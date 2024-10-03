Финалистка шоу «Песни» Ксения Минаева: творчество, песни и планы молодой певицы

Детство Ксении Минаевой и переезд в Москву

Фото - © Страница Ксении Минаевой в Инстаграм* @minaeva.official/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Ксения Минаева родилась 29 января 1998 года в Севастополе. Она выросла в многодетной семье: у нее два младших брата и сестра. В школьные годы Ксения не раз принимала участие в песенных конкурсах, однако профессионального музыкального образования не получила – зато самостоятельно научилась играть на гитаре и укулеле. Первую песню девочка написала в 14 лет и уже тогда решила связать свою жизнь со сценой.

После окончания средней школы Ксения отправилась в Москву, где планировала реализовать свою мечту и стать популярной певицей. Начинать приходилось с малого: некоторое время она выступала перед публикой в парках и на Арбате, причем, по ее словам, страшно стеснялась и не знала, как реагировать на внимание. Параллельно с уличными выступлениями Ксения бралась за разноплановые подработки: девушка трудилась то продавцом, то репетитором, то няней.

Путь к успеху: шоу «Песни», сотрудничество с Бастой и хит «Шоколадка»

Фото - © Страница Ксении Минаевой в Инстаграм* @minaeva.official/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

В Москве Ксения упорно работала над собственным репертуаром и уже в 2016 году смогла записать первый сингл – «Пазлы». В следующие два года появились композиции «Я слышу» и «Жить, а не существовать». Самым плодотворным стал 2019 год, за несколько месяцев были записаны четыре песни: «Хорошие девочки», «Август», «Поводырь» и «Да, не позвоню».

В том же 2019 году Ксения Минаева прошла отборочные туры в шоу «Песни-2» на телеканале ТНТ. Ее наставником стал рэпер Баста (Василий Вакуленко). Под его руководством Ксения написала песни «Потеряшка» и «Небо скорбит» и в итоге дошла до финала конкурса, оказавшись единственной девушкой среди финалистов. По окончании шоу, в котором Ксения заняла 4 место, Баста предложил молодой певице стать резидентом своего музыкального лейбла Gazgolder.

В июле 2023 года у Минаевой вышел первый сольный альбом «Диско шар», в который вошли 13 треков. Работа над альбомом шла более полугода, причем Ксения до последнего боялась, что у нее ничего не получится. «У меня есть проблемы с самооценкой, она не то чтобы сверхстабильная. Это нормально, когда ты иногда в себе сомневаешься. Я ведь отправилась покорять Москву без уверенности, что 100% стану звездой. Даже были мысли, что, может быть, и не получится никогда», – рассказала она в интервью на «Авторадио».

Самой любимой в альбоме певица называет песню «Тот самый день», которая, по ее словам, заряжает на позитив и движение к цели. А одной из самых популярных стала композиция «На ощупь» – именно ее выбрала для своего клипа-выступления олимпийская чемпионка Алина Загитова.

В июне 2024 в чартах появился новый трек Ксении Минаевой – «Шоколадка», который довольно быстро вышел в топы стриминговых сервисов. Сам трек, призналась певица, был написан «прямо перед сном, сидя на сломанном диване в скрюченной позе под гитару с расстроенными струнами». Кстати, у многих слушателей возник вопрос, что значит строчка «Мы идеальная пара, самые классные форсы» – ряд экспертов по молодежной моде считает, что имеется в виду пара стильных кроссовок Air Force, которые носят герои (или один из героев) композиции.

В 2024 году Ксения Минаева попала в список Forbes «30 до 30» как одна из самых ярких и многообещающих молодых певиц на российской сцене.

Личная жизнь и увлечения Ксении Минаевой

Фото - © Страница Ксении Минаевой в Инстаграм* @minaeva.official/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

О личной жизни Ксения распространяться не любит. По сведениям некоторых СМИ, певица уже несколько лет встречается с фотографом Максимом Соколовым, однако в 2023 году в одном из интервью она призналась, что ее сердце свободно.

В числе любимых занятий Минаевой – спорт, прогулки, йога и танцы, а также прослушивание самой разнообразной музыки в поисках вдохновения для новых песен. В ближайших планах девушки – работа над новыми треками и подготовка к первому большому сольному концерту, который состоится в начале декабря.