Блокираторы, решетки и личный пример: как уберечь детей от выпадения из окна

Затрудните доступ к окнам Фото - © freepic.diller/Freepik Не ставьте мебель или крупные мягкие игрушки у окна, чтобы малыш не мог взобраться на подоконник. Это правило работает, пока ребенок маленький и еще не умеет передвигать громоздкие предметы. Стоит помнить, что дети уже в возрасте 2,5-3 лет вполне способны подтащить к окну стульчик или диванную подушку, чтобы использовать их в качестве лестницы. В случае, если передвинуть мебель проблематично (например, в кухне), можно поставить на подоконник массивные цветочные горшки, чтобы максимально затруднить ребенку доступ к окну.

Замените или снимите оконные ручки Фото - © Freepik В магазинах можно приобрести съемные ручки и заменить ими уже установленные в вашем оконном профиле. Это очень простой и экономичный способ, если не забывать снимать ручку каждый раз, когда вы оставляете малыша в комнате одного. Есть, впрочем, и минус: снятую ручку придется где-то хранить, и рано или поздно подросший ребенок обнаружит это место. Но пока дети маленькие, ручку можно прятать, например, на холодильнике или на верхней полке шкафа. Второй вариант – купить специальные ручки с замком и ключом. Их можно легко установить даже без помощи мастера. Секрет механизма простой: ручку нельзя повернуть, пока в замке нет ключа. Таким образом, можно оставлять окно закрытым или приоткрытым на проветривание, не боясь, что дети откроют его нараспашку. Но нужно будет всегда помнить о необходимости вытащить ключ и держать его в недоступном для детей месте. Впрочем, в отличие от оконной ручки, ключ занимает мало места и его вполне можно носить в кармане или в кошельке.

Установите «детские замки» – блокираторы (фиксаторы) открывания окон Фото - © freepic.diller/Freepik Эти устройства бывают нескольких видов. Самый простой – так называемый «детский замок». Это блокиратор, который устанавливается на нижнюю часть рамы. Он позволит откидывать створку для проветривания, но открыть окно целиком можно будет только после поворота ключа. Но «детский замок» можно устанавливать только на окна откидного типа. Также можно купить скрытый блокиратор (в магазинах его иногда называют «скрытый детский замок»), состоящий из стальных пластин. Он монтируется с верхней внутренней стороны окна и не виден, когда окно закрыто. Но такое устройство не каждый сможет прикрепить без помощи специалиста. Третий вариант – своего рода оконные цепочки, в магазинах их чаще всего обозначают как «ограничители для окон с тросиком и ключом». Это система с двумя креплениями и тросом, который позволяет створке открыться только на 5-10 сантиметров. Устройство довольно простое и недорогое, установить крепления можно самостоятельно, потребуется лишь отвертка и несколько саморезов. Правда, для съемной квартиры такое решение может не подойти, так как от саморезов на раме в любом случае останутся отверстия.

Установите решетки – москитные сетки не подойдут Фото - © Freepik Если вы предпочитаете, чтобы в квартире летом всегда были открыты окна для проветривания, имеет смысл установить на окна (или хотя бы на открывающуюся створку) решетку. Она может быть как «капитальной», то есть приваренной к оконному проему, так и временной, прикрученной к внешней стене крепкими анкерами. Когда ребенок подрастет, временную решетку можно будет без проблем снять, не прибегая к услугам сварщиков. К оконным решеткам существует несколько требований. Во-первых, расстояние между прутьями не должно превышать 10 см, чтобы ребенок не мог просунуть между ними голову и травмироваться. Во-вторых, МЧС предупреждает: должна быть возможность быстро открыть решетку в случае пожара или задымления, чтобы комната не превратилась в ловушку. Поэтому, если в комнате два окна, решетку стоит поставить только на одно, а второе сделать доступным для открывания в экстренном случае. Либо, как вариант, установить решетку на петлях, на манер ставни. Если идея жизни «в клетке» вам не нравится, вместо металлического заграждения можно установить поликарбонатную прозрачную решетку. Такие заграждения сконструированы так, чтобы не допустить застревания детей (или домашних животных) между ламелями, при этом они прочные и позволяют спокойно любоваться видом из окна.

Стоит помнить, что москитные сетки, даже с усиленными креплениями, не уберегут от падения. Ребенок, опираясь на сетку, чувствует себя в безопасности, так как преграда на ощупь твердая и плотная. Но это обманчивое ощущение, так как крепления не рассчитаны на вес ребенка, даже самого маленького. Нередки случаи, когда москитные сетки выпадают из окна даже под весом кота.

Защитите окна от разбивания Если у вас панорамные окна с низким подоконником, на нижнюю часть окна имеет смысл наклеить прозрачную «антивандальную» пленку. Дети, особенно в младшем школьном возрасте, бывают довольно изобретательны в попытках проверить стекло на прочность, тем более, если оно находится на уровне их рук.

Проверьте надежность установки стеклопакетов Фото - © Freepik Это можно сделать всего один раз, но зато вы будете уверены, что оконный блок крепко закреплен в проеме. Случается, что некачественно установленные стеклопакеты вылетают на улицу даже при сильных порывах ветра (особенно часто это происходит в новостройках). Точно так же незакрепленное окно может выпасть, если на него облокотится ребенок.