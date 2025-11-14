Автострахование в 2026 году: нужно ли ДГО в дополнение к ОСАГО и как его оформить

Почему на пороге 2026 года ДГО может быть актуальным для автолюбителей и как его оформить, РИАМО рассказал соучредитель страховых брокеров ООО «СоколикГрупп» и Corpmed Андрей Шатов.

ОСАГО и ДГО: где заканчивается обязательное и начинается разумное Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори Чтобы понять, зачем нужен полис ДГО, эксперт напоминает разницу между ДГО и ОСАГО. ОСАГО — это обязательная «автогражданка». Она защищает не автомобилиста, а тех, кому он может причинить вред. Если вы виновник ДТП, страховая по ОСАГО выплатит потерпевшему компенсацию: до 400 тысяч рублей — за ущерб имуществу;

до 500 тысяч рублей — за вред жизни и здоровью. ДГО — это надстройка над ОСАГО, расширяющая лимиты выплат. «Представьте: вы случайно въехали в Range Rover, ремонт на 3 миллиона рублей. По ОСАГО выплатят 400 тысяч, а оставшиеся 2,6 миллиона придется платить из собственного кармана. С ДГО на 3 миллиона все это покроет страховая», — приводит пример Шатов.

Почему базового ОСАГО уже может не хватить в 2026 году Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори За последний год рынок автозапчастей подорожал на 5-7%, а ремонт даже после легкого столкновения может стоить сотни тысяч рублей. Плюс в крупных городах растет доля премиальных авто. На том же перекрестке сегодня легко встретить Mercedes или BMW X7. Ошибка даже в мелком ДТП превращается в финансовый кошмар, если лимитов ОСАГО не хватает. Добавим сюда осторожность страховщиков: компании все чаще проверяют клиентов и повышают требования к истории вождения. В регионах с высокой аварийностью некоторые страховщики вовсе перестают продавать ДГО — спрос превышает предложение.

Когда страховка ДГО реально спасает Фото - © Дмитрий Калиновский / Фотобанк Лори Реальная история из практики: водитель попал в аварию, ущерб — 720 тысяч рублей. ОСАГО покрыло 400 тысяч, оставшиеся 320 — страховая по ДГО. Без дополнительной защиты эти деньги пришлось бы выплачивать самому. И таких случаев становится все больше — просто суммы растут быстрее, чем лимиты обязательного страхования.

Каким категориям автомобилистов особенно стоит оформить ДГО Фото - © Дмитрий Калиновский / Фотобанк Лори Практика показывает: полис ДГО нужен почти всем, но есть группы, для которых это буквально must-have: жители мегаполисов — стоимость ремонта и автомобилей здесь выше среднего;

профессиональные водители — такси, курьеры, каршеринг, доставка. Автомобили «на линии» почти 24/7, и риск ДТП объективно выше;

начинающие водители — если чувствуете неуверенность на дороге, дополнительная страховка даст спокойствие и финансовую подушку.

Сколько стоит ДГО и как выбрать лимит по договору Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Средняя цена полиса ДГО в конце 2025 года и по прогнозам на начало 2026 года — от 5 до 7 тысяч рублей в год. За эти деньги можно получить покрытие на 2–3 миллиона рублей. По сути, это защита от внезапных крупных трат: за стоимость, например, одной замены колеса можно переложить миллионные риски на страховую компанию. «Какой лимит выбрать? Универсальной формулы нет. Все зависит от того, где и на чем вы ездите. В Москве, Петербурге или Казани, где рядом с вами ежедневно проезжают разные BMW, Porsche и Range Rover, лучше брать максимум (3 миллиона рублей). В небольшом городе, где поток спокойнее и машины попроще, достаточно 1–2 миллионов», — рекомендует Шатов.

Важные нюансы по ДГО Фото - © Дмитрий Калиновский / Фотобанк Лори Оформить ДГО отдельно от ОСАГО нельзя: по закону он работает только в связке с базовой страховкой. Скидок и бонусов за безаварийность по ДГО не предусмотрено. Само одобрение страховщика на оформление полиса уже можно считать бонусом. Компании осторожны: если у клиента были ДТП или сомнительная страховая история, ему могут просто отказать в продаже полиса. «Москва и другие крупные города — приоритетные, страховщики охотнее берут клиентов. А в некоторых регионах продукт становится дефицитным: страховые не всегда готовы брать на себя дополнительные риски. Поэтому если вам предложили оформить ДГО — стоит воспользоваться моментом», — говорит эксперт.