Что сказать мужу, если потратила весь семейный бюджет на распродажах: 11 рабочих отмазок

«Я купила только нужное!» Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Все это — не лишние траты, а необходимые вещи в быту. Старый фен дышит на ладан, крем заканчивается, а ко всем сковородкам уже прилипает еда. Перчатки вы купили, потому что скоро зима, а у вас есть руки. Новое пальто лучше греет. Умная колонка сделает пребывание в доме комфортнее. Постельное белье вообще для нас двоих!

«Это подарки на Новый год» Фото - © Freepik.com Неспроста все распродажи преимущественно проходят в ноябре/декабре — ведь впереди череда праздников: Новый год, Старый Новый год, Рождество, а так и до 8 Марта недалеко… С чистой совестью можно объяснить партнеру, что все ваши покупки — это подарки самой себе в честь предстоящих праздников. Правда, у этого объяснения есть один минус: придется себе больше ничего не покупать накануне праздников, ведь вы уже все купили.

«Я давно ничего не покупала» Фото - © Freepik.com Если слишком долго экономить на себе, то в какой-то момент может и «крышу сорвать». Можно объяснить свои траты тем, что вы сорвались, поскольку устали от чрезмерной экономии на себе. Если же вы не были стеснены в средствах, то можно объяснить свои траты тем, что в кои-то веки вам хоть что-то понравилось в магазине, а душа так требовала каких-нибудь обновок! Сам Господь велел отправиться на шопинг!

«У меня стресс из-за работы…» Фото - © Freepik.com Если вы потратили все деньги на шопинг, вполне можно сослаться на медицинские исследования: в периоды стресса шопинг — один из самых «доступных» способов поднять себе настроение хотя бы на какое-то время. Скажите партнеру, что вы слишком сильно стрессуете из-за работы / из-за приезда свекрови / из-за проблем у детей в школе / из-за обстановки в стране / из-за ретроградного Меркурия и т. д.

«Давно хотела, а тут как раз ТАКИЕ скидки…» Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Согласитесь, приобрести давно желаемую вещь в два, а то и в три раза дешевле куда приятнее, чем по полной стоимости. Считайте, что вы наоборот сберегли бюджет от лишних трат. А то, что вы потратили слишком много денег, — так это с каждым бывает…

«Ты же хочешь, чтобы я хорошо выглядела…» Фото - © Unsplash.com Главное украшение мужчины — это его женщина, которая идет рядом. Поэтому лишнее красивое платье, сумка или дорогие духи — это своего рода инвестиция и в мужчину тоже.

«Это инвестиции! Потом продадим (но это не точно)» Если вы купили на скидках что-то брендовое, то самое правильное — объяснить партнеру, что это очень грамотные инвестиции на будущее, и в дальнейшем эти же вещи можно будет продать, если вдруг настанут безденежные времена. Сейчас существует достаточно много ресейл-платформ, где можно продать в единичном экземпляре разные вещи именно от именитых брендов. Согласитесь, такие купят гораздо охотнее, чем вещи из масс-маркета.

«Хочу быть в тренде» Фото - © Фотобанк Лори Даже если вы не зависимый от трендов человек, пробовать и открывать что-то новое для себя — это всегда приятный опыт. Поэтому если партнер подойдет к вам с претензией, почему вы потратили столько денег на распродажах, то можно ему объяснить, что вы просто пытаетесь быть в тренде, а об этой маске для лица за 10 тысяч рублей и дубайском шоколаде трубит весь интернет вот уже несколько месяцев! «Интересно же!».

«Чтобы стать миллионером, деньги нужно тратить» Фото - © Фотобанк Лори Вы работаете пять дней в неделю не для того, чтобы заработанные деньги лежали на счету в банке. В интернете и в книгах-биографиях часто встречается мнение богатых людей, мол, чтоб деньги текли рекой, нельзя экономить. Это скорее речь о мышлении. Кто привык много тратить, тот будет искать способы заработать больше денег, чтобы снова их потратить (в целом они для этого и существуют). А те, кто экономят, не думают о заработке. Они думают, как заплатить меньше, а не заработать больше. Так что вы, наоборот, заботитесь о возрастании семейного бюджета!

«Так сказано в моем гороскопе» Фото - © Фотобанк Лори Все мы нет-нет да и почитываем иногда гороскопы. Верить в них или нет — дело каждого, но, согласитесь, приятно прочитать в гороскопе для своего знака зодиака о том, что у вас удачно пройдет шопинг. Вот вы и пошли это проверить на практике! «Гороскоп оказался прав, столько всего выгодно купила!»