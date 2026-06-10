Тройной понос: россияне карают своих обидчиков через онлайн-проклинаторы

В интернете набирают популярность необычные сайты под названием «Проклинатор». Они предлагают пользователям сгенерировать проклятие практически на любой жизненный случай — для шумных соседей и бывших возлюбленных, начальников, курьеров и людей, которые не включают поворотники.

Один «онлайн-алтарь бытовой мистики» сам составляет шуточные проклятия, пожелания неудач и абсурдные предсказания, нужно всего лишь написать ФИО объекта своего негодования, дату его рождения, по желанию можно прикрепить и фото. После этого сайт выдаст красочное «проклятие». Провинившегося ждут пожелания вроде вечного поиска свободной парковки, пропадающего Wi-Fi в самый неподходящий момент или неожиданного исчезновения второго носка после стирки.

На другом «Проклинаторе» просят описать сам «грех», рассказать о личности того, кто его совершил, добавить пикантных подробностей и самостоятельно выбрать «кару». Тут пользователи вовсю соревнуются в креативе: одни желают недругам тройной понос, другие — «х*** панаму», третьи — «чтоб не стоял и денег не было».

Такие сервисы стоит воспринимать исключительно как развлечение. Никакой мистики — только юмор, ирония и возможность хотя бы на несколько минут почувствовать себя могущественным темным магом, не выходя из браузера.

Откуда берется желание «напихать» недругу онлайн?

Есть такая штука, как агрессия, и она проявляется в двух ипостасях: в ипостаси слабости и в ипостаси силы, пояснила РИАМО клинический психолог, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Вот если агрессия сильная, то есть человек уверен, человек знает, что он хочет, и знает, что препятствует ему в достижении этого желания, он, конечно же, будет идти и договариваться с другим о том, что ему нужно. Человек со слабой агрессией, с бессильной агрессией сталкивается с тем, что ничего изменить не может, и говорить на эту тему ему очень страшно. Поэтому он от бессилия начинает разрывать контакты», — заявила эксперт.

По ее словам, «Проклинатель» — это один из способов разорвать контакт, причем тихо и незаметно для другого человека, потому что «страшен тот, кого я проклинаю». Тем не менее агрессия таким способом выходит наружу.

«Здесь, конечно же, мы подтягиваем магическое мышление. Это те защиты, которые работали у нас когда-то в далеком детстве. Плюс добавляется вот это ощущение, что я могу, я умею, я хоть чем-то управляю в этой жизни. Вера в то, что это возможно сбудется. И вот это ощущение, что я за себя условно отомстил. Я сделал что-то, что теперь в мире произойдет, и справедливость условно восстановится», — заключила Гладких.

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