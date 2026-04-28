Что посеять в конце апреля и начале мая, чтобы получить хороший урожай

Какие овощи можно посеять в конце апреля и начале мая

В 2026 году в Московском регионе на конец апреля пришлись сильные снегопады, так что при составлении «календаря огородника» имеет смысл учитывать среднесуточные температуры и погодные условия.

Для посадки в открытый грунт в конце апреля и начала мая подходят культуры, которые хорошо переносят погодные катаклизмы и временные похолодания.

Редис

Редис хорошо выдерживает перепады температуры и заморозки до минус 4 градусов. Скороспелые сорта могут дать урожай уже к концу мая, а в целом редис рекомендуется высевать в открытый грунт в течение всего огородного сезона. Перед посадкой семена имеет смысл прорастить во влажной салфетке в течение 2–3 дней.

Морковь

Семена моркови также хорошо переносят кратковременные заморозки до минус 2 градусов. Для посадки в конце апреля и начале мая лучше выбирать ранние сорта. Перед посевом семена лучше замочить на 1–2 дня. Первый урожай небольших морковок можно будет собирать уже через 55–65 дней.

Свекла

Активный рост свеклы происходит при температуре выше 15 градусов, однако высаживать ее можно, когда почва прогреется до 6-8 градусов. Всходы могут выдерживать кратковременные заморозки до минус 2 градусов. Первые плоды раннеспелых сортов, при благоприятной погоде, могут появиться уже через 50–60 дней после засевания.

Горох

Горох – холодостойкая культура, которую можно высаживать даже в холодное время: семена выдерживают заморозки до минус шести градусов. Оптимальная температура для появления всходов – +6…+12 градусов. Первый урожай молодого гороха при благоприятных условиях можно собрать уже через 40–60 дней.

Капуста

В конце апреля и начале мая можно засеять грядки капустой (если вы не хотите заниматься рассадой). Семена капусты хорошо переносят кратковременные заморозки, а прорастают при температуре выше +8 градусов. Если после засева холода задержатся, имеет смысл прикрыть грядки пленкой до наступления благоприятных условий. Раннеспелые сорта капусты дают урожай уже через 70-90 дней.

Салат листовой и кочанный

Салат относится к холодостойким культурам, он легко переносит кратковременные заморозки до минус 5 градусов. Главное при посадке салата в апреле и начале мая – выбор хорошо освещенного участка для грядки, так как это растение любит солнце. Ранние сорта могут дать урожай уже через 25-35 дней.