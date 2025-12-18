6 легких альтернатив оливье на Новый год: салаты с креветками, курицей, финиками и орехами
Фото - © Наталья Селиверстова/РИА Новости
В материале РИАМО – рецепты легких салатов, которые станут хорошей альтернативой традиционному оливье.
Салат с грибами
Фото - © Ольга Дмитренко / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- шампиньоны — 300 г;
- картофель — 3 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- огурцы маринованные — 2 шт.;
- горошек зеленый консервированный — 1 банка (400 г);
- майонез постный из аквафабы (домашний) — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- масло растительное для жарки — 2 ст. л.;
- зелень свежая (укроп, зеленый лук, листья салата) — для подачи.
Шампиньоны нарезать небольшими кусочками и слегка обжарить на сковороде с растительным маслом. Мелко нарезать очищенный лук, добавить к грибам, посолить, довести до готовности.
Отваренные картофель и морковь, маринованные огурцы нарезать кубиками. Все выложить в салатник, добавить зеленый горошек. Жидкость от горошка можно использовать для приготовления домашнего майонеза.
Перед подачей салат заправить майонезом, перемешать и украсить зеленью.
Салат с тунцом
Фото - © Freepik.com
Ингредиенты:
- отварной картофель — 3 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- вареные яйца — 3 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- соленые огурцы — 3-4 шт.;
- горошек зеленый консервированный — 1 банка (400 г);
- тунец консервированный — 250 г;
- майонез — 150-180 г;
- греческий йогурт — 70–80 г;
- уксус — 2-3 ст.л.;
- горчица — 1 ч.л.
Четверть красной луковицы нарезать кольцами и замариновать. Для этого в миске смешать лук с холодной водой и уксусом, держать 15 минут. Отварные яйца, картофель и морковь нарезать кубиком.
Сложить все в миску, туда же отправить замаринованный лук и тунец, который предварительно нужно размять вилкой. Нарезать кубиком соленые огурцы, добавить зеленый горошек. Заправить салат можно майонезом, смешанным с греческим йогуртом и горчицей. Украсить готовый салат мелко нарезанным укропом, помидорами черри и креветками.
Салат «Царский»
Фото - © скриншот \ ВКонтакте
Ингредиенты:
- тушки кальмаров — 300 г;
- очищенные варено-мороженые креветки — 250 г;
- крабовые палочки — 100 г;
- укроп — 2 веточки;
- твердый сыр — 100 г;
- майонез — 150 г;
- красная икра — 70 г;
- соль — по вкусу;
- свежемолотый черный перец — по вкусу.
Сначала нужно подготовить все ингредиенты. Сварить яйца. Кальмары нужно варить не больше 4 минут в подсоленной воде. Очищать с кальмара нужно не только темную шкурку, но и тонкую прозрачную пленку. Ее можно подцепить ножом и аккуратно снять. Креветки замороженные уже вареные, поэтому их нужно просто залить кипятком и оставить на 10 минут.
Крабовые палочки мелко нарезать, сыр натереть на мелкой терке. Остывшие яйца, креветки и кальмары тоже нужно нарезать, сложить в миску, добавить к ним яйца, мелко нарезанный укроп, крабовые палочки, треть майонеза, посолить, поперчить и перемешать.
Готовый салат нужно выложить в невысокий салатник, разровнять его, распределить сверху натертый сыр. Остатками майонеза можно сделать узор и сверху украсить красной икрой. Подавать салат нужно охлажденным.
Зеленый салат с горячими финиками в беконе
Фото - © Freepik.com
Ингредиенты:
- Крупные вяленые финики — 24 шт.;
- сыр камамбер или чеддер — 300 г;
- бекон — 200–300 г;
- грейпфрут розовый — 2 шт.;
- смесь разноцветных салатных листьев — 300 г;
- фундук — 50 г;
- оливковое масло — 50 мл;
- соль, черный перец — по вкусу.
Сыр как следует охладить, нарезать на кусочки, чтобы нафаршировать ими финики. Ломтики бекона разрезать вдоль пополам, при необходимости разделить и поперек — это нужно, чтобы хватило обернуть беконом каждый финик. Заготовку поперчить и убрать в холодильник.
Грейпфрут вымыть, снять цедру и смешать ее с оливковым маслом. Выдавить в смесь цедры и масла сок грейпфрута, посолить и поперчить — заправка для салата готова.
Финики, нафаршированные сыром и завернутые в бекон, запечь в духовке, разогретой до 220 градусов. Салатный микс смешать с половиной заправки в салатнике, выложить сверху дольки грейпфрута, очищенные от пленок, и горячие финики. Полить сверху остатками заправки и посыпать колотым фундуком.
Салат из копченой птицы с тыквой и яблоками
Фото - © Freepik.com
Ингредиенты:
- варено-копченое филе грудки индейки или курицы — 500 г;
- тыква — 500 г;
- средние красно-желтые яблоки — 3 шт.;
- шпинат — 200 г;
- оливковое масло;
- соль, свежемолотый черный перец — по вкусу.
- Для заправки:
- красная смородина — 200 г;
- корень имбиря — 2 см;
- гречишный мед — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 50 мл.
Тыкву почистить и нарезать кубиками примерно по 2 см, полить маслом и поперчить. Яблоки почистить и нарезать дольками примерно по 1–1,5 см, тоже полить маслом, поперчить и посолить. Духовку разогреть до 220 градусов, выложить тыкву и яблоки в один слой на противень и запечь до румяной корочки.
Для заправки нужно очистить смородину, натереть имбирь на мелкой терке и взбить все в блендере до состояния пюре. Можно потом протереть через сито, чтобы избавиться от косточек. Смешать пюре с медом, растительным маслом, солью и перцем, дать постоять около 15 минут.
Копченую птицу нарезать кубиками. Смешать шпинат с третью заправки и выложить на блюдо. Сверху выложить птицу, тыкву и яблоки, полить остатками заправки и добавить перец, если необходимо.
Салат «Березка»
Фото - © Сайт recipes.handmade39.ru
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- чернослив — 70 г;
- куриное филе — 400 г;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- репчатый лук — 120 г;
- шампиньоны — 200 г;
- маринованные или соленые огурцы — 100 г;
- петрушка — 2 веточки;
- майонез – 150–170 г;
- соль, перец — по вкусу.
Для начала нужно сварить яйца, промыть и залить горячей водой на 10 минут чернослив, нарезать лук полукольцами. Куриное филе нарезать и обжарить на растительном масле, посолить, поперчить и дать остыть. Также нужно пожарить шампиньоны с луком, посолить и остудить. Маринованные огурцы нарезать мелким кубиком, нарезать зелень.
Теперь салат можно собирать. С чернослива слить воду и нарезать его соломкой, куриное филе нарезать кубиками. Выкладывать салат нужно слоями. Сначала — жареные шампиньоны и покрыть их паутинкой из майонеза, потом — куриное филе, слой чернослива, нарезанные огурцы. Каждый слой нужно покрывать паутинкой майонеза.
Сверху по кругу выложить натертые яичные белки, серединку заполнить натертыми желтками. Перед подачей на салате можно нарисовать майонезом стволы берез, из зелени сделать листву, а полосочки на дереве — из чернослива.