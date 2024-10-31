Беречь воду и чинить сломанное: на чем можно сэкономить приличные суммы денег
Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори
Цены в 2024 году взлетели буквально на все. В честь Международного дня экономии рассказываем, как и на чем можно экономить, пока темпы роста инфляции не снизятся.
Не совершать спонтанных покупок
Фото - © Adobe Stock
Важно не совершать спонтанных покупок. То есть не ходить в продуктовый магазин на голодный желудок и не серфить слишком много на маркетплейсах. И даже если очень хочется купить все и сразу – отложите в корзину и дайте всем «хотелкам» там полежать два-три дня. Будьте уверены, 80% этой корзины вы удалите.
Не покупать одежду и аксессуары из-за трендов
Фото - © Unsplash.com
Всем известно, что вещи и предметы, которые в данный момент в тренде, стоят на порядок дороже своих аналогов, которые по качеству ничем не хуже. Конечно, можно исполнить мечту и купить брендовую сумку за 500 тысяч рублей, но если есть цель, то задумайтесь, насколько эта сумка вас к цели приблизит. Сезонную одежду можно покупать не в сезон, когда есть максимальные скидки. С хорошими скидками продаются и прошлогодние коллекции, и, по сути, они мало чем отличаются в глазах среднестатистического человека. Носить джинсы из 2022 года – не преступление. Главное, что одежда и предметы интерьера должны быть качественными. За качество заплатить можно, а вот платить ли за имя – нужно подумать. Качественная вещь поможет сэкономить, потому что служить будет долго, и, соответственно, не скоро нужно будет покупать новую.
Экономить воду
Фото - © Медиасток.рф
Чтобы экономить воду, установите счетчики. Так можно платить не по количеству людей, а по фактическим тратам, кроме того, легче контролировать расход. Стоит рациональнее пользоваться стиральной и посудомоечной машинами и не включать их, когда они заполнены наполовину. Также можно сменить сантехнику на более экономичную, меньше лейте воду впустую. Это поможет не только сэкономить, но и позаботится об экологии.
Не жечь электричество
Фото - © Valeryi Vysotkov / Фотобанк Лори
Можно экономить и электроэнергию. Установить счетчики с двойным тарифом, и тогда ночью электричество будет дешевле, в это время можно стирать и мыть посуду. Покупать технику нужно энергосберегающую, и рационально использовать ту, которая уже есть. Например, индукционные плиты помогают сэкономить тысячи рублей. Стоят они дороже, но в конечном итоге обойдутся дешевле, если смотреть на них с точки зрения времени. Лампочки стоит заменить на энергосберегающие. О лампах накаливания вообще давно нужно забыть, они потребляют энергии в 5-8 раз больше, чем люминесцентные или LED-лампочки.
Пользоваться кешбэком
Фото - © Adobe Stock
Многие сервисы и магазины регулярно предлагают участие в акциях. Стоит приучить себя смотреть, что предлагает тот или иной магазин. Так, можно перейти на более выгодные тарифы мобильной связи, меньше платить за интернет. Помогают и подписки. Например, если вы регулярно посещаете сеть магазинов, то рациональнее оформить подписку и платить за нее символические 100 рублей, но зато получать более выгодные предложения и возможности по кешбэку. Есть подписки, которые оформляются раз в год, есть такие, за которые нужно платить каждый месяц. Все зависит от возможностей конкретной экосистемы и условий. Тут главное – не увлекаться и не набрать таких подписок на приличную сумму. Определитесь, чем вы пользуетесь постоянно, и оформляйте подписку именно там.
Оформить проездной и использовать каршеринг
Фото - © Медиасток.рф
Если вы часто пользуетесь общественным транспортом, оформляйте проездной. Так каждая поездка обойдется дешевле.
Водителям сэкономить средства поможет использование каршеринга, если не нужно ездить каждый день. Своя машина в случае редких поездок – это буквально пылесос для денег.
Отказаться от кофе на вынос и покупки пакетов
Фото - © Freepik.com
Откажитесь от кофе в дороге и обедов в ресторанах, старайтесь готовить дома и питаться домашней едой. О способах экономить на еде без вреда для здоровья мы писали здесь:
Кстати, приличную сумму можно сэкономить даже на пакетах, используя вместо них сумки-шоперы.
Чинить старую технику, а не покупать новую
Фото - © Алексей Букреев / Фотобанк Лори
Бережнее относитесь к вещам, старайтесь не выбрасывать старое, а попытайтесь дать вещам вторую жизнь. Такой подход вообще развивает креативность, что пригодится в любой сфере. Сломанный телевизор починить самому вряд ли получится, но отремонтировать стул или стол вполне можно. А технику можно продавать, а не выбрасывать. Умельцы ее используют, а вы получите пусть и небольшую, но выгоду.
Практиковать вторичное потребление
Фото - © Adobe Stock
Можно покупать вещи на сервисах вроде «Авито», где продаются почти новые вещи и в хорошем состоянии, а цена значительно ниже. Но тут главное – внимательно выбирать и общаться с продавцами исключительно на самом сервисе, чтобы не попасть на мошенников.