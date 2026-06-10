Москвич-педофил выдавал себя в интернете за девочку и знакомился с мальчиками

Взрослый москвич несколько лет писал от имени 14-летней девочки маленьким мальчикам в Сети, а затем назначал им встречи, сообщает «112» .

Правоохранители задержали мужчину 8 июня, когда он приставал к первокласснику прямо в вагоне метро на станции «Водный стадион». На допросе москвич признался в других извращениях.

По словам мужчины, он создавал фейковые аккаунты в мессенджерах, соцсетях и на сайтах знакомств, чтобы общаться с детьми. В ходе диалога от лица 14-летней девочки он назначал ребятам встречи в метро. Также педофил просил их отправить ему фотографии.

Москвича уличили в нескольких переписках с несовершеннолетними под вымышленными данными. Кроме того, мужчину на протяжении нескольких лет замечали на детских площадках, когда он подолгу наблюдал за детьми.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они выясняют, причастен ли мужчина к другим подобным эпизодам.

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