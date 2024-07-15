Умерла Шеннен Доэрти: роли в популярных телесериалах и многолетняя борьба с раком груди

В материале РИАМО вспоминаем жизнь американской актрисы, которая много лет боролась с раком груди.

13 июля стало известно о смерти американской актрисы Шеннен Доэрти, известной по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные». Ей было всего 53 года. Продолжительное время она боролась с раком груди, однако болезнь оказалась сильнее нее. Вспоминаем жизненный путь Доэрти и ее попытки преодолеть тяжелую болезнь.

Юные годы и начало карьеры Шеннен Доэрти

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Шеннен родилась в семье консультанта по ипотеке Джона Томаса Доэрти-младшего и владелицы салона красоты Розы Райт. У Шеннен есть брат Шон, который старше ее на четыре года. В семь лет вся семья переехала в Лос-Анджелес, столицу кинематографа, где у девочки довольно рано раскрылся талант к актерскому мастерству.

Шеннен попросила свою маму записать ее на театральные курсы. Матери это не особо понравилось, но препятствовать она дочери не стала. Сначала Шеннен играла небольшие роли в любительских театральных постановках. Ее восхищали огни рампы, внимание публики, аплодисменты – она быстро привыкла к такой «голливудской» жизни звезды.

Девушка мечтала о славе и телевидении, а потому посещала все кастинги, которые только проходили в городе. Однажды ее утвердили на небольшую роль в сериале «Отец Мерфи» 1981 года – именно с этого момента ее карьера внезапно пошла в гору.

Первые успехи и заметные роли Шеннен Доэрти

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Первая заметная роль Шеннен была в шоу «Маленький домик в прериях» Майкла Лендона. 11-летняя на тот момент Доэрти практически сразу получила роль Дженни Уайлдер. Причем снималась она в шоу вплоть до самого его закрытия.

Затем Доэрти была задействована в озвучке мультфильма «Секрет крыс», а потом и вовсе блеснула в роли Мегги Мален в комедии «Девочки хотят повеселиться». Интересно, что ее коллегами по площадке уже были Хелен Хант и Сара Джессика Паркер.

Дальше – больше. Девушка сыграла младшую дочь Крис Уизерспун в драматическом шоу «Наш дом», который шел два с небольшим года. За эту роль Доэрти даже получила номинацию на премию Young artist award.

«Частный детектив Магнум» – еще один сериал в копилке ролей Шеннен. Номинацию «За лучшее исполнение гостевой женской роли» на шестом фестивале молодых актеров в 1984 году Доэрти получила за участие в шоу «Воздушный волк». Всего пять лет спустя, в 1989 году, актриса исполняет первую крупную кинороль – в черной комедии «Смертельное влечение».

Шеннен Доэрти в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные»

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Мировую известность Шеннен Доэрти приобрела в 1990 году благодаря роли Бренды Уолш в телесерале «Беверли-Хиллз, 90210». В последующие два года Шеннен получила номинацию на премию «Young Artist Award» в номинации «Молодая актриса в главной роли телевизионного сериала». В спустя еще 10 лет канал E! включил Бренду (роль, которую исполняла Шеннен) в список «50 самых злобных женщин прайм-тайма». Всего создатели сериала отсняли четыре сезона. Шеннен отстранили от участия в шоу в 1994 году из-за разногласий с коллегами и съемочной группой. И хотя первоначально, согласно сюжету, Бренда должна была отсутствовать всего год, девушка так и не вернулась в сериал, несмотря на многочисленные упоминания в финальных сезонах — актриса вернулась к роли лишь в 2008 году, когда продюсеры сериала «90210: Новое поколение» вернули героиню Доэрти в продолжение.

Еще одна значимая в карьере Доэрти роль – в сериале «Зачарованные», который смотрела, пожалуй, каждая вторая девочка на Земле. Шеннен сыграла одну из главных ролей – ведьму Прю Холливелл. Актриса также и сама срежиссировала несколько эпизодов во втором и третьем сезонах. Спустя три сезона Шеннен покинула проект из-за конфликта с исполнившей роль Фиби Холливелл Алиссой Милано. Примерно в это же время ее задерживают за вождение автомобиля в нетрезвом виде и дают три года условно. Это стало последней каплей для продюсера Аарона Спеллинга, и он уволил Доэрти с легким сердцем, а вся съемочная команда вздохнула с облегчением.

Карьера Шеннен Доэрти в последние годы

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Актриса Шеннен Доэрти успела побывать и ведущей в первом сезоне реалити-шоу «Жестокие игры» на канале Sci Fi Channel.

В 2006 году Доэрти выступила в роли и продюсера, и актрисы в реалити-шоу «Развод с Шеннен Доэрти». В нем актриса, к примеру, расставалась с бойфрендами и говорила героям, что о них думают их друзья. Однако рейтинги у шоу были низкие, и его быстро закрыли.

Осенью 2008 года актриса вернулась к роли Бренды Уолш в сериале «90210: Новое поколение», спин-оффе сериала «Беверли-Хиллз, 90210». Интересно, что за участие ей платили по 40-50 тысяч долларов за каждом из восьми эпизодов.

В том же 2008 году снялась актриса и в фильме «Горящие пальмы», который высмеивал стереотипы о жителях Лос-Анджелеса. На этот же год приходятся и съемки фильма «Сокровища ацтеков» – научно-фантастической ленты канала SciFi.

В 2010 году вышел десятый сезон проекта «Танцы со звездами», где участвовала Шеннен вместе с двукратным победителем шоу Марком Балласом. Впрочем, пара «вылетела» на второй неделе. Свое участие актриса посвятила скончавшемуся отцу.

Многолетняя борьба Шеннен Доэрти с онкологией

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Еще в 1999 году Шеннен Доэрти сообщила общественности о том, что у нее диагностировали болезнь Крона – особое воспаление желудочно-кишечного тракта, при котором в любом месте пищеварительного канала могут образоваться гранулемы.

Спустя 16 лет, в марте 2015 года, у Доэрти диагностировали рак молочной железы, который к тому времени уже успел распространиться на лимфатические узлы. Женщина проходила длительное лечение, чтобы уменьшить опухоль. Спустя год ей сделали одностороннюю мастэктомию. Однако в ходе операции врачи обнаружили, что раковые клетки могли распространиться за пределы лимфатических узлов, то есть рак оказался запущенным. В 2017 году Доэрти удалось достичь ремиссии после проведения химиотерапии и лучевой терапии.

Всего спустя два года рак вернулся. Сама Доэрти объявляла, что он находится на четвертой стадии. В июне 2023 года рак уже перешел на мозг, а в ноябре того же года перекинулся и на кости.

В январе 2024 года Шеннен говорила, что проходит некое новое лечение от рака, и называла это настоящим «чудом». Однако 13 июля 2024 года после продолжительной борьбы с болезнью умерла у себя дома в Малибу в возрасте 53 лет.