Умер Игорь Золотовицкий: актерская карьера, педагогическая деятельность и причина смерти

Артистичный и ответственный: каким рос Игорь Золотовицкий

Фото - © Олег Ласточкин/РИА Новости

Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте, в Узбекистане. Его родители, Яков Соломонович и Софья Григорьевна, оказали значительное влияние на формирование его характера и талантов. Мать привила сыну артистичность и общительность, а отец научил трудолюбию и ответственности. С детства проявляя интерес к искусству, Игорь активно участвовал в театральной студии «Товарищ», где впервые почувствовал вкус сценического искусства.

Карьера Игоря Золотовицкого: мировые туры, небольшие роли и значимые проекты

Фото - © Владимир Федоренко/РИА Новости

Золотовицкий начал свою театральную карьеру сразу после окончания Школы-студии МХАТ в 1983 году. Он был принят в труппу МХАТа, где исполнял небольшие роли. Однако вскоре понял, что путь к большим ролям займет много времени, и основал собственную театр-студию «Человек». Эта студия позволила ему реализовать собственные идеи и проекты, включая постановки «Елизавета Бам на елке у Иванова» и «Чинзано». Несмотря на трудности, связанные с финансовыми ограничениями и недостатком аудитории, Золотовицкий сумел привлечь международное внимание, организовав гастрольные туры по Европе и Америке.

Вернувшись в Россию, он продолжил активную театральную деятельность, участвуя в постановках Московского театра Олега Табакова, «Квартета И» и других. В 2011 году он занял должность директора Центрального дома актера им. А.А. Яблочкиной, а позднее возглавил Школу-студию МХАТ, став ректором учебного заведения.

Кинодеятельность Золотовицкого началась в 1984 году с фильма «Егорка», где он исполнил небольшую роль. Затем последовало участие в различных картинах, таких как «Сломанный свет», «Лихая парочка», «Мама» и многие другие. Однако значимой ролью стала работа в сериале «Пятый угол», где он сыграл одну из трех центральных фигур. После этого последовала серия фильмов и сериалов, включая «Вы все меня бесите!» и «Love». В 2024 году зрители увидели его в новых проектах, таких как «Мосгаз. Дело № 10: Метроном» и продолжение мистики «Сергий против нечисти. Зов предков».

Заворотнюк, Судзиловская и Шагин: кто был среди учеников Золотовицкого

Фото - © Сергей Кузнецов/РИА Новости

Помимо актерства, Золотовицкий активно занимался педагогической деятельностью. Он преподавал в Школе-студии МХАТ, где среди его учеников были известные артисты, такие как Анастасия Заворотнюк, Максим Дрозд и Олеся Судзиловская. Впоследствии он сам возглавлял курсы, воспитывая новое поколение актеров, включая Антона Шагина, Максима Матвеева и Екатерину Вилкову. В 2013 году он стал ректором Школы-студии МХАТ, руководя учебным процессом и поддерживая молодых талантов.

Личная жизнь ректора школы-студии МХАТ

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Личная жизнь Золотовицкого сложилась непросто. Первая серьезная любовь закончилась разрывом, а первый брак оказался фиктивным, вызванным необходимостью получения московской прописки. Настоящее счастье пришло со встречей с Верой Харыбиной, которую он встретил случайно в поезде «Ленинград — Москва». Миниатюрная красавица с отменным чувством юмора и харизмой легко пленила актера. Их союз привел к рождению двух сыновей, Алексея и Александра, которые пошли по стопам отца, выбрав профессию актера.

Причина смерти Игоря Золотовицкого

Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости

14 января 2026 года Игорь Золотовицкий ушел из жизни. За год до этого ему диагностировали рак желудка. В конце 2025 года актера трижды госпитализировали. В январе 2026-го он попал в больницу с обострением заболевания. Актеру резко стало резко хуже после курсов химиотерапии, его подключили к аппарату ИВЛ.

Врачи боролись за его жизнь, но 14 января сердце остановилось, несмотря на усилия медиков. Актеру было 64 года.