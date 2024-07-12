Безопасное соединение: как защититься от телефонных мошенников

Советы специалистов по информационной безопасности о том, как защититься от телефонных мошенников, читайте в материале РИАМО.

Популярные схемы мошенников в 2024 году Фото - © Unsplash.com Телефонные мошенники традиционно развивают схемы, направленные на получение максимального количества персональных данных, которые можно быстро использовать для получения доступа к финансовым средствам — об этом в беседе с РИАМО говорит ведущий GR-менеджер и специалист по нормативно-правовому регулированию ИБ-компании «Код безопасности» Александра Шмигирилова. «Основные схемы-легенды — это звонки от имени государственных структур, финансовых учреждений и медицинских организаций» Александра Шмигирилова Консультант по информационной безопасности компании R-Vision Екатерина Бетина дополняет, что лжесотрудники служб безопасности банков выманивают у жертв данные банковских счетов и похищают деньги, а лжепредставители государственных служб используют изощренные сценарии. Для начала они убеждают жертву якобы принять участие в раскрытии преступления, а затем выманивают информацию о банковских данных, убеждают оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный» счет, который на самом деле принадлежит злоумышленникам. «Также нередко можно встретить сообщения с призывом перейти по ссылке для получения дополнительной информации. Это может быть фишинговая ссылка, при переходе по которой на телефон может скачаться вирус, крадущий деньги», — подчеркивает Екатерина Бетина.

Какие признаки выдают телефонных мошенников Фото - © Freepik.com Как отмечают специалисты, опрошенные РИАМО, понять, что вам звонят телефонные мошенники, можно по ряду характерных признаков. В частности, по словам руководителя направления аналитических исследований в Positive Technologies Ирины Зиновкиной, всегда стоит помнить, что настоящие сотрудники организаций не будут спрашивать конфиденциальную информацию — PIN-код, номера карт и так далее. «Если звонящий просит сообщить какую-либо конфиденциальную информацию, то, скорее всего, это мошенник. Кроме того, злоумышленники зачастую пытаются надавить на срочность, чтобы у потенциальной жертвы не было времени обдумать возникшую проблему или с кем-то посоветоваться», — объясняет эксперт. Александра Шмигирилова дополняет, что мошенники всегда пытаются загнать потенциальную жертву в цейтнот, сообщая, что расчетный счет последней атакуют неизвестные или же что пользователь выиграл в некой лотерее — и для получения награды ему нужно оперативно заплатить комиссию. При наличии любого из этих двух признаков стоит немедленно прекратить разговор, а затем, при необходимости, позвонить в учреждение, от чьего имени совершался звонок, и проверить информацию. В свою очередь Екатерина Бетина предупреждает: если вам звонит незнакомец, представляясь сотрудником банка, но при этом звонок поступает со скрытого номера, то, скорее всего, это мошенник. Настоящие сотрудники банков никогда не звонят с таких номеров. Если же вы получаете сообщение, которое якобы отправлено от банка, но оно приходит в новом чате, это тоже может быть признаком потенциальной угрозы. «Присмотревшись к имени отправителя, вы можете заметить, что оно не соответствует настоящему названию банка», — говорит специалист. Также если вы столкнулись с ситуацией, когда вам звонят и представляются сотрудниками ФСБ, МВД или других ведомств, не сообщайте им свои личные или банковские данные, а также не поддавайтесь на уговоры продолжить разговор или помочь в поимке преступника. Это явный признак того, что с вами общается мошенник.

Чего не стоит делать при общении с мошенниками Фото - © Freepik.com Между тем, если вы благодаря знанию характерных признаков поняли, что общаетесь с телефонным мошенником, важно правильно отреагировать на этот факт. В частности, не стоит провоцировать или высмеивать злоумышленников, поскольку это может привести к неприятным последствиям. К примеру, мошенники могут использовать номера своих «обидчиков» в качестве подменных для звонков другим жертвам. «Кроме того, ваш номер телефона может попасть в другие базы данных мошенников, и тогда вам начнут поступать многочисленные мошеннические звонки», — объясняет Екатерина Бетина. Чем дольше вы общаетесь со злоумышленниками, тем выше вероятность того, что они сумеют получить от вас хоть какую-то информацию, которую потом смогут использовать для мошеннических действий, говорит Александра Шмигирилова. При этом фактор мести также нельзя исключать: к примеру, злоумышленники могут устроить пуш-бомбинг, когда на телефон приходят бесконечные сообщения и уведомления, а также провести целевую атаку. В этом случае они постараются добыть максимум информации о пользователе и нанести ему максимальный вред. Поэтому, даже если вам кажется, что вы уверены в своих силах, вступать в коммуникацию с мошенниками точно не стоит — лучше сразу же класть трубку и не продолжать разговор. «Если у вас все-таки есть сомнения и тревожность, что информация может оказаться правдой, то стоит в любом случае прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по официальному номеру интересующей вас организации», — подчеркивает Ирина Зиновкина. После того, как вы прервали разговор, проверили у официального учреждения, что все в порядке, и точно уверены, что это были мошенники, то этот телефон надо заблокировать и внести в черный список на своем устройстве. При звонке в учреждение, например, банк, стоит сообщить их службе безопасности номер телефона, с которого вы получили звонок, — этот номер будет внесен в систему как мошеннический.