудачливый день» (англ. The two unlucky entities ultimately combined to make one super unlucky day).
В англоязычных источниках, например, первое упоминание пятницы и 13-го в одном контексте, хотя и все еще по отдельности, было найдено только за 1869 год, в биографии Россини, написанной одним английским журналистом. О композиторе, умершем в пятницу 13 ноября 1868 года, там дословно сказано следующее: «[Россини] до конца своих дней был окружен любовью и сочувствием друзей. И если правда то, что он, как многие итальянцы, считал пятницу днем неудачи, а тринадцать – числом неудачи, примечательно, что умер он в пятницу, 13 ноября».
Однако некоторые исследователи связывают феномен с еще более древними временами. Например, негативное значение числа 13 в европейской культуре связывают с библейским сюжетом о тайной вечере – последнем ужине Иисуса Христа с его учениками перед казнью. Согласно легенде, на трапезе присутствовали 12 апостолов, а 13-м был Иуда, который предал мессию за 30 серебренников. Символическим считается и то, что именно в этот день недели был распят Иисус.
Также некоторые утверждают, что именно в пятницу, 13-го Ева вкусила запретный плод и угостила им Адама, за что люди и были изгнаны из Рая. Другие же уверены, что именно в этот день Каин убил Авеля и так на Земле появилась Смерть.
В общем и целом, версий о том, почему у людей трясутся коленки от страха накануне пятницы, 13, действительно много. Мы перечислили лишь три из них.
Какие события на самом деле случались в пятницу, 13
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Как бы ни были равнодушны к суевериям люди, тем не менее существуют доказательства, что пятница, 13 – все-таки действительно непростой день. Вот лишь небольшой перечень событий, которые разворачивались именно в нехороший день.
13 декабря 1907 года — крушение на скалах семимачтовой шхуны «Томас У. Лоусон» — крупнейшего корабля своего класса (корабль окончательно пошел ко дну во втором часу пополуночи 14 декабря). Что особо примечательно, корабль был назван в честь уже упомянутого автора книги «Пятница, тринадцатое».
13 июня 1947 года — на Голубом хребте в Западной Виргинии (США) разбился авиалайнер Douglas C-54, в результате чего погибли 50 человек.
13 мая 1949 года — близ Новосибирска разбился авиалайнер Ил-12, в результате чего погибли 25 человек.
13 июля 1956 года — в штате Нью-Джерси разбился транспортный самолет Douglas Liftmaster, в результате чего погибли 46 человек. Примечательно, что самолет выполнял рейс № 13.
13 октября 1972 года — близ Москвы разбился авиалайнер Ил-62, в результате чего погибли 174 человека. На то время это была крупнейшая авиакатастрофа в мире.
13 октября 1972 года — катастрофа FH-227 в Андах. Выжившие после крушения 72 дня боролись за жизнь и вынуждены были прибегнуть к каннибализму.
13 сентября 1996 года — в Лас-Вегасе умер известный рэпер Тупак, в которого стреляли 7 сентября. В убийстве подозревается гангстер Орландо Андерсон.
13 ноября 2009 года — в Ульяновске в 15:44 на улице Балтийской в Заволжском районе произошел взрыв, вызвавший серию последующих взрывов снарядов, хранящихся на территории «31 Арсенала ВМФ».
13 января 2012 года — крушение лайнера «Costa Concordia», на борту которого находилось 4200 пассажиров и членов экипажа.
13 ноября 2015 года — теракты в Париже.
13 марта 2020 года — произошел массовый обвал финансовых рынков, из-за распространения COVID-19.
Какие бывают приметы, связанные с пятницей, 13
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Считается, что в этот день случается много автомобильных аварий, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными за рулем.
Чтобы дурные предзнаменования пятницы, 13 не сбылись в вашей жизни, сходите в этот день в церковь.
Считается, что растение, которое было высажено в пятницу, 13, не будет расти и плодоносить.
По приметам свадьба в пятницу, 13 – весьма нежелательное явление.
Современные суеверия гласят о том, что даже компьютерные вирусы становятся особенно агрессивны, в связи с чем рекомендуется отказаться от использования гаджетов и интернета в этот день.
Считается, что если похороны человека выпадают на этот день, то не исключена смерть еще одного человека в скором времени.
Встреча с человеком, рожденным в этот день, может принести несчастье. Если разбить зеркало, то беды будут преследовать человека семь лет. Увидеть черную кошку, перебегающую дорогу, — к неприятностям, а открывать зонт в помещении — к большим проблемам в жизни.
Что нельзя делать в пятницу, 13
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- Не рекомендуется начинать новые дела.
- Перед сном не следует долго смотреть в зеркало.
- Нельзя брать и давать деньги в долг.
- Не нужно никому рассказывать свои сны.
- Не стоит менять прическу.
- Лучше не употреблять бранные слова, особенно «черт» и «свинья».
- Если вы попали под дождь, придя домой, не сушите зонт открытым.
- Рекомендуют не ссориться, так как конфликт может не разрешиться, а общение прервется навсегда.
- Если у вас нет серьезных дел, лучше не выходить из дома вообще.
- Нельзя отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет наполнена не всегда приятными сюрпризами.
- Запрещено веселье, выпивка, вкусная еда, смех. Если вы будете веселиться в этот день, с вами может приключиться несчастье.
- В пятницу, 13 не следует ложиться в больницу и проводить операцию, поскольку есть риск, что действия медицинского персонала не приведут к благополучному исходу.
- Не заключайте в этот день сделок и не совершайте покупок, особенно крупных.
- Если вы планируете сменить работу, не устраивайтесь на новое место в такой день.