Весело и страшно: шаровые молнии продолжают кошмарить россиян

Шаровые молнии снова заметили в нескольких регионах России. Они двигаются по странным траекториям и даже попадают в здания, сообщает SHOT .

В городе Пионерский Калининградкой области молния двигалась вверх зигзагами, а потом она просто растворилась в небе.

В СНТ в пригороде Омска «разряд» попал в здание изолятора, где произошел пожар. Часть района осталась без света.

До этого молнии ударили в дома в Архангельской области и Республике Коми, люди не пострадали.

Шаровая молния — это редкое атмосферное явление при грозе. Она представляет собой светящийся шар, который может перемещаться в воздухе и вести себя непредсказуемо, пассивно плывя или меняя траекторию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.