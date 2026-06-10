Весело и страшно: шаровые молнии продолжают кошмарить россиян
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Шаровые молнии снова заметили в нескольких регионах России. Они двигаются по странным траекториям и даже попадают в здания, сообщает SHOT.
В городе Пионерский Калининградкой области молния двигалась вверх зигзагами, а потом она просто растворилась в небе.
В СНТ в пригороде Омска «разряд» попал в здание изолятора, где произошел пожар. Часть района осталась без света.
До этого молнии ударили в дома в Архангельской области и Республике Коми, люди не пострадали.
Шаровая молния — это редкое атмосферное явление при грозе. Она представляет собой светящийся шар, который может перемещаться в воздухе и вести себя непредсказуемо, пассивно плывя или меняя траекторию.
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