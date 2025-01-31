Что делать, если заблокировали карту в фитнес-клуб, и законно ли это
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В материале РИАМО рассказываем о том, имеют ли фитнес-клубы право заблокировать клиента за разговоры в тренажерном зале и что делать, если ваш абонемент аннулировали.
Почему фитнес-клуб может заблокировать абонемент за разговоры
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В последнее время участились случаи, когда за разговоры в фитнес-зале спортклубы блокируют или аннулируют абонемент или клубную карту клиента. Один из таких инцидентов, по сообщению телеграм-канала SHOT , произошел после того, как спортсмен попытался снять на видео силовую тренировку жены. Мужчину обвинили в незаконном оказании тренерских услуг и заблокировали доступ в фитнес-зал.
Похожие ситуации регулярно происходят в физкультурно-оздоровительных учреждениях по всей стране. «Красную карточку» можно получить даже за простой обмен репликами с приятелем или дружескую страховку при поднятии штанги.
Деятели фитнес-индустрии объясняют это тем, что клиенты не должны обучать друг друга правильно выполнять упражнения, поскольку не имеют должной компетенции.
«Ответственность за любые травмы и несчастные случаи в фитнес-клубе всегда несет его генеральный директор, поэтому клубы не имеют другого выбора, кроме как тщательно следить за тем, чтобы клиент не тренировался в зале со сторонним тренером или под руководством друга»
Ольга Киселева
президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии РФ
Однако сами пострадавшие от «фитнес-произвола» считают, что таким образом клубы стараются минимизировать упущенную выгоду: если спортсмены будут помогать друг другу, фитнес-тренеры останутся без работы, а клубы – без дополнительной прибыли. Логично, что тренажерные залы предпочли бы, чтобы клиенты оплачивали индивидуальные консультации тренеров, а не получали инструктаж бесплатно от друзей или членов семьи.
На каком основании фитнес-клубы могут блокировать абонемент клиента
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Каждый фитнес-клуб имеет собственный регламент, регулирующий права и обязанности как сотрудников, так и посетителей. Перед покупкой абонемента стоит внимательно прочитать договор. Там может быть, например, указано, что клиент не имеет права разговаривать с другими спортсменами, а парные или совместные тренировки приравниваются к оказанию тренерских услуг.
Георгий Габолаев, генеральный директор юридической компании «Группа-А», разъясняет, что фитнес-клуб имеет право заблокировать карту клиента только в том случае, если:
- Договор (оферта, подписанное соглашение) содержит прямой запрет на определенные действия (например, «оказание услуг фитнес-тренера третьим лицам»);
- Внутренний устав клуба или правила посещения предусматривают такую санкцию за нарушение установленных норм;
- Клиенту предоставлено официальное уведомление о том, что он нарушил конкретные правила, а также доказательства этого нарушения.
«Однако внутренние правила клуба не могут противоречить закону или необоснованно ограничивать права клиента», – подчеркивает юрист.
При блокировке карты или аннулировании абонемента клиент должен получить уведомление о расторжении договора с обоснованием, а также акт или письменное подтверждение расторжения со стороны клуба.
«Если такого подтверждения нет, клиент может требовать возобновления услуги или возврата средств», – поясняет Габолаев.
Должен ли клуб вернуть деньги за неиспользованный абонемент
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Если расторжение договора произошло по инициативе клуба и клиент не совершал грубых нарушений, которые прямо прописаны в договоре, руководство клуба должно вернуть клиенту средства за неиспользованные месяцы тренировок или часы занятий.
«Если договором предусмотрено, что „деньги за абонемент не возвращаются", то такой пункт может быть признан недействительным в суде, так как он нарушает права потребителя»
Георгий Габолаев
генеральный директор юридической компании «Группа-А»
Что делать, если вы не согласны с блокировкой клубной карты
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Если клиент считает, что его лишили доступа в фитнес-зал без всяких на то оснований, юрист рекомендует следующий порядок действий:
- Письменно потребовать разъяснений от клуба (запросить официальный ответ с причинами блокировки и документами);
- Написать претензию с требованием возврата средств за неиспользованный срок абонемента;
- Если ответа нет или в возврате денег отказано – обратиться в Роспотребнадзор, поскольку клуб нарушает закон о защите прав потребителей;
- Подать иск в суд с требованием возврата денег и компенсации морального вреда и неустойки (если договор нарушен клубом).
«Если фитнес-клуб нарушает права клиента, клиент может смело требовать разъяснений, подавать претензию и жаловаться в надзорные органы», – резюмирует эксперт.