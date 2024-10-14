Звезда корейской литературы Хан Ган: чем интересна писательница, завоевавшая Нобелевскую премию

В материале РИАМО рассказываем о том, за что писательница из Южной Кореи получила Нобелевскую премию и какие ее произведения доступны российскому читателю.

Хан Ган родилась в семье корейского писателя и в 22 года опубликовала свои первые стихи. В 2016 году она получила Букеровскую премию, а в 2024 году – удостоена Нобелевской премии. Читайте о первой корейской писательнице, получившей Нобелевку.

Как Хан Ган стала знаменитой

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Хан Ган родилась 27 ноября 1970 года в семье известного корейского писателя Хан Сын-вона и с детства увлекалась классической корейской литературой. Девушка начала пробовать себя в роли автора еще в студенческие годы, когда училась в Университете Ёнсе.

В 22 года Хан Ган опубликовала свои первые стихотворения в журнале «Общество и литература», а через год выиграла популярный сеульский литературный конкурс с рассказом «Алый якорь». В 1995 году молодая писательница выпустила свой первый сборник рассказов, а в 1998-м, при поддержке Художественного совета Кореи, участвовала в Международной писательской программе Университета Айовы.

В 2005 году за очерк «Монгольская метка» Хан Ган получила престижную литературную премию имени И Сана – одну из самых значимых для корейских писателей. После этого в Хан Ган вошла в список самых перспективных молодых авторов Южной Кореи.

Международной читающей публике Хан Ган стала известна в начале 2000-х, когда один за другим начали выходить романы: «Твои холодные руки», «Вегетарианка», «Борьба за дыхание», «Уроки греческого», «Человеческие поступки», «Белая книга».

Роман «Вегетарианка», опубликованный в 2007 году, стал одним из «прорывных» произведений писательницы. Он был переведен на многие языки и в 2016 году получил престижнейшую Букеровскую премию. Прославивший писательницу очерк «Монгольская метка», кстати, стал частью «Вегетарианки».

В Южной Корее Хан Ган уверенно возглавляет топ самых популярных авторов.

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За что Хан Ган получила Нобелевскую премию

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Хан Ган стала первой корейской писательницей, которая удостоилась Нобелевской премии. Согласно заявлению шведской Королевской академии наук, Хан Ган достойна Нобелевки за «поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и являет читателю хрупкость человеческой жизни». По отзывам литературоведов, проза Хан Ган насыщена тонкими метафорами и глубокой поэтикой, писательница тонко чувствует своих героев и мастерски передает атмосферу переживаний, сопровождающих драматические повороты судьбы.

О том, кто получит Нобелевские премии, стало известно 10 октября 2024 года. Сама же церемония вручения премий и золотых медалей из рук короля Швеции Карла XVI Густава состоится, по традиции, 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

Произведения Хан Ган, изданные в России

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На русский язык были переведены два романа писательницы: «Вегетарианка» и «Человеческие поступки». Первое произведение рассказывает о внутрисемейном и личностном протесте Ёнхе – женщины, которая вынуждена следовать строгим правилам и чувствует себя запертой в рамках традиций и убеждений своей семьи. В качестве манифестации своей личной воли Ёнхе выбирает вегетарианство и сталкивается с массированным противостоянием близких людей и общества.

Второй роман – «Человеческие поступки» – повествует о событиях в городе Кванджу, где Хан Ган родилась и жила до 10 лет. В 1980 году город накрыли чудовищные беспорядки, в результате которых погибли сотни мирных граждан. И хотя сама писательница с семьей покинула город за несколько месяцев до трагический событий, эта история болью отозвалась в ее сердце. В романе Хан Ган показывает хронологию ужасной резни глазами ее участников – и выживших, и пострадавших, и даже убитых.

В 2021 году Хан Ган опубликовала роман «Я не прощаюсь», который получил престижную премию Медичи и премию Эмиля Гиме в области азиатской литературы. В ближайшее время русская версия этого произведения будет переведена и выпущена одним из российских издательств.

Участие Хан Ган в проекте «Библиотека Будущего»

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Хан Ган стала одним из авторов, которые передали свои произведения в фонд международного арт-проекта «Библиотека будущего». Этот проект шотландской художницы Кэти Патерсон стартовал в 2014 году, его целью стало собрать произведения самых ярких писателей XXI века, по одному в год, и опубликовать их через сто лет. В 2014 году в лесном массиве Нордмарк была высажена одна тысяча сосен, которые в 2114 году планируется направить на изготовление бумаги для тиража «Библиотеки будущего».

В 2019 году Хан Ган была выбрана «послом Библиотеки будущего» и передала арт-проекту свой новый роман «Дорогой сын, мой возлюбленный». Этот роман будет храниться в специально оборудованном зале библиотеки Дейхмана в Осло до запланированной публикации в 2114 году.

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