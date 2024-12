День неприятностей: что нельзя делать в пятницу, 13 и почему мы ее боимся

Откуда взялся феномен пятницы, 13

Фото - © Павел Родимов / Фотобанк Лори

Исследователи считают примету пятницы, 13 относительно недавним явлением, возникшим где-то на рубеже XIX—XX веков из слияния двух действительно древних суеверий: о неблагоприятности пятницы и числа 13 (без его обязательного отнесения к календарю). Как пишет один из специалистов: «Два указателя неудачи в конце концов слились, чтобы создать один супернеудачливый день» (англ. The two unlucky entities ultimately combined to make one super unlucky day).

В англоязычных источниках, например, первое упоминание пятницы и 13-го в одном контексте, хотя и все еще по отдельности, было найдено только за 1869 год, в биографии Россини, написанной одним английским журналистом. О композиторе, умершем в пятницу 13 ноября 1868 года, там дословно сказано следующее: «[Россини] до конца своих дней был окружен любовью и сочувствием друзей. И если правда то, что он, как многие итальянцы, считал пятницу днем неудачи, а тринадцать – числом неудачи, примечательно, что умер он в пятницу, 13 ноября».

Однако некоторые исследователи связывают феномен с еще более древними временами. Например, негативное значение числа 13 в европейской культуре связывают с библейским сюжетом о тайной вечере – последнем ужине Иисуса Христа с его учениками перед казнью. Согласно легенде, на трапезе присутствовали 12 апостолов, а 13-м был Иуда, который предал мессию за 30 серебренников. Символическим считается и то, что именно в этот день недели был распят Иисус.

Также некоторые утверждают, что именно в пятницу, 13-го Ева вкусила запретный плод и угостила им Адама, за что люди и были изгнаны из Рая. Другие же уверены, что именно в этот день Каин убил Авеля и так на Земле появилась Смерть.

В общем и целом, версий о том, почему у людей трясутся коленки от страха накануне пятницы, 13, действительно много. Мы перечислили лишь три из них.