Арбуз и не только: какие сезонные ягоды и фрукты можно покупать в августе

В материале РИАМО рассказываем о сезонных ягодах, которые можно покупать в средней полосе России, и о том, как их выбирать.

Какие ягоды собирать и покупать в августе Фото - © РИА Новости Август – богатый на урожай месяц не только в южных регионах, но и в средней полосе России. Здесь поспевают смородина, крыжовник, облепиха, ежевика, клюква, малина, вовсю растет вишня. И, конечно, наступает время арбузов и дынь – их много из разных стран, в том числе и из южных регионов России. Начинают созревать в августе местные яблоки и груши. Многие ягоды начали поспевать во второй половине июля, но их по-прежнему можно собирать в августе. А чемпионы по содержанию витаминов – облепиха и клюква – появятся ближе к осени.

Как правильно выбирать арбуз Фото - © Медиасток.рф При выборе арбуза нужно обратить внимание на его внешний вид – кожура не должна быть слишком бледной, то самое желтое пятно (место, которым арбуз лежал на земле) должно быть ярко-желтым или даже почти оранжевым. Белое или светло-желтое пятно указывает на незрелость. Не должно быть вмятин и трещин, хвостик должен быть сухим, а звук – гулким, похожим на вибрацию. Слишком глухой звук говорит о перезрелости, а звонкий – наоборот, о том, что ягода недозрела. Арбуз полезен для организма благодаря содержанию витаминов и минералов, которые поддерживают работу разных систем. Он низкокалорийный, содержит много воды, чем помогает поддерживать водный баланс в жаркую погоду, обладает антиоксидантными свойствами, содержит калий, магний, цитруллин, витамины С, А и группы В. Клетчатка и пектин помогают с пищеварением.

Как правильно выбирать дыню Фото - © Медиасток.рф Дыни, как и арбузы, появляются в продаже раньше августа, но по-настоящему сладкими и спелыми они бывают именно в последний месяц лета. В России бахчевые растут в Краснодарском, Ставропольском краях, Волгоградской, Астраханской областях. Оттуда и из южных стран бахчевые попадают на прилавки в средней полосе. В мякоти дыни присутствуют многие витамины и микроэлементы, которые необходимы человеку для поддержания здоровья организма. Витамины С, А, Е, РР и В, натрий, калий, магний, кальций, марганец, бор, железо, кобальт, ванадий, йод, аминокислоты, омега-3 и 6, фруктовые сахара — все это есть в дыне. Злоупотреблять дыней не стоит, лучше ее есть отдельно от основного приема пищи, например в качестве второго завтрака.

Дыни бывают самых разных сортов и могут расти вплоть до зимы, но на рынки в России попадают в основном летние сорта – торпеда, колхозница. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть немного мягкой, иначе она считается незрелой. Стучать и щелкать по дыне не стоит – это повредит кожуру. Если хлопнуть рукой по спелой дыне, звук будет глухим. И дыня обязательно должна пахнуть, неароматный плод лучше не покупать.

Как и когда правильно выбирать облепиху и клюкву Фото - © Александр Алексеев / Фотобанк Лори Клюква и облепиха появятся на прилавках ближе к осени, собирать эти ягоды тоже можно будет в конце августа, в сентябре и в октябре. Ягоды – отличный натуральный способ борьбы с осенними простудами. В облепихе содержатся почти все известные науке витамины и множество микроэлементов. В ней – рекордная концентрация витамина С, и он сохраняется даже после заморозки и термической обработки. Облепиха богата магнием, железом, бором, серой и кремнием. В ней также есть каротины, рибофлавины, пектины, органические и жирные кислоты (в частности, омега-3, 6 и 9). В ягодах, семенах, стеблях и листьях облепихи содержится около сотни разных видов масел и жирных кислот. Их польза состоит в предотвращении атеросклероза и гипертонии, улучшении эластичности сосудов. Омега-7 в составе облепихового масла уменьшит язвенные заболевания, а сок снимет дискомфорт и успокоит воспаление желудка. Осторожно к облепихе стоит отнестись беременным и кормящим женщинам, людям с заболеваниями крови, так как ягода обладает разжижающим свойством. Облепиха очень непроста в сборе, ягода слишком нежная и быстро лопается. При покупке на рынке стоит обращать внимание как раз на сохранность ягод, выбирать яркие, упругие и сухие экземпляры. Клюква появляется обычно позже облепихи, это больше осенняя ягода. Но, тем не менее, в августе есть шансы найти первый урожай. В этой ягоде содержится много органических кислот, витаминов и множество других полезных микроэлементов. Она укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость многим бактериальным и грибковым инфекциям. В ней есть витамины С, Е, группы В, цинк, марганец, калий, медь, антиоксиданты. Не стоит злоупотреблять ягодой людям с гастритом, язвой желудка, панкреатитом и заболеваниями печени. Сезонные ягоды хорошо не просто есть летом, их можно смело заготавливать на зиму, ведь и в замороженном виде они сохраняют свои полезные свойства.