Что делать, если заблокировали карту в фитнес-клуб, и законно ли это

Почему фитнес-клуб может заблокировать абонемент за разговоры

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В последнее время участились случаи, когда за разговоры в фитнес-зале спортклубы блокируют или аннулируют абонемент или клубную карту клиента. Один из таких инцидентов, по сообщению телеграм-канала SHOT , произошел после того, как спортсмен попытался снять на видео силовую тренировку жены. Мужчину обвинили в незаконном оказании тренерских услуг и заблокировали доступ в фитнес-зал.

Похожие ситуации регулярно происходят в физкультурно-оздоровительных учреждениях по всей стране. «Красную карточку» можно получить даже за простой обмен репликами с приятелем или дружескую страховку при поднятии штанги.

Деятели фитнес-индустрии объясняют это тем, что клиенты не должны обучать друг друга правильно выполнять упражнения, поскольку не имеют должной компетенции.

«Ответственность за любые травмы и несчастные случаи в фитнес-клубе всегда несет его генеральный директор, поэтому клубы не имеют другого выбора, кроме как тщательно следить за тем, чтобы клиент не тренировался в зале со сторонним тренером или под руководством друга» Ольга Киселева президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии РФ

Однако сами пострадавшие от «фитнес-произвола» считают, что таким образом клубы стараются минимизировать упущенную выгоду: если спортсмены будут помогать друг другу, фитнес-тренеры останутся без работы, а клубы – без дополнительной прибыли. Логично, что тренажерные залы предпочли бы, чтобы клиенты оплачивали индивидуальные консультации тренеров, а не получали инструктаж бесплатно от друзей или членов семьи.