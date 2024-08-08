Спасибо, что живой: что известно о состоянии Евгения Поддубного и покушении на него в Курской области

О том, как складывалась профессиональная карьера военкора Евгения Поддубного и что известно о состоянии раненого журналиста на текущий момент – рассказываем в материале РИАМО.

Покушение на Евгения Поддубного в Курской области 7 августа 2024 года

Фото - © Скриншот

После начала атаки ВСУ на Курскую область Евгений Поддубный на автомобиле отправился на места боевых действий, чтобы рассказать о ситуации в районе столкновения.

«Противник средствами огневого поражения специально уничтожает АЗС в приграничных населенных пунктах Курской области. Боевики киевского режима таким образом пытаются помешать эвакуации мирных жителей из зоны боев», – написал военкор в своем телеграм-канале 7 августа. Также он выложил свидетельства того, что БМП ВСУ расстреливает автомобили мирных жителей в районе Суджи.

Вечером 7 августа 2024 года ряд СМИ сообщил о том, что Евгений Поддубный погиб. После удара украинского FPV-дрона по его автомобилю корреспондент перестал отвечать на звонки.

Незадолго до полуночи 7 августа появились опровержения гибели военкора. Журналиста обнаружили живым, с ранениями и ожогами, и срочно эвакуировали в больницу. Минздрав России сообщил: «Общее состояние при поступлении тяжелое. Незамедлительно маршрутизирован в противошоковую, где начата интенсивная терапия. Пациенту выполнены необходимые обследования. Из противошоковой перемещен в реанимационное отделение».

В больнице Поддубного смог навестить его коллега, военкор Александр Коц. «Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!» – написал Коц в своем телеграм-канале.

По сообщению «Вестей», в ближайшее время Евгения Поддубного доставят в одно из учреждений здравоохранения в Москве. Съёмочная группа ВГТРК, сопровождавшая Поддубного в Курской области, не пострадала.

«Покушение на Евгения Поддубного – военное преступление», – заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Не исключено, что ВСУ целенаправленно выслеживали российского военкора, поскольку он является заметной фигурой для врагов, отметил дипломат.

Александр Бастрыкин дал поручение о награждении военкора ведомственной медалью, СК России приступил к расследованию происшествия и выяснению круга лиц, причастных к атаке на журналиста.

Чем известен военкор Евгений Поддубный

Фото - © РИА Новости

Евгений Поддубный родился 22 августа 1983 года в Белгороде, здесь же окончил среднюю школу. Получил высшее образование в Белгородском государственном университете по специальности «психология». Вместе с семьей прожил несколько лет на Ближнем Востоке, прекрасно знает английский язык, немного владеет арабским.

Журналистскую карьеру начал в 2001 году в Дирекции информационных программ телеканала «ТВЦентр». С 2011 года стал специальным корреспондентом телеканалов «Россия-24» и «Россия-1». В качестве военкора объехал множество стран, где происходили локальные конфликты: побывал в Израиле, Египте, Ираке, Афганистане, Ливане, Абхазии, Пакистане и на территории Сектора Газа. В частности, Поддубный освещал события в Цхинвале в августе 2008 года и выпустил документальный фильм «Война за мир». Также он работал в районе боевых действий во время гражданской войны в Сирии и снял фильм «Битва за Сирию».

В качестве специального корреспондента телеканала «Россия 24» Поддубный со съемочной группой освещал события на Майдане в Киеве в начале 2014 года, затем работал во всех «горячих точках» украинского конфликта: на Донбассе, в Артемовске, Луганске, Славянске, Краматорске и Горловке.

В мае 2022 года Евгений Поддубный был включен в санкционные списки Великобритании и Австралии «за распространение российской пропаганды», затем последовали санкции Украины и Канады. В 2023 году Поддубного внесли в санкционнй список всех стран Евросоюза.

Был награжден медалью «За отвагу», Орденом Мужества, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими государственными наградами, в 2018 году получил звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».