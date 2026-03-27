1 апреля: гид по безобидным розыгрышам для всех на День дурака

В материале РИАМО — несколько идей, как разыграть подругу, парня и начальника.

Как разыграть маму Фото - © Freepik.com Мама — самый близкий человек, поэтому розыгрыш должен быть максимально теплым и милым. Срочная новость Позвоните маме с утра и с очень серьезным голосом сообщите: «Мам, я решил(а) жениться/выходить замуж! Дата через неделю, платье/костюм уже заказан(а)». Главное — выдержать паузу и не рассмеяться первые 30 секунд. После того как она начнет причитать или радоваться, признайтесь, что это шутка, и подарите ей шоколадку за пережитый стресс. Кулинарный эксперимент Если вы живете вместе, приготовьте завтрак, но с подвохом. Например, подайте ей «десерт» из картофельного пюре, политого вареньем и украшенного веточкой укропа. Назовите это «экзотическим французским блюдом». Реакция гарантирована. Неуправляемый пульт Этот розыгрыш идеально подходит для тех, кто любит смотреть телевизор. Возьмите пульт и заклейте его датчик крошечным кусочком прозрачной липкой ленты. Теперь, как бы ни старалась ваша мама переключить канал, у нее ничего не получится. Наблюдать за ее попытками — одно удовольствие.

Как разыграть членов семьи Фото - © Freepik.com Страшные силуэты Для этого розыгрыша вам понадобятся игрушечные насекомые или просто вырезанные из бумаги силуэты. Прикрепите их к внутренней части лампы. Когда свет включится, на стенах появятся пугающие тени. Это отличный способ удивить и немного напугать своих близких. Вокруг шум Для этого розыгрыша вам понадобится пузырчатая пленка. Поместите ее под ковер в комнате или коврик для ванной. Утром, когда ваша жертва еще не успела выпить кофе, она услышит громкий неожиданный шум, который быстро поможет ей проснуться. Нет конца и края Что может быть более разочаровывающим, чем бесконечно крутить рулон туалетной бумаги в поисках конца? Усложните задачу, сбрызнув свободный край рулона туалетной бумаги небольшим количеством лака для волос. Теперь ваша жертва может крутить рулон до бесконечности. Незнакомые лица Поменяйте местами фотографии в рамочках дома, заменив их фотографиями знаменитостей. Этот трюк можно провернуть и на рабочем месте, если у вас есть галерея с фотографиями сотрудников. Это вызовет массу вопросов и смеха.

Как разыграть парня Фото - © Freepik.com Парни обычно ценят юмор «по делу», но и от милых глупостей не откажутся. Смена ролей Если он привык к твоим утренним ритуалам, сделай все наоборот. Например, если ты обычно готовишь кофе, подай ему стакан воды со словами: «Сегодня я на диете из H₂O, присоединяйся». Или поменяй местами его гель для душа и твой крем для тела. Пусть почувствует всю силу увлажнения. Ну и про то, что можно добавить немного перца в тюбик с зубной пастой, не забываем! Во все глаза Этот розыгрыш особенно понравится тем, кто любит заглядывать в холодильник. Приклейте бумажные глаза на каждый продукт в холодильнике. Когда ваш любимый откроет дверцу, его встретят десятки глаз, смотрящих прямо на него. Это не только смешно, но и немного жутковато.

Как разыграть девушку Фото - © Freepik.com Девушки любят внимание и креатив. Розыгрыш должен быть изящным и не портить настроение на весь день. Воздушные шары Начнем с классики — воздушных шаров. Для этого розыгрыша вам понадобится достаточное количество шаров, чтобы заполнить дверной проем. Надуйте их и соедините между собой, закрепив с помощью скотча. Когда ваша «жертва» откроет дверь, она окажется в облаке ярких шаров. Это не только весело, но и создает удивительный визуальный эффект. Шопинг-сюрприз Скажи ей: «Я купил тебе подарок, он в шкафу». Она открывает шкаф, а там висит вешалка с... надутым воздушным шариком или пакетом из супермаркета. Внутри настоящего подарка (например, ее любимых конфет) может лежать записка: «Шутка! А вот и настоящий сюрприз». Косметическая диверсия Если вы живете вместе, нанеси на ее бесцветный бальзам для губ, который она постоянно использует, клей ПВА или канцелярский (только чуть-чуть!). Главное — успеть сделать фото ее лица в момент нанесения. Но будь готов к тому, что отмывать придется не только губы, но и твою репутацию шутника. Случайная стрижка Купите искусственную прядь под цвет волос вашей подруги и имитируйте стрижку: «Ой, дорогая, кажется, я тебе локон отрезал…». Осторожно! Розыгрыш чреват сексуальным бойкотом.

Как разыграть начальника Фото - © Freepik.com Самый опасный вид розыгрыша. Здесь главное — субординация и стопроцентная безопасность для карьеры. Массовое недоразумение Договоритесь всем отделом (или хотя бы половиной) прийти на работу в одном цвете. Например, все в красных галстуках или синих рубашках. Когда начальник войдет в кабинет и увидит этот цветовой взрыв, его удивление будет стоить затраченных усилий. Бюрократический апгрейд Если у него на столе стоит органайзер или кружка, аккуратно оберни их десятком слоев упаковочной пленки. Ему придется потрудиться, чтобы добраться до своего имущества. Это безопасно, не портит вещи и выглядит забавно со стороны.

Как разыграть друзей Фото - © Freepik.com Кола с ментосом Пригласите друзей домой, предложите колу со льдом. Только вместо обычного льда положите в стаканы кусочки с замороженными внутри конфетами «Ментос». Когда лед растает, конфеты вступят в реакцию с напитком, в результате из стакана хлынет фонтан. Но будьте готовы к тому, что последствия придется убирать самим. Неожиданный гость К дверному глазку друга приделайте фотку его кумира и позвоните в дверь. Главное, приходите без приглашения.