На заседании 19 июня 2026 года Банк России снова снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а к концу года она может опуститься до 13%, при этом регулятор мог бы действовать и быстрее, но мешают бюджетные риски, сообщил РИАМО руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«Мы считаем, что регулятор и дальше будет снижать ставку. На заседании 19 июня ожидаем, что величина шага сохранится на уровне 50 базисных пунктов», — заявил эксперт.

В пользу такого решения говорит замедляющаяся инфляция. По оценкам ЦБ, рост цен в апреле с поправкой на сезонность опустился ниже 4% в годовом выражении, и подобная динамика, вероятно, сохранилась и в мае. Это значит, что при текущем уровне ключевой ставки в 14,5% реальная ставка (то есть за вычетом инфляции) снова оказалась на двузначном уровне — примерно как в конце 2024 года, когда ключевая ставка была 21%.

«Кажется, что с учетом фактической жесткости денежно-кредитной политики, текущих инфляционных трендов, замедляющейся динамики ВВП и крепкого рубля, ставку можно начинать снижать более быстрыми темпами», — отметил Джиоев.

При этом проинфляционные риски со стороны бюджета усилились в последнее время. Минфин заявил, что достигнет структурно-сбалансированного бюджета в течение предстоящей трехлетки, то есть расходы в ближайшие годы останутся на повышенном уровне.

«Тем не менее это, на наш взгляд, не говорит о том, что текущий уровень ключевой ставки — терминальный в текущем цикле смягчения ДКП. Скорее всего, траектория снижения будет более плавной, но это будет все-таки снижение. С учетом традиционного консерватизма регулятора мы ожидаем ключевую ставку на уровне 13% на конец этого года», — резюмировал эксперт.

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