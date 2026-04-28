Что посеять в конце апреля и начале мая, чтобы получить хороший урожай
Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем, какие овощи и зелень лучше всего сеять в последние дни апреля и в майские праздники в Московской области.
Какие овощи можно посеять в конце апреля и начале мая
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
В 2026 году в Московском регионе на конец апреля пришлись сильные снегопады, так что при составлении «календаря огородника» имеет смысл учитывать среднесуточные температуры и погодные условия.
Для посадки в открытый грунт в конце апреля и начала мая подходят культуры, которые хорошо переносят погодные катаклизмы и временные похолодания.
Редис
Редис хорошо выдерживает перепады температуры и заморозки до минус 4 градусов. Скороспелые сорта могут дать урожай уже к концу мая, а в целом редис рекомендуется высевать в открытый грунт в течение всего огородного сезона. Перед посадкой семена имеет смысл прорастить во влажной салфетке в течение 2–3 дней.
Морковь
Семена моркови также хорошо переносят кратковременные заморозки до минус 2 градусов. Для посадки в конце апреля и начале мая лучше выбирать ранние сорта. Перед посевом семена лучше замочить на 1–2 дня. Первый урожай небольших морковок можно будет собирать уже через 55–65 дней.
Свекла
Активный рост свеклы происходит при температуре выше 15 градусов, однако высаживать ее можно, когда почва прогреется до 6-8 градусов. Всходы могут выдерживать кратковременные заморозки до минус 2 градусов. Первые плоды раннеспелых сортов, при благоприятной погоде, могут появиться уже через 50–60 дней после засевания.
Горох
Горох – холодостойкая культура, которую можно высаживать даже в холодное время: семена выдерживают заморозки до минус шести градусов. Оптимальная температура для появления всходов – +6…+12 градусов. Первый урожай молодого гороха при благоприятных условиях можно собрать уже через 40–60 дней.
Капуста
В конце апреля и начале мая можно засеять грядки капустой (если вы не хотите заниматься рассадой). Семена капусты хорошо переносят кратковременные заморозки, а прорастают при температуре выше +8 градусов. Если после засева холода задержатся, имеет смысл прикрыть грядки пленкой до наступления благоприятных условий. Раннеспелые сорта капусты дают урожай уже через 70-90 дней.
Салат листовой и кочанный
Салат относится к холодостойким культурам, он легко переносит кратковременные заморозки до минус 5 градусов. Главное при посадке салата в апреле и начале мая – выбор хорошо освещенного участка для грядки, так как это растение любит солнце. Ранние сорта могут дать урожай уже через 25-35 дней.
Какую зелень можно посеять в конце апреля и начале мая
Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори
Укроп и петрушка
Укроп и петрушку лучше сеять после отступления заморозков, даже кратковременных – когда земля прогреется хотя бы до +5 градусов. Эти культуры неплохо переносят холод, но начинают давать активные всходы только при температурах выше +18 градусов. При этом «отдых» в прохладной почве идет на пользу холодостойким семенам, а когда температура станет оптимальной, они уверенно пойдут в рост. Раннеспелые сорта порадуют сочной зеленью уже через 25-35 дней.
Кинза
Лучше всего кинза всходит при температуре выше +12 (оптимально – +20…+25 С), однако засевать ее можно и в почву температурой всего +10 градусов. Семена будут «спать» до потепления, а когда почва достаточно прогреется – пойдут в рост. Раннеспелые сорта кинзы дают урожай уже через 30–35 дней.
Рукола
Руколу начинают высевать при температуре воздуха от +9 градусов, в рост эта зелень идет, когда воздух прогревается до +17 и выше. Эта холодостойкая культура может выдерживать кратковременные заморозки, так что сеять ее можно и в конце апреля, даже если наступили холода и прошел снег. После того, как температура станет оптимальной, рукола начинает активный рост – первый урожай скороспелых сортов можно собрать уже через 20–25 дней.
Шпинат
Шпинат не боится прохладной почвы, его семена прорастают при температуре от +4 градусов, а в активный рост листья идут, когда почва прогревается выше +15С. При этом возвратные заморозки шпинату не страшны, поэтому сеять его можно даже при переменчивой весенней погоде. Первый урожай скороспелых сортов можно снимать уже через 20–30 дней после появления всходов.
Щавель
Щавель хорошо подходит для высевания в прохладную апрельскую и майскую погоду, когда почва прогревается хотя бы до +3…+5 градусов. В рост щавель идет, когда температуры поднимаются выше +14С. Урожай скороспелых сортов можно снимать через 40–45 дней после появления первых всходов.
Что не нужно сажать в конце апреля и начале мая
Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори
- Лук. С учетом холодной и сырой погоды в конце апреля 2026 года в Московской области, с высадкой лука лучше повременить. Имеет смысл дождаться устойчивого потепления, отсутствия обильных осадков и прогрева почвы минимум до +10 градусов.
- Огурцы. Это теплолюбивое растение, поэтому сеять его имеет смысл, когда почва прогреется минимум до 14 градусов, а дневные температуры стабильно будут превышать +15С. Если же ожидаются ночные заморозки или просто похолодание, высадку семян лучше отложить.
- Картофель. Это неприхотливый корнеплод, но сажать его лучше всего при устойчивых температурах: почва должна быть прогрета минимум до 8 градусов на глубине штыка лопаты. Если прогнозируются возвратные заморозки – посадку картошки стоит отложить.
- Помидоры. Если вы не подготовили рассаду, можно посеять семена томатов в открытый грунт – но делать это стоит только после того, как установится постоянная теплая погода без угрозы возвратных заморозков, а почва прогреется до +12… +15 градусов. Для посева томатов без рассады в средней полосе России лучше выбирать ранние и сверхранние сорта, чтобы они дали хороший урожай до окончания лета.
Кратко: что посеять в конце апреля и начале мая
- редис, морковь, свеклу, горох и зелень можно сеять уже сейчас,
- картофель в средней полосе часто сажают на майские праздники,
- огурцы, кабачки и тыкву лучше высаживать после 10–15 мая,
- томаты и перцы в открытый грунт переносят только после устойчивого тепла,
- главная ошибка — посадка теплолюбивых культур до окончания возвратных заморозков.