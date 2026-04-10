Что такое социальная стипендия, кто и как может ее получить в 2026 году

Многие студенты ошибочно полагают, что стипендия — это награда за хорошие оценки, и если учиться с тройками, на материальную поддержку от государства можно не рассчитывать. Но это верно лишь наполовину. Академическая стипендия действительно зависит от успеваемости и назначается только тем, кто сдает сессии без хвостов. Социальная же стипендия устроена принципиально иначе: ее получают не за знания, а за сложную жизненную ситуацию. Решающую роль здесь играет не цвет зачетки, а официальный статус студента — сирота ли он, инвалид, ветеран боевых действий или выходец из малоимущей семьи. При этом учиться все равно нужно, но тройки не станут основанием для лишения выплаты. Единственное обязательное условие для всех без исключения — очная форма обучения и бюджетное отделение. Студенты-платники, заочники и аспиранты на социальную стипендию претендовать не могут.

Кто может претендовать на социальную стипендию

Перечень категорий, имеющих право на социальную стипендию, четко прописан в Федеральном законе «Об образовании», и учебное заведение не может расширить его по своему усмотрению. В первую очередь это дети-сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей, а также те, кто потерял единственного родителя или обоих уже в период учебы. Далее идут студенты с инвалидностью: инвалиды детства, инвалиды первой и второй групп вне зависимости от того, когда была получена травма или диагностировано заболевание. Отдельная категория — ветераны боевых действий и военнослужащие-контрактники, отслужившие не менее трех лет и уволенные по уважительным причинам, а также граждане, получившие радиационное облучение при катастрофах. Наконец, самый массовый и при этом самый бюрократически сложный случай — студенты из малообеспеченных семей. Здесь ключевой документ — не просто низкая зарплата родителей, а официальное признание семьи получателем государственной социальной помощи, которое оформляется через органы соцзащиты.

Почему сумма социальной стипендии везде разная

В интернете можно найти противоречивую информацию о размере социальной стипендии, и это не ошибка публикаций. Просто на федеральном уровне не установлено единой фиксированной суммы. Государство определяет лишь нижнюю планку, ниже которой университет или колледж опускаться не вправе. С 1 сентября 2025 года действуют следующие минимальные пороги: для студентов колледжей и техникумов — 1214 рублей в месяц, для студентов вузов — 3340 рублей в месяц. Все, что сверху, зависит от возможностей конкретного учебного заведения и региональных коэффициентов. Например, в вузах Крайнего Севера сумма автоматически умножается на районный коэффициент, а в московских университетах стипендиальный фонд может позволить выплачивать заметно больше минималки. Поэтому у двух студентов из разных городов с одинаковым льготным статусом суммы на карте могут отличаться в разы, и это не нарушение, а особенность системы.

Кто может получить повышенную социальную стипендию

Отдельный разговор — повышенная социальная стипендия. Она полагается не всем льготникам, а только студентам первых двух курсов, причем начинает выплачиваться не с первого сентября, а со второго семестра. Главное условие — учиться без троек, то есть только на «хорошо» и «отлично». Кроме того, на повышенную выплату могут претендовать студенты до двадцати лет, у которых единственный родитель является инвалидом первой группы. Размер повышенной стипендии рассчитывается по особой логике: общий доход студента (обычная академическая стипендия плюс базовая социальная) не должен быть ниже прожиточного минимума. Поскольку стипендиальный фонд формируется заранее, при расчетах используют прожиточный минимум предыдущего года. На 2026 год, например, берется показатель за 2025 год — 17 733 рубля. Из этой суммы вычитают то, что студент уже получает, и недостающую часть доплачивают. На практике повышенная социальная стипендия может достигать 12–17 тысяч рублей в месяц.

Как оформить социальную стипендию

Процесс оформления социальной стипендии часто пугает студентов обилием бумаг, но на самом деле он укладывается в четкую последовательность действий. Первый шаг — подтвердить свое право на льготу. Для этого нужно обратиться в органы социальной защиты, многофункциональный центр или на портал «Госуслуги» и получить справку, подтверждающую статус (для малоимущих — справку о назначении государственной социальной помощи, для инвалидов — справку МСЭ, для сирот — документы из органов опеки). Второй шаг — собрать базовый пакет: паспорт, справку из вуза или колледжа об обучении на очном бюджете, СНИЛС и реквизиты счета, куда будут перечислять деньги. Третий шаг — подать заявление и все документы в деканат или специальный отдел учебного заведения, который занимается стипендиями. После этого стипендиальная комиссия рассматривает обращение, ректор издает приказ, и с этого момента студент начинает получать выплаты ежемесячно. Важно помнить: если основание для стипендии временное (например, статус малоимущей семьи подтверждается только на год), то каждый год пакет документов нужно обновлять.