«Бессмертный полк» 2025: в каком формате пройдет акция и как принять участие

В материале РИАМО рассказываем о том, в каком формате пройдет акция «Бессмертный полк» в 2025 году и как она пройдет в Москве и Подмосковье.

В каком формате пройдет акция «Бессмертный полк» в 2025 году Фото - © Медиасток.рф Бессмертный полк 2025 года пройдет в двух форматах: онлайн и очно. В таком формате акция состоится впервые с 2022 года, когда шествие «Полка» проводили онлайн. В этом году каждый регион сам решает, как будет проводить акцию, в некоторых уже известно, как будут вспоминать фронтовиков. Пройдет шествие только 9 мая, и перенос на другие даты недопустим. Помимо традиционной акции в городах, в штабе движения «Бессмертный полк России» предложили проведение акции «Бессмертный полк на передовой», в ходе которой бойцы в зоне СВО смогут разместить портреты своих героических дедов и прадедов у себя в пунктах временной дислокации, в блиндажах, на боевой технике. Также они смогут записать видеообращение к ветеранам Великой Отечественной войны, воевавших с нацизмом, к своим родителям, родным и близким, которые ждут их дома.

Как пройдет акция «Бессмертный полк» в Москве и Подмосковье в 2025 году Фото - © Медиасток.рф В Московской области «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. «Мы будем информировать и приглашать всех, у кого есть желание, поучаствовать в этом очень важном уже традиционном мероприятии», — сказал губернатор региона Андрей Воробьев. В Москве с форматом акции еще не определились.

Как пройдет акция «Бессмертный полк» в других регионах РФ Фото - © Медиасток.рф В формате онлайн шествие пройдет в приграничных с Украиной регионах – Белгородской, Курской, Воронежской, Саратовской и Ростовской областях и в Крыму, в новых регионах РФ. В таком же формате акция пройдет в Мордовии, Татарстане, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях и Кабардино-Балкарии. В традиционном формате с портретами фронтовиков по улицам городов решили пройти в Красноярске, Башкирии, Коми, Чувашии, Республике Алтай, Туве, Карелии, Хакасии, Алтайском, Камчатском краях, Бурятии, Дагестане, Северной Осетии, Якутии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Тверской, Ленинградской и других областях.

Как принять участие в акции «Бессмертный полк» 2025 онлайн Фото - © Adobe Stock В Подмосковье и в ряде других регионов акция пройдет онлайн, и для участия в ней необходимо рассказать о своем ветеране на сайте. Заявки принимаются до 6 мая. Шествие можно будет смотреть онлайн 9 мая в 12:00 по местному времени. Помимо фотографий на сайте будет доступен плейлист с песнями военных лет. Для акции фотографии пройдут модерацию – их обработают, исправят неточности и опечатки. Кроме того, волонтеры отсеют тех, кто решит поглумиться над памятью предков и попытаться разместить фотографии фашистов, например.

Как принять участие в акции «Бессмертный полк» 2025 офлайн Фото - © Медиасток.рф Если вы планируете идти в колонне, то нужно подготовиться. Для начала нужно изготовить портрет своего родственника-участника Великой Отечественной войны или труженика тыла. На штендере не обязательно должно быть фото, можно указать фамилию, имя и отчество бойца и его годы жизни. Оформить фотографию помогут в МФЦ в том регионе, где принято решение о проведении акции в очном формате. После подготовки штендера нужно прийти 9 мая к месту начала шествия. О нем власти сообщат заранее в СМИ и на своих ресурсах. Также важно обратить внимание на необходимость регистрации. Узнать, нужна ли она, можно на сайте или на сайтах своих администраций.

Как еще можно почтить память героев Великой Отечественной войны Фото - © Медиасток.рф О своем герое можно рассказать, разместив пост в социальных сетях. На сайте Бессмертного полка» есть формы, которые помогут оформить фотографию и историю в стилистике Дня Победы. Можно размещать просто информацию о своих героических предках с открытками, посвященными Великой Отечественной войне. Удобным и популярным форматом стали «Окна Победы», когда фотографии участников Великой Отечественной размещают в окнах домов и государственных учреждений. Это может стать дополнением к стандартному шествию или онлайн-формату. Рассказать о ветеране можно в школе или детском саду. Обычно в каждом классе и группе есть свой альбом, в котором собраны все герои, и о них дети рассказывают друг другу. Помните, что не стоит печатать портреты на одежде, так как после стирки они испортятся, да и в носке они будут искажаться. Не нужно крепить портреты на машины снаружи, чтобы они не пачкались и не выцветали. Нужно придерживаться принципа бережного отношения к памяти и делать так, чтобы портреты и истории выглядели достойно и не оказались порванными или грязными. Поэтому и о портрете после шествия стоит позаботиться и не выбрасывать его, а сохранить.