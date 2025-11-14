Автострахование в 2026 году: нужно ли ДГО в дополнение к ОСАГО и как его оформить
Почему на пороге 2026 года ДГО может быть актуальным для автолюбителей и как его оформить, РИАМО рассказал соучредитель страховых брокеров ООО «СоколикГрупп» и Corpmed Андрей Шатов.
ОСАГО и ДГО: где заканчивается обязательное и начинается разумное
Чтобы понять, зачем нужен полис ДГО, эксперт напоминает разницу между ДГО и ОСАГО.
ОСАГО — это обязательная «автогражданка». Она защищает не автомобилиста, а тех, кому он может причинить вред. Если вы виновник ДТП, страховая по ОСАГО выплатит потерпевшему компенсацию:
- до 400 тысяч рублей — за ущерб имуществу;
- до 500 тысяч рублей — за вред жизни и здоровью.
ДГО — это надстройка над ОСАГО, расширяющая лимиты выплат.
«Представьте: вы случайно въехали в Range Rover, ремонт на 3 миллиона рублей. По ОСАГО выплатят 400 тысяч, а оставшиеся 2,6 миллиона придется платить из собственного кармана. С ДГО на 3 миллиона все это покроет страховая», — приводит пример Шатов.
Почему базового ОСАГО уже может не хватить в 2026 году
За последний год рынок автозапчастей подорожал на 5-7%, а ремонт даже после легкого столкновения может стоить сотни тысяч рублей.
Плюс в крупных городах растет доля премиальных авто. На том же перекрестке сегодня легко встретить Mercedes или BMW X7. Ошибка даже в мелком ДТП превращается в финансовый кошмар, если лимитов ОСАГО не хватает.
Добавим сюда осторожность страховщиков: компании все чаще проверяют клиентов и повышают требования к истории вождения. В регионах с высокой аварийностью некоторые страховщики вовсе перестают продавать ДГО — спрос превышает предложение.
Когда страховка ДГО реально спасает
Реальная история из практики: водитель попал в аварию, ущерб — 720 тысяч рублей.
ОСАГО покрыло 400 тысяч, оставшиеся 320 — страховая по ДГО.
Без дополнительной защиты эти деньги пришлось бы выплачивать самому. И таких случаев становится все больше — просто суммы растут быстрее, чем лимиты обязательного страхования.
Каким категориям автомобилистов особенно стоит оформить ДГО
Практика показывает: полис ДГО нужен почти всем, но есть группы, для которых это буквально must-have:
- жители мегаполисов — стоимость ремонта и автомобилей здесь выше среднего;
- профессиональные водители — такси, курьеры, каршеринг, доставка. Автомобили «на линии» почти 24/7, и риск ДТП объективно выше;
- начинающие водители — если чувствуете неуверенность на дороге, дополнительная страховка даст спокойствие и финансовую подушку.
Сколько стоит ДГО и как выбрать лимит по договору
Средняя цена полиса ДГО в конце 2025 года и по прогнозам на начало 2026 года — от 5 до 7 тысяч рублей в год. За эти деньги можно получить покрытие на 2–3 миллиона рублей.
По сути, это защита от внезапных крупных трат: за стоимость, например, одной замены колеса можно переложить миллионные риски на страховую компанию.
«Какой лимит выбрать? Универсальной формулы нет. Все зависит от того, где и на чем вы ездите. В Москве, Петербурге или Казани, где рядом с вами ежедневно проезжают разные BMW, Porsche и Range Rover, лучше брать максимум (3 миллиона рублей). В небольшом городе, где поток спокойнее и машины попроще, достаточно 1–2 миллионов», — рекомендует Шатов.
Важные нюансы по ДГО
Оформить ДГО отдельно от ОСАГО нельзя: по закону он работает только в связке с базовой страховкой.
Скидок и бонусов за безаварийность по ДГО не предусмотрено. Само одобрение страховщика на оформление полиса уже можно считать бонусом. Компании осторожны: если у клиента были ДТП или сомнительная страховая история, ему могут просто отказать в продаже полиса.
«Москва и другие крупные города — приоритетные, страховщики охотнее берут клиентов. А в некоторых регионах продукт становится дефицитным: страховые не всегда готовы брать на себя дополнительные риски. Поэтому если вам предложили оформить ДГО — стоит воспользоваться моментом», — говорит эксперт.
Что в итоге
Если в 2025-м ОСАГО перестало быть формальной преградой при регистрации машины, то в 2026 году страхование ответственности станет темой финансовой осознанности.
Ремонт дорожает, ответственность растет, и даже, казалось бы, небольшое ДТП может стоить как подержанная иномарка.
Вывод на поверхности: ОСАГО — это обязательный минимум, а ДГО — разумный максимум.
Так что накануне 2026 года главный вопрос водителей звучит уже не «есть ли у меня страховка», а «хватит ли ее, когда действительно понадобится?»