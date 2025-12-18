6 легких альтернатив оливье на Новый год: салаты с креветками, курицей, финиками и орехами

Салат с грибами Фото - © Ольга Дмитренко / Фотобанк Лори Ингредиенты: шампиньоны — 300 г;

картофель — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

огурцы маринованные — 2 шт.;

горошек зеленый консервированный — 1 банка (400 г);

майонез постный из аквафабы (домашний) — по вкусу;

соль — по вкусу;

масло растительное для жарки — 2 ст. л.;

зелень свежая (укроп, зеленый лук, листья салата) — для подачи. Шампиньоны нарезать небольшими кусочками и слегка обжарить на сковороде с растительным маслом. Мелко нарезать очищенный лук, добавить к грибам, посолить, довести до готовности. Отваренные картофель и морковь, маринованные огурцы нарезать кубиками. Все выложить в салатник, добавить зеленый горошек. Жидкость от горошка можно использовать для приготовления домашнего майонеза. Перед подачей салат заправить майонезом, перемешать и украсить зеленью.

Салат с тунцом Фото - © Freepik.com Ингредиенты: отварной картофель — 3 шт.;

морковь — 2 шт.;

вареные яйца — 3 шт.;

красный лук — 1 шт.;

соленые огурцы — 3-4 шт.;

горошек зеленый консервированный — 1 банка (400 г);

тунец консервированный — 250 г;

майонез — 150-180 г;

греческий йогурт — 70–80 г;

уксус — 2-3 ст.л.;

горчица — 1 ч.л. Четверть красной луковицы нарезать кольцами и замариновать. Для этого в миске смешать лук с холодной водой и уксусом, держать 15 минут. Отварные яйца, картофель и морковь нарезать кубиком. Сложить все в миску, туда же отправить замаринованный лук и тунец, который предварительно нужно размять вилкой. Нарезать кубиком соленые огурцы, добавить зеленый горошек. Заправить салат можно майонезом, смешанным с греческим йогуртом и горчицей. Украсить готовый салат мелко нарезанным укропом, помидорами черри и креветками.

Салат «Царский» Фото - © скриншот \ ВКонтакте Ингредиенты: тушки кальмаров — 300 г;

очищенные варено-мороженые креветки — 250 г;

крабовые палочки — 100 г;

укроп — 2 веточки;

твердый сыр — 100 г;

майонез — 150 г;

красная икра — 70 г;

соль — по вкусу;

свежемолотый черный перец — по вкусу. Сначала нужно подготовить все ингредиенты. Сварить яйца. Кальмары нужно варить не больше 4 минут в подсоленной воде. Очищать с кальмара нужно не только темную шкурку, но и тонкую прозрачную пленку. Ее можно подцепить ножом и аккуратно снять. Креветки замороженные уже вареные, поэтому их нужно просто залить кипятком и оставить на 10 минут. Крабовые палочки мелко нарезать, сыр натереть на мелкой терке. Остывшие яйца, креветки и кальмары тоже нужно нарезать, сложить в миску, добавить к ним яйца, мелко нарезанный укроп, крабовые палочки, треть майонеза, посолить, поперчить и перемешать. Готовый салат нужно выложить в невысокий салатник, разровнять его, распределить сверху натертый сыр. Остатками майонеза можно сделать узор и сверху украсить красной икрой. Подавать салат нужно охлажденным.

Зеленый салат с горячими финиками в беконе Фото - © Freepik.com Ингредиенты: Крупные вяленые финики — 24 шт.;

сыр камамбер или чеддер — 300 г;

бекон — 200–300 г;

грейпфрут розовый — 2 шт.;

смесь разноцветных салатных листьев — 300 г;

фундук — 50 г;

оливковое масло — 50 мл;

соль, черный перец — по вкусу. Сыр как следует охладить, нарезать на кусочки, чтобы нафаршировать ими финики. Ломтики бекона разрезать вдоль пополам, при необходимости разделить и поперек — это нужно, чтобы хватило обернуть беконом каждый финик. Заготовку поперчить и убрать в холодильник. Грейпфрут вымыть, снять цедру и смешать ее с оливковым маслом. Выдавить в смесь цедры и масла сок грейпфрута, посолить и поперчить — заправка для салата готова. Финики, нафаршированные сыром и завернутые в бекон, запечь в духовке, разогретой до 220 градусов. Салатный микс смешать с половиной заправки в салатнике, выложить сверху дольки грейпфрута, очищенные от пленок, и горячие финики. Полить сверху остатками заправки и посыпать колотым фундуком.

Салат из копченой птицы с тыквой и яблоками Фото - © Freepik.com Ингредиенты: варено-копченое филе грудки индейки или курицы — 500 г;

тыква — 500 г;

средние красно-желтые яблоки — 3 шт.;

шпинат — 200 г;

оливковое масло;

соль, свежемолотый черный перец — по вкусу.

Для заправки:

красная смородина — 200 г;

корень имбиря — 2 см;

гречишный мед — 1 ст. л.;

оливковое масло — 50 мл. Тыкву почистить и нарезать кубиками примерно по 2 см, полить маслом и поперчить. Яблоки почистить и нарезать дольками примерно по 1–1,5 см, тоже полить маслом, поперчить и посолить. Духовку разогреть до 220 градусов, выложить тыкву и яблоки в один слой на противень и запечь до румяной корочки. Для заправки нужно очистить смородину, натереть имбирь на мелкой терке и взбить все в блендере до состояния пюре. Можно потом протереть через сито, чтобы избавиться от косточек. Смешать пюре с медом, растительным маслом, солью и перцем, дать постоять около 15 минут. Копченую птицу нарезать кубиками. Смешать шпинат с третью заправки и выложить на блюдо. Сверху выложить птицу, тыкву и яблоки, полить остатками заправки и добавить перец, если необходимо.