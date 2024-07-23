Вновь в эпицентре скандала: Глюкоза выступила в Красноярске и поразила публику

Недавно, на День металлурга, в Красноярске состоялся концерт, на котором в числе выступила певица Глюкоза. Но вместо душевного концерта все присутствующие вынуждены были наблюдать не совсем адекватное поведение певицы: она трогала себя за интимные места, материлась и даже не попадала в фонограмму. В материале РИАМО вспоминаем иные скандалы, в которых была замечена Глюкоза.

Наркозависимость с 12 лет и СИЗО

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Родители Натальи Ионовой (настоящее имя Глюкозы) часто были заняты и к тому же страдали от алкоголизма, поэтому девочку в детстве воспитывала ее бабушка. В 11 лет ее привели сниматься в популярном шоу для детей «Ералаш», где она на съемочной площадке часто шокировала присутствующих своими яркими образами. Чуть позже ее пригласили исполнять и более серьезные роли. Она снялась в фильмах «Война» и «Триумф» – и уже тогда начала употреблять наркотики.

В интервью изданию Super Глюкоза признавалась, что в то время она перепробовала уже все наркотики, какие только могла найти. Тогда же она начала выпивать. К слову, из всей компании, с которой она в те времена «тусовалась», уже никого нет в живых, отмечала Глюкоза.

В юном возрасте будущая певица познакомилась со своим продюсером Максимом Фадеевым, который навсегда запомнил свое первое впечатление о девушке: «Дерзкая, наглая, пьяная девка, которая с балкона заблевала нижний балкон режиссера».

В 15 лет Глюкоза встречалась с парнем, который продавал запрещенные вещества. Правда, однажды его друг написал на него заявление в полицию, и в итоге Глюкозу и его парня забрали в СИЗО «Бутырская тюрьма».

Предложение создать детям места для курения

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В 20 лет Наталья Ионова выходит замуж за бизнесмена Александра Чистякова, в браке с которым рождаются две дочери – Лидия, которая пошла по стопам матери и выступает под псевдонимом Ray!, и Александра.

Старшая Лида, как и мать, любит все экстравагантное, красит волосы в зеленый цвет и ратует за свою свободу, которую родители даже не думают ограничивать.

В одном из интервью Глюкоза сообщала, что однажды ее дочь поймали вместе с компанией во время курения. Когда Наталью вызвали к директору поговорить о ее дочери, то она ее поведение постаралась оправдать: «Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила».

На такие резкие заявления тут же отреагировали депутаты. Так, к примеру, первый заместитель комитета по просвещению Яна Лантратова отметил, что в школе «надо прививать полезные привычки, а не поощрять вредные». С ней согласился и зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Он заявил, что курилки – далеко не лучший способ воспитания, курение должно быть полностью запрещено.

«Голая» вечеринка у Ивлеевой

Фото - © Михаил Ворожцов / Фотобанк Лори

Глюкоза, как и многие другие знаменитости из сферы шоу-бизнеса, засветилась на той самой скандальной вечеринке у Насти Ивлеевой. Она прошла в декабре 2023 года в клубе Mutabor. Глюкоза тут же попала в немилость общественности, а кадры с ней активно стали вырезать из передач на федеральных каналах. Не обошел вниманием это и ее продюсер Макс Фадеев. Он в связи с произошедшими событиями запланировал перезапустить проект «Глюкоза», но уже без участия Натальи Ионовой. Фадеев также отметил, что певица «дискредитирует концепцию проекта» своей музыкой и публичным появлением в том клубе.

Скандал на концерте в Красноярске

Фото - © Андрей Дегтярёв / Фотобанк Лори

20 июля был День металлурга. В честь праздника в Красноярске состоялся концерт, куда пришло большое количество людей. Из исполнителей была приглашена Глюкоза. Правда, вместо радости у окружающих она вызвала лишь недоумение, испанский стыд, а затем и общественный резонанс. В сеть же попали кадры и видео, где певица то и дело трогает себя за интимные места, матерится, задает публике странные вопросы и даже не может попасть под фонограмму.

Свое поведение она объяснила тем, что у нее умерла любимая бабушка, из-за чего она находится в глубокой депрессии и принимает из-за этого антидепрессанты. Кроме того, по словам Глюкозы, ее «добило» предательство продюсера накануне, который даже когда-то стал крестным для ее дочери.

Несмотря на подавленное состояние, певица все же вышла на сцену, чтобы не сорвать договоренности. В своем последнем опубликованном сообщении в соцсетях она извинилась перед общественностью за свое поведение и отметила, что сейчас ей очень тяжело.

Сам концерт же обошелся Красноярску в 5,5 млн рублей. В райдер артистки входила бутылка дорогого коньяка, к которой она даже не притронулась.

Почти моментально Глюкозу убрали с афиш ее ближайшего и единственного выступления в столице после скандального концерта в Красноярске. Вероятнее всего, 29 сентября в московской «Live арене» артистки не будет, сообщает Mash.

Вместе с Натальей Ионовой на сцене фестиваля должны были выступить Анна Асти, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие. Но после концерта в Красноярске упоминание о певице убрали из описания, а афишу поменяли.

По словам сотрудников одной крупной билетной компании, в лайн-апе фестиваля Ионовой уже нет. Их коллеги из других фирм это косвенно подтвердили.

Официальных комментариев организаторов по поводу исключения певицы пока не было.