7 вариантов блюд, которые можно приготовить из остатков с новогоднего стола

В материале РИАМО — идеи блюд, которые можно приготовить из остатков с новогоднего стола. Главное правило — хранить остатки в холодильнике и не использовать уже испорченные продукты.

Пицца или кесадилья Фото - © Freepik.com Обычно на новогоднем столе остаются нарезки овощей, мяса, колбасы и сыра. Все это может стать ингредиентами для новых блюд. Из таких остатков можно сделать пиццу или кесадилью. Для пиццы подойдет любая основа — замороженное тесто, лаваш, лепешка, батон. Можно делать несколько мини-пицц. Для сытного перекуса основу нужно смазать кетчупом или томатным соусом, потом выложить колбасу или мясо, овощи, посыпать сыром и запечь в духовке в течение 10–15 минут. Для кесадильи нужны будут лепешки тортильи или обычный лаваш. Начинку из мяса или рыбы, овощей нужно нарезать очень мелко. Потом все это вместе со специями обжарить на сковороде. Выложить начинку в лепешки на одну половинку, посыпать сыром, закрыть второй половинкой и обжарить с двух сторон на сковороде. К кесадилье можно приготовить соус из йогурта, лимонного сока и чеснока.

Гренки Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Из оставшихся кусочков батона или ржаного хлеба можно приготовить гренки. Можно просто высушить, а можно предварительно добавить вкуса. Например, натереть чесноком, добавить специй, можно посыпать сыром. Гренки из батона можно обжарить, предварительно пропитав смесью молока и яиц. Они отлично подойдут для позднего завтрака.

Картофельные биточки Фото - © Freepik.com Остатки новогоднего пюре можно превратить в биточки или запеканку. Для биточков в пюре нужно добавить муку, яйца, панировочные сухари. Из пюре сформировать биточки, обвалять в сухарях и обжарить на сковороде в подсолнечном масле. Для запеканки нужен мясной фарш или мясо из нарезки. Начинку нужно предварительно обжарить с луком на сковороде. Мясо нужно будет мелко нарезать. Далее начинку положить в форму для запекания, сверху — остатки пюре, посыпать сыром и запечь в духовке. При необходимости в пюре можно добавить яйца.

Шакшука Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Шакшука — еще один вариант использовать остатки овощей и мясных нарезок. Для этого блюда понадобятся овощи, томаты, специи и яйца. В сковороде нужно обжарить мясо или колбасу до румяной корочки, добавить овощи и немного прогреть. К этой смеси добавить томаты, специи по вкусу, потушить и добавить яйца. Накрыть крышкой и готовить на медленном огне до желаемой степени готовности яиц. Желток можно оставить жидким, а можно довести до полной готовности — все зависит от вашего вкуса.

Мусс, паштет или риет из рыбы и мяса Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Из остатков рыбы горячего копчения также можно приготовить вкусную намазку на хлеб. Это может быть мусс, паштет или риет. Например, для мусса идеально подойдет скумбрия. Для приготовления в блендере нужно взбить остатки рыбы, сыр маскарпоне, немного маринованных огурцов и домашний майонез. Должна получиться однородная масса, которую можно мазать на хлеб и гренки. Для паштета или риета из мяса или рыбы тоже нужен будет сливочный сыр или сливочное масло. Мясо или рыбу нужно измельчить в блендере, добавить сыр или масло, специи и тоже взбить до однородной массы, добавить специи и лимонный сок. В мясной паштет можно добавить морковь с луком. Предварительно нужно натереть морковь на терке, обжарить на сковороде с луком и взбить в блендере вместе с мясом и другими ингредиентами.

Уха из копченой рыбы Фото - © Elnur / Фотобанк Лори Рыба горячего и холодного копчения часто продается тушкой, и ее приходится разделывать перед подачей. Остатки выбрасывать не стоит, из них можно сварить уху. Помимо остатков рыбы понадобятся репчатый лук, томаты, соленые огурцы (маринованные не подойдут), картофель, томаты. Из остова рыбы сварить бульон, лук разрезать на 4 части, обжарить на сухой сковороде и отправить вариться вместе с рыбой. За 10 минут до готовности бульона добавьте к нему огурцы, натертые на крупной терке. Бульон снять с огня, дать постоять примерно час, процедить. Снова довести его до кипения, добавить картофель, нарезанный соломкой, потом — томаты, предварительно сняв шкурку, и филе любой рыбы. Готовить суп еще минут 10–15 и снять с огня.