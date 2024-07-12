Безопасное соединение: как защититься от телефонных мошенников
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Советы специалистов по информационной безопасности о том, как защититься от телефонных мошенников, читайте в материале РИАМО.
Популярные схемы мошенников в 2024 году
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Телефонные мошенники традиционно развивают схемы, направленные на получение максимального количества персональных данных, которые можно быстро использовать для получения доступа к финансовым средствам — об этом в беседе с РИАМО говорит ведущий GR-менеджер и специалист по нормативно-правовому регулированию ИБ-компании «Код безопасности» Александра Шмигирилова.
«Основные схемы-легенды — это звонки от имени государственных структур, финансовых учреждений и медицинских организаций»
Александра Шмигирилова
Консультант по информационной безопасности компании R-Vision Екатерина Бетина дополняет, что лжесотрудники служб безопасности банков выманивают у жертв данные банковских счетов и похищают деньги, а лжепредставители государственных служб используют изощренные сценарии. Для начала они убеждают жертву якобы принять участие в раскрытии преступления, а затем выманивают информацию о банковских данных, убеждают оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный» счет, который на самом деле принадлежит злоумышленникам.
«Также нередко можно встретить сообщения с призывом перейти по ссылке для получения дополнительной информации. Это может быть фишинговая ссылка, при переходе по которой на телефон может скачаться вирус, крадущий деньги», — подчеркивает Екатерина Бетина.
Какие признаки выдают телефонных мошенников
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Как отмечают специалисты, опрошенные РИАМО, понять, что вам звонят телефонные мошенники, можно по ряду характерных признаков. В частности, по словам руководителя направления аналитических исследований в Positive Technologies Ирины Зиновкиной, всегда стоит помнить, что настоящие сотрудники организаций не будут спрашивать конфиденциальную информацию — PIN-код, номера карт и так далее.
«Если звонящий просит сообщить какую-либо конфиденциальную информацию, то, скорее всего, это мошенник. Кроме того, злоумышленники зачастую пытаются надавить на срочность, чтобы у потенциальной жертвы не было времени обдумать возникшую проблему или с кем-то посоветоваться», — объясняет эксперт.
Александра Шмигирилова дополняет, что мошенники всегда пытаются загнать потенциальную жертву в цейтнот, сообщая, что расчетный счет последней атакуют неизвестные или же что пользователь выиграл в некой лотерее — и для получения награды ему нужно оперативно заплатить комиссию. При наличии любого из этих двух признаков стоит немедленно прекратить разговор, а затем, при необходимости, позвонить в учреждение, от чьего имени совершался звонок, и проверить информацию.
В свою очередь Екатерина Бетина предупреждает: если вам звонит незнакомец, представляясь сотрудником банка, но при этом звонок поступает со скрытого номера, то, скорее всего, это мошенник. Настоящие сотрудники банков никогда не звонят с таких номеров. Если же вы получаете сообщение, которое якобы отправлено от банка, но оно приходит в новом чате, это тоже может быть признаком потенциальной угрозы.
«Присмотревшись к имени отправителя, вы можете заметить, что оно не соответствует настоящему названию банка», — говорит специалист.
Также если вы столкнулись с ситуацией, когда вам звонят и представляются сотрудниками ФСБ, МВД или других ведомств, не сообщайте им свои личные или банковские данные, а также не поддавайтесь на уговоры продолжить разговор или помочь в поимке преступника. Это явный признак того, что с вами общается мошенник.
Чего не стоит делать при общении с мошенниками
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Между тем, если вы благодаря знанию характерных признаков поняли, что общаетесь с телефонным мошенником, важно правильно отреагировать на этот факт. В частности, не стоит провоцировать или высмеивать злоумышленников, поскольку это может привести к неприятным последствиям. К примеру, мошенники могут использовать номера своих «обидчиков» в качестве подменных для звонков другим жертвам.
«Кроме того, ваш номер телефона может попасть в другие базы данных мошенников, и тогда вам начнут поступать многочисленные мошеннические звонки», — объясняет Екатерина Бетина.
Чем дольше вы общаетесь со злоумышленниками, тем выше вероятность того, что они сумеют получить от вас хоть какую-то информацию, которую потом смогут использовать для мошеннических действий, говорит Александра Шмигирилова. При этом фактор мести также нельзя исключать: к примеру, злоумышленники могут устроить пуш-бомбинг, когда на телефон приходят бесконечные сообщения и уведомления, а также провести целевую атаку.
В этом случае они постараются добыть максимум информации о пользователе и нанести ему максимальный вред. Поэтому, даже если вам кажется, что вы уверены в своих силах, вступать в коммуникацию с мошенниками точно не стоит — лучше сразу же класть трубку и не продолжать разговор.
«Если у вас все-таки есть сомнения и тревожность, что информация может оказаться правдой, то стоит в любом случае прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по официальному номеру интересующей вас организации», — подчеркивает Ирина Зиновкина.
После того, как вы прервали разговор, проверили у официального учреждения, что все в порядке, и точно уверены, что это были мошенники, то этот телефон надо заблокировать и внести в черный список на своем устройстве. При звонке в учреждение, например, банк, стоит сообщить их службе безопасности номер телефона, с которого вы получили звонок, — этот номер будет внесен в систему как мошеннический.
Как защититься от телефонных мошенников
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Для того, чтобы обезопасить себя от телефонных мошенников, руководитель департамента F.A.C.C.T. Fraud Protection Дмитрий Ермаков советует соблюдать ряд правил цифровой безопасности. Во-первых, не разговаривайте по телефону с неизвестными даже в том случае, если об этом просит ваш руководитель или коллега. Возможно, вам писали или звонили мошенники с украденного или поддельного аккаунта в мессенджере.
«Помните: вы не обязаны давать показания по телефону. Сотрудники правоохранительных органов дистанционно не проводят никакие процессуальные действия»
Дмитрий Ермаков
Кроме того, храните свою финансовую тайну. Сотрудники банка никогда не просят клиентов снять деньги со счетов, переводить их на безопасные счета либо передавать курьерам, а также проводить операции с недвижимостью. Услышали подобное предложение — сразу же вешайте трубку. Важно помнить, что преступники обычно торопят и запрещают кому-то рассказывать о разговоре.
Поэтому лучше не торопиться, сделать паузу и все тщательно обдумать. По возможности посоветуйтесь с близкими и коллегами, но главное — не совершайте необдуманных решений под воздействием приемов социальной инженерии от преступников. Если вам позвонил якобы «сотрудник оператора» — не сообщайте свои персональные данные и коды безопасности. Как только вы услышали подобную просьбу — спокойно прервите разговор.
«Также важно внимательно следить за приходящими SMS о блокировке или перевыпуске SIM-карты», — предупреждает Дмитрий Ермаков.
При этом, по словам эксперта, отдельные правила безопасности существуют для пользователей популярного мессенджера Telegram. В частности, стоит поставить запрет на звонки от неизвестных пользователей, а также запретить поиск по вашему номеру телефона. Наконец, поменяйте или удалите свой username в Telegram, если есть подозрения, что где-то в открытом доступе можно найти связь между ним и вашими личными данными — например, ФИО и местом работы, заключает эксперт.