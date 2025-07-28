Арбуз и не только: какие сезонные ягоды и фрукты можно покупать в августе
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В материале РИАМО рассказываем о сезонных ягодах, которые можно покупать в средней полосе России, и о том, как их выбирать.
Какие ягоды собирать и покупать в августе
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Август – богатый на урожай месяц не только в южных регионах, но и в средней полосе России. Здесь поспевают смородина, крыжовник, облепиха, ежевика, клюква, малина, вовсю растет вишня. И, конечно, наступает время арбузов и дынь – их много из разных стран, в том числе и из южных регионов России. Начинают созревать в августе местные яблоки и груши.
Многие ягоды начали поспевать во второй половине июля, но их по-прежнему можно собирать в августе. А чемпионы по содержанию витаминов – облепиха и клюква – появятся ближе к осени.
Как правильно выбирать арбуз
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При выборе арбуза нужно обратить внимание на его внешний вид – кожура не должна быть слишком бледной, то самое желтое пятно (место, которым арбуз лежал на земле) должно быть ярко-желтым или даже почти оранжевым. Белое или светло-желтое пятно указывает на незрелость. Не должно быть вмятин и трещин, хвостик должен быть сухим, а звук – гулким, похожим на вибрацию. Слишком глухой звук говорит о перезрелости, а звонкий – наоборот, о том, что ягода недозрела.
Арбуз полезен для организма благодаря содержанию витаминов и минералов, которые поддерживают работу разных систем. Он низкокалорийный, содержит много воды, чем помогает поддерживать водный баланс в жаркую погоду, обладает антиоксидантными свойствами, содержит калий, магний, цитруллин, витамины С, А и группы В. Клетчатка и пектин помогают с пищеварением.
Как правильно выбирать дыню
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Дыни, как и арбузы, появляются в продаже раньше августа, но по-настоящему сладкими и спелыми они бывают именно в последний месяц лета. В России бахчевые растут в Краснодарском, Ставропольском краях, Волгоградской, Астраханской областях. Оттуда и из южных стран бахчевые попадают на прилавки в средней полосе.
В мякоти дыни присутствуют многие витамины и микроэлементы, которые необходимы человеку для поддержания здоровья организма. Витамины С, А, Е, РР и В, натрий, калий, магний, кальций, марганец, бор, железо, кобальт, ванадий, йод, аминокислоты, омега-3 и 6, фруктовые сахара — все это есть в дыне. Злоупотреблять дыней не стоит, лучше ее есть отдельно от основного приема пищи, например в качестве второго завтрака.
Дыни бывают самых разных сортов и могут расти вплоть до зимы, но на рынки в России попадают в основном летние сорта – торпеда, колхозница.
У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть немного мягкой, иначе она считается незрелой. Стучать и щелкать по дыне не стоит – это повредит кожуру. Если хлопнуть рукой по спелой дыне, звук будет глухим. И дыня обязательно должна пахнуть, неароматный плод лучше не покупать.
Как и когда правильно выбирать облепиху и клюкву
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Клюква и облепиха появятся на прилавках ближе к осени, собирать эти ягоды тоже можно будет в конце августа, в сентябре и в октябре. Ягоды – отличный натуральный способ борьбы с осенними простудами.
В облепихе содержатся почти все известные науке витамины и множество микроэлементов. В ней – рекордная концентрация витамина С, и он сохраняется даже после заморозки и термической обработки. Облепиха богата магнием, железом, бором, серой и кремнием. В ней также есть каротины, рибофлавины, пектины, органические и жирные кислоты (в частности, омега-3, 6 и 9). В ягодах, семенах, стеблях и листьях облепихи содержится около сотни разных видов масел и жирных кислот. Их польза состоит в предотвращении атеросклероза и гипертонии, улучшении эластичности сосудов. Омега-7 в составе облепихового масла уменьшит язвенные заболевания, а сок снимет дискомфорт и успокоит воспаление желудка. Осторожно к облепихе стоит отнестись беременным и кормящим женщинам, людям с заболеваниями крови, так как ягода обладает разжижающим свойством.
Облепиха очень непроста в сборе, ягода слишком нежная и быстро лопается. При покупке на рынке стоит обращать внимание как раз на сохранность ягод, выбирать яркие, упругие и сухие экземпляры.
Клюква появляется обычно позже облепихи, это больше осенняя ягода. Но, тем не менее, в августе есть шансы найти первый урожай. В этой ягоде содержится много органических кислот, витаминов и множество других полезных микроэлементов. Она укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость многим бактериальным и грибковым инфекциям. В ней есть витамины С, Е, группы В, цинк, марганец, калий, медь, антиоксиданты. Не стоит злоупотреблять ягодой людям с гастритом, язвой желудка, панкреатитом и заболеваниями печени.
Сезонные ягоды хорошо не просто есть летом, их можно смело заготавливать на зиму, ведь и в замороженном виде они сохраняют свои полезные свойства.
Когда и где собирать ежевику, голубику, чернику и малину
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Голубику можно собирать уже с середины июля, и в августе в лесах Подмосковья и на прилавках можно найти также чернику, малину и ежевику. Эти ягоды уже по большей части и в магазинах местные, а не привозные из южных регионов.
В лесу малину лучше искать на склонах, берегах рек, в оврагах и на вырубках, чернику можно найти в ельниках вокруг болот, голубику – в заболоченных лесах. Ежевика растет на опушках, в поймах рек и на окраинах болот. Собирать ягоды лучше в плотные корзины, так они будут целее.
На рынке выбирать нужно упругие ягоды, сухие и равномерные по цвету. Хорошие ягоды должны приятно пахнуть. Если запаха нет, то ягода, скорее всего, не дозрела или созрела неестественным путем. Если уже уловим запах брожения, то ягоды лучше не брать – они начали портиться.