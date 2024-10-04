Что нужно знать, если оформляешь на себя кредит для близких людей и родственников

О рисках и правовых аспектах оформления кредитов для близких людей или родственников на себя РИАМО рассказал директор по продукту компании «Банкирро» Виталий Свешников.

Что делать, если близкий человек просит взять для него кредит Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори «По-хорошему, конечно, этому человеку надо как-то вежливо отказать. Если он не может взять на себя кредит, то довольно странно, почему он просит об этом близкого человека», — рекомендует эксперт. Стоит поинтересоваться, на какие нужды он планировал взять кредит. Иногда разумнее просто одолжить человеку денег, а не помогать с кредитом. Очень часто бывает, что даже не дальние, а близкие родственники оформляют кредиты на своих родных, а потом просто перестают их выплачивать.

Что может служить юридической гарантией возврата кредита Фото - © Freepik, katemangostar Можно заключить сделку — договор займа. «Вы просто берете денежные средства у банка, а потом отдаете их своему родственнику. С ним также заключается договор о том, что он обязуется передать вам эти денежные средства в определенные сроки или будет выплачивать их вам ежемесячно. Желательно заверить этот договор нотариально, чтобы он имел юридическую силу: у нотариуса заключили договор, оформили его и там же передали деньги. Тогда юридически вы защищены», — объясняет Свешников.

В каких случаях придется выплачивать кредит за родственника Фото - © Медиасток.рф Предположим, люди состоят в браке, и один из супругов, например, жена, взяла кредит и не отдает. В этом случае кредитор не может потребовать эти денежные средства от ее супруга напрямую. Чтобы для этого имелись основания, суд должен признать долг общим обязательством обоих супругов. До тех пор, пока обязательство не признают общим, супруг может его не выплачивать. Если же долг признают общим, тогда супругу также придется выплачивать этот долг на общих основаниях. Когда банк обращается в суд, чтобы долговое обязательство признали общим обязательством супругов, он должен доказать, что средства, которые брала супруга, были потрачены на семью, то есть на удовлетворение потребностей семьи, а не на ее личные нужды.

Обязан ли гражданин выплачивать кредит, будучи созаемщиком или поручителем по кредиту Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Да, обязан. Созаемщик — это тот же заемщик на все 100%, и если один не платит, другой должен оплачивать по умолчанию. «А вот с поручителем ситуация уже интереснее. Если заемщик не может выплатить кредит, банк предъявляет требование к поручителю, поскольку именно поручитель ручался за то, что заемщик будет отдавать долг. И теперь этот долг обязан отдавать уже поручитель. Если поручитель долг выплачивает, в дальнейшем он может обратиться за взысканием выплаченных сумм с заемщика», — комментирует Свешников.

Что делать наследнику должника Фото - © Freepik.com «Если вы являетесь наследником должника и наследуете его имущество, то вы в том числе наследуете и его долги. Но не все, а в части наследуемого имущества», — предупреждает эксперт. До оформления имущества на себя наследник обязательно предоставляет нотариусу оценку этого имущества. Исходя из этой оценки рассчитывается государственная пошлина, а также сумма задолженности, которую наследует наследник. Если имущество было оценено в миллион рублей, то и сумму задолженности он наследует также в размере не более чем миллиона рублей — то есть при стоимости имущества в 1 миллион человек не может получить в наследство долги в размере 10 миллионов. В любом случае вы будете обращаться к нотариусу, потому что без него процедура наследования не проходит. И уже потом — к юристу, чтобы разобраться со всеми правовыми и финансовыми тонкостями.

Что делать, если близкий человек перестал выплачивать кредит Фото - © Freepik.com В случае, если человек, для которого вы взяли деньги в банке, перестал выплачивать кредит, эксперт советует следующее: Нельзя допускать просрочек, потому что кредит оформлен на вас.

Нужно связаться с человеком и уточнить, что случилось и почему он перестал выплачивать кредит.

Вам следует каким-то образом повлиять на него, напомнить об ответственности и о том, что вы помогли ему тем, что поручились за него.