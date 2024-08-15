Виктор Цой – икона свободы: группа "Кино", актерские роли и загадочная смерть в 28 лет

Виктор Цой начал свой творческий путь в 1970-х годах, играя в музыкальных группах в Ленинграде. Затем он создал рок-группу «Кино», которая стала одной из самых популярных в СССР. Подробности о жизни и карьере великого музыканта читайте в материале РИАМО.

Детство Цоя и первые тексты

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Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде в семье инженера корейского происхождения Роберта Цоя и русской преподавательницы физкультуры Валентины Гусевой.

Мальчик стал играть на гитаре еще в раннем детстве, однако родители не поощряли его стремление к музыке. Другим увлечением Виктора было рисование. Он посещал среднюю художественную школу, но часто пропускал занятия, чтобы поиграть на гитаре с друзьями. Его первой группой стала «Палата № 6», в составе которой Цой играл на бас-гитаре и написал свои первые тексты.

Песня «Мои друзья» и Ленинградский рок-клуб

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В начале 1980-х Цой познакомился с Алексеем Рыбиным, лидером хард-роковой группы «Пилигримы». Летом 1981 года два музыканта договорились собрать собственную группу – «Гарин и гиперболоиды».

Первой широко известной песней, которую написал Виктор Цой, стала «Мои друзья». На одном из концертов она привлекла внимание известного музыкального журналиста Артемия Троицкого. Талант Цоя заметили и участники Ленинградского рок-клуба – Михаил «Майк» Науменко и Борис Гребенщиков. Именно они помогли молодому артисту записать новые песни.

Рок-клуб позволил музыкантам экспериментировать с различными музыкальными стилями, такими как панк, регги и ска, которые не приветствовались властью.

Группа «Кино» и последний концерт в «Лужниках»

Сменив название на «Кино», весной 1982 года Цой и Рыбин приступили к записи своего дебютного альбома под названием «45». Он стал одним из первых рок-альбомов в Советском Союзе, в которых вместо барабанной установки применялась драм-машина, а помимо акустических, электро- и бас-гитар активно использовались флейта, виолончель и колокольчики. Из-за лиричной и позитивной музыки дуэт стали называть «новыми романтиками».

Однако вскоре пути Цоя и Рыбина разошлись, а в основной состав «Кино» пришел Юрий Каспарян. С новым гитаристом Виктор записал второй альбом «46», который получил широкое распространение.

Полноценный состав группы с бас-гитарой и ударными образовался только к 1984 году. В тот же период был записан альбом «Начальник Камчатки» совместно с Борисом Гребенщиковым и Сергеем Курехиным. В течение следующих двух лет вышли альбомы «Это не любовь» и «Ночь». Среди песен второго были известные «Мама – Анархия» и «Видели ночь».

Шестой студийный альбом «Группа крови», вышедший в 1988 году, получил широкую известность как в СССР, так и за рубежом. Выход альбома принес Цою бурный рост популярности, а многие песни стали одними из самых узнаваемых в творчестве группы. К выходу альбома «Звезда по имени Солнце» песни «Кино» пела уже вся страна.

В начале 1989 года все участники группы поехали во Францию, где выпустили альбом «Последний герой», ставший последним прижизненным альбомом Цоя. В него вошла знаменитая песня «Хочу перемен!».

В 1990 году Цой, находившийся на пике популярности, отправился в гастрольный тур по СССР. 24 июня в переполненных «Лужниках» состоялся последний концерт группы «Кино».

Актерская карьера Виктора Цоя

Помимо музыкальной карьеры, Цой снялся в восьми кинофильмах, в том числе исполнил главную роль в картине Рашида Нугманова «Игла». В 1989 году модный журнал «Советский экран» назвал Цоя лучшим актером года.

На экране лидер «Кино» часто изображал героев, которые бунтовали или подвергали сомнению авторитеты – это было близко многим людям в советское время, когда самовыражение сильно ограничивалось цензурой.

Личная жизнь Виктора Цоя

Фото - © Галина Кмит/РИА Новости

Личная жизнь Виктора Цоя была достаточно закрыта от общественности. С первой супругой Марьяной музыкант познакомился на одном из квартирников в 1982 году: ей было 23, ему – 19. Пара поженилась после трех лет отношений, тогда же у них родился единственный сын Александр.

В 1987 году на съемках фильма «Асса» Цой познакомился с ассистенткой режиссера Натальей Разлоговой, после чего между ними закрутился роман. Музыкант до конца жизни был в отношениях с Натальей, однако официально так и не успел развестись с первой женой.

В свободное время Цой любил читать книги по философии или проводить время на природе. Он умел профессионально вырезать из дерева фигурки нэцкэ, с ранних лет был поклонником Брюса Ли и даже увлекался восточными единоборствами.

Образ Цоя вызывал отклик у поклонников, которые видели в нем икону, олицетворяющую свободу в рамках общественных ограничений.

Смерть Цоя в автокатастрофе в 1990 году

Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости

Жизнь и творчество Цоя прервались его смертью в автокатастрофе в 1990 году, когда ему было всего 28 лет. По одной из версий, музыкант мог заснуть за рулем и не справиться с управлением, вылетев на встречную полосу. Следствие установило, что в момент гибели Цой был трезв и не находился под действием каких-либо веществ.

Могила Виктора Цоя находится на Богословском кладбище Санкт-Петербурга. В память о рок-кумире по всей России и в других странах установлены различные памятники и так называемые стены Цоя. Даже сегодня, спустя 33 года после его смерти, музыка группы «Кино» продолжает жить и вдохновлять новое поколение музыкантов и поклонников.