Скандальная консьержка срывает фотосессии молодоженов у парадной в Петербурге

Фотограф Елизавета опубликовала в своем блоге видео, которое сняла у одной из парадных Санкт-Петербурга, где фотографирует молодоженов.

«Та самая „знаменитая“ консьержка, которая мешает делать фото и говорит молодоженам, что они все равно скоро разведутся», — написала Елизавета.

На видео показано, что горожанка высовывает руки в двери, ставит ладони на стекло так, чтобы это все обязательно попало в кадр.

Она высказала недоумение, чем же консьержке мешают фотосессии.

Подписчики посмеялись и предложили рассказать бабушке про существование фотошопа, с помощью которого можно быстро убрать ее руки со снимков. Также предположили, что она завидует молодым или пережила трагедию в прошлом.

«Эта дверь какого-то лохматого года, откуда-то из-за границы. И сейчас просто технически невозможно ее обслужить. А бесконечные облокачивания расшатывают ее петли, и эта тетя просто радеет за ее сохранность, и если вы просто рядом сфотографируетесь (не прикасаясь), она не выйдет», — написала одна из подписчиц.

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