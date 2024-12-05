Дарить добро и помогать: как стать волонтером в Москве и Московской области

О том, как можно стать участником волонтерского движения в Москве и Московской области, рассказываем в материале РИАМО.

Кто может стать волонтером: требования, возраст, навыки Фото - © Сайт мэра Москвы В целом требование одно – достичь возраста 14 лет. Впрочем, более юные волонтеры могут помогать людям в сопровождении родителя или опекуна. Тем, кто находится в возрасте 14-17 лет, нужно будет предоставить заявление, подписанное законным представителем. Исключением из правил могут стать некоторые благотворительные организации, в уставе которых прописано, что участвовать в волонтерской деятельности могут лишь совершеннолетние. Некоторые программы или мероприятия подразумевают специфические требования к добровольным помощникам, например, знание иностранного языка, умение общаться на языке жестов или какие-либо другие специальные навыки или умения. Но в большинстве случаев от волонтера требуется только одно – желание помогать.

Какие существуют волонтерские платформы Москвы и Подмосковья Фото - © Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области Можно стать волонтером при помощи портала Госуслуг. Для этого необходимо авторизоваться на портале и перейти в раздел «Навигатор возможностей» (так называется сервис, в котором можно найти бесплатные мероприятия от государства и бизнеса для молодёжи от 14 до 35 лет). Далее следует выбрать вкладку «Волонтерство», и перед вами появится список волонтерских инициатив и мероприятий в разных городах России (некоторые проходят онлайн, некоторые – в оффлайн режиме). Есть и второй вариант поиска волонтерских проектов через Госуслуги: сделать запрос на портале и получить сведения о мероприятиях, проводимых организаторами добровольческой деятельности. Необходимо будет выбрать форму волонтерского мероприятия (онлайн или оффлайн), город проведения и сроки, после чего вам предложат список направлений деятельности, в числе которых «здравоохранение и ЗОЖ», «ветераны и историческая память», «дети и молодежь», «спорт и события», «животные», «старшее поколение», «природа», «культура и искусство», «поиск пропавших», «интеллектуальная помощь» и другие. После того, как вы определитесь с направлением (выбрать можно несколько пунктов), в течение 5 минут на вашу электронную почту придет сформированный список волонтерских мероприятий, в которых вы могли бы принять участие. В Москве при поддержке властей был создан Ресурсный центр «Мосволонтер». Здесь можно найти сведения о намечающихся крупных городских событиях, различных акциях, а также о постоянных волонтерских программах. В настоящий момент в столице развито 14 направлений деятельности: социальное, событийное, культурное, спортивное, патриотическое, экологическое, инклюзивное, корпоративное, волонтерство в сфере охраны здоровья или в сфере общественной безопасности, медиа- и зооволонтерство. Существует проект «Волонтеры Подмосковья», а на сайте министерства информации и молодежной политики Московской области можно найти адреса региональных ресурсных центров добровольчества Подмосковья. Также в Москве и Московской области работает множество благотворительных фондов, движений и некоммерческих организаций, которые занимаются помощью престарелым людям, больным детям и взрослым, организуют экологические акции, поддерживают приюты для животных и т. д. Найти их можно, например, на официальном сайте мэра Москвы – здесь размещен список проверенных благотворительных фондов. На карточке каждой организации указан адрес сайта, где можно получить информацию о волонтерской работе. Работает также федеральная платформа «Добро.РФ», где также можно подобрать себе волонтерскую программу, исходя из места жительства, занятости, возраста, профессии и предпочтительных направлений деятельности.

Чем занимаются волонтеры Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба КОСиМП Если ориентироваться на список добровольческих функций, приведенных на сайте «Мосволонтера», можно понять, что найти свою нишу может человек с любыми интересами и способностями. Например, волонтеры могут помогать в регистрации участников на соревнования, форумы или выставки, регулировать очереди в билетные кассы, взаимодействовать со СМИ, организовывать медицинскую помощь или питание на мероприятиях, а также обеспечивать техническую поддержку на разных уровнях. Крупные организации, привлекающие волонтеров, как правило, имеют на сайте описание вакансий для добровольцев. Например, на странице фонда «Подари жизнь» перечислены различные варианты помощи: часто нужны сильные мужчины для переноски тяжестей, сборки и транспортировки мебели и оборудования. Не останутся без дела талантливые люди, проводящие творческие занятия с детьми, также бывают нужны волонтеры-юристы, волонтеры-артисты и даже волонтеры-стилисты. Кстати, применение в волонтерстве профессиональных навыков (юриспруденция, бухгалтерия, фото- и видеосъемка, SSM, PR, программирование, веб-дизайн и т.д.) имеет специальное название – pro bono. Этот термин часто встречается в списке видов помощи, необходимых той или иной организации. Добровольческая деятельность может быть связана не только с помощью людям но и, например, с экологическими инициативами. Нередко требуются помощники в восстановлении исторических памятников или храмов, расположенных на территории Москвы и Московской области.

Как записаться в волонтеры Фото - © Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области На волонтерских сайтах обычно есть форма для регистрации, в которой нужно указать свои контактные данные и направление для работы. На сайте «Мосволонтер» есть форма, где нужно указать контактные данные, а также определиться с направлением, в котором вы предпочли бы работать. После регистрации и авторизации на этом же сайте можно выбрать событие, в котором вы хотели бы принять участие как добровольный помощник. Всегда рад новым волонтерам Московский зоопарк. Для жителей столичного региона существует раздел регистрации на сайте «Волонтеры Подмосковья». На платформе «Добро.РФ» также можно выбрать город или регион проживания, даты, в которые вы располагаете свободным временем, и желаемую область деятельности. Вам будут предложены мероприятия, соответствующие запросу, и форма для заполнения заявки на участие. Поисково-спасательные отряды, такие как «ЛизаАлерт» и «СпасРезерв» предлагают стать членом команды, воспользовавшись регистрационной формой на сайте либо позвонив по телефону. Большинство крупных благотворительных организаций также предоставляют на своих сайтах возможность записаться в волонтеры.

Что получает волонтер за свою работу Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Волонтерская работа не оплачивается, это труд, обусловленный энтузиазмом и желанием помогать. Но, например, зарегистрированный на «Мосволонтере» или на «Волонтерах Подмосковья» доброволец может получить личную книжку, где будут фиксироваться все достижения в общественной жизни города, сюда же будут записываться сведения о поощрениях и пройденных курсах подготовки. Личная книжка волонтера дает возможность получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ или преимущество при поступлении в некоторые вузы. Кроме того, достаточное количество отработанных волонтером часов может стать основанием для подачи документов на повышенную стипендию. Также имеет смысл завести электронную волонтерскую книжку на платформе «Добро.РФ». Эта книжка является документом, выписку из которого можно заказать через Госуслуги и получить в МФЦ. Добровольческий опыт, зарегистрированный в электронной книжке, станет частью вашего цифрового профиля и позволит объединить опыт, полученный на разных волонтерских платформах. Согласно федеральному законодательству, добровольные помощники имеют право на меры поддержки, например, на оплату услуг связи, оплату проезда до места назначения и обратно, бесплатное питание, обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.