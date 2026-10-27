Смерть Татула Петросяна: что известно о трагедии и почему вдова и сестра не могут договориться

В материале РИАМО — о том, что известно о смерти Татула Петросяна и почему его родственники враждуют.

27-летний Татул Петросян, муж популярной кемеровской блогерши Милены Петросян, ушел из жизни в начале октября. Официально это считается самоубийством. Следом разгорелся скандал. Сестра погибшего публично обвинила в трагедии вдову, а та рассказала, что боится угроз. Тем временем в сети началась травля.

Кто такой Татул Петросян — муж блогерши Милены Петросян

Фото - © @naripetrosyan88

Татулу было 27 лет, он жил в Кемерове. Известность ему принесла жена: Милена Петросян ведет блог, у нее больше 800 тысяч подписчиков. Там пара много лет показывала семейную жизнь.

Познакомились они в 2018 году, а поженились в 2022-м. В семье росли двое маленьких детей: дочь и сын. Раньше Татул часто писал жене теплые слова в соцсетях. Подписчики вспоминают его фразу «Любимая жена, я тебя сильно люблю».

Идиллия, судя по всему, была лишь на экране. В 2025 году Татул стал реже появляться в блоге жены, а в 2026-м исчез из ее ленты и сторис. Свой аккаунт он закрыл.

Что известно о подробностях смерти Татула Петросяна

Фото - © @naripetrosyan88

Татул умер 3 октября, тело нашли в Кемерове. Милена сообщила о смерти мужа 4 октября. Прощание прошло 5 октября.

Муж блогерши покончил с собой недалеко от остановки «Красное озеро» в спальном районе Кемерова. Согласно данным NGS42.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, до рокового шага мужчина приехал к озеру, неоднократно звонил своей супруге Милене. Для чего именно — хотел просто поговорить или у него был другой замысел — установить уже невозможно. Этот звонок, по версии сестры погибшего Нарине, остался без ответа: Милена, по ее словам, в тот вечер проводила время с подругой в кальянной и не приехала.

Вместо слов поддержки на вдову обрушился шквал негативных сообщений от подписчиков, так что ей пришлось прокомментировать произошедшее. Милена написала: «Я вижу все ваши сообщения поддержки и соболезнования. Я проживаю сейчас горе, и в силу своего воспитания и ценностей я не могу выносить ту правду, которую хочется рассказать, из-за уважения к семье мужа. То, что сейчас говорится в мою сторону, — я понимаю, что это все эмоции, которые берут вверх. Но никто из вас не знает, что на самом деле происходило внутри нашей семьи. К сожалению, вы услышали лишь одну сторону и поспешили сделать выводы. Дайте мне пережить это горе. Мне нужно время». Женщина сразу закрыла комментарии, а в дальнейшем и вовсе удалила пост.

По данным СМИ, правоохранители причиной смерти сразу назвали самоубийство. Следователи, как сообщается, изучают переписки погибшего с женой. Официальных выводов о том, что привело к трагедии, нет.

Что говорит сестра Петросяна Нарине

Фото - © @naripetrosyan88

Сестра погибшего, Нарине Петросян, в момент трагедии находилась за пределами России. Узнав о случившемся, она выступила с серией эмоциональных публикаций против невестки. Она сказала, что не позволит порочить имя брата. «Она теперь лишь мать моих племянников, с ней я встречусь в суде. Пока она курила кальян со своей подругой, мой брат умирал! Вместо того, чтобы скорую вызвать, поднять ему ноги, она позвонила этой твари… Я расскажу всю правду! И да, то, что вы пишите, что это прямая угроза, у меня юридическое образование и я работала 9 лет в суде, знаю все законы! Мне терять нечего, я не дам посмеяться над моим братом», — написала Нарине.

Нарине утверждает, что брата довела до отчаяния измена жены. Она опубликовала сообщение Татула, где он, по ее словам, рассказывает, что знает о связи Милены с его другом. Также он якобы говорит, что об этом знала и мать Милены. Нарите выложила у себя в блоге голосовое сообщение от брата, которое он ей отправил незадолго до смерти. «Честно, я сидел сейчас и слушал разговор. Теща мне позвонила. Немного обидно стало, если честно. Я в шоке от того, что она говорит, что они уже с ним разговаривали, что они типа встречаются. Говорят, что любят друг друга. Теща ей говорила, мол, ты понимаешь, что он тебя поматросит и бросит», — делился шокированный Татул Петросян с сестрой.

Сама Милена, по сообщениям СМИ, эти обвинения отрицает.

8 октября Нарине рассказала еще об одной подробности. По ее словам, после похорон она пошла в следственный отдел и там услышала, что Милена приезжала на место трагедии, но не вышла из машины и позвонила другому мужчине. Эти слова нигде не подтверждены.

Нарине сообщила, что намерена через суд добиваться встреч с племянниками.

Что говорит о гибели мужа блогерша Милена Петросян

Фото - © @milenapetrosyan11

Через две недели после трагедии Милена вышла на связь. Она заявила, что не считает себя виноватой, а сейчас ее волнует только покой детей. Блогерша рассказала, что работает с психологом. Говорить плохо о муже она не хочет, потому что он отец ее детей. «С психологом работаю. Не хочу как-то плохо отзываться о муже. Он все равно отец моих детей. Мне не хочется ничего плохого, не хочется это как-то комментировать вообще. Только из-за уважения к моему мужу, к отцу моих детей — как я могу говорить плохо о его семье и о нем тоже, и обо всех плохих семейных моментах? Не хочу ничего выносить. Мне зачем оправдываться перед дураками, которые во все это верят», — делится Милена.

Позже Милена рассказала, что после похорон живет в страхе. Она боится заходить домой по вечерам, потому что, по ее словам, за ней следят, а в подъезде нет камер. «Я просто боюсь даже домой в подъезд заходить, потому что она так угрожает, что за мной следят, и так далее. Мне очень страшно заходить домой вечером. У нас еще подъезд без камер. Мне очень страшно», — пожаловалась Милена.

Нарине не оставила это без комментария и ответила вдове: «Люди, успокойтесь, пожалуйста! За Миленой никто не следит, иначе она бы уже написала заявление в полицию, указала номера машин. У нее на подъезде есть камера. Там 6 подъездов и везде установлены камеры. Вы это знаете. А ее родители живут в частном секторе, поэтому хватит мне присылать ее интервью».

Какие скандалы разгорелись на фоне смерти Татула Петросяна

Фото - © @milenapetrosyan11

Главный скандал развернулся в соцсетях. После публикаций Нарине тысячи пользователей набросились на Милену. Вдове пришлось закрыть комментарии. Отношения разрушаются и в ее окружении. По данным Woman.ru, от Милены отписалась близкая подруга, которая заняла сторону родственников погибшего. Жители Кемерова требуют от блогерши объяснений.

Отдельная тема — имущество. В сети заговорили, что родные Татула хотят отобрать у детей квартиру и машину. Нарине сказала, что ни она, ни ее мать не претендуют на это. Все заработанное семьей, по ее словам, принадлежит детям Татула. Также сестра Татула добавила: «И еще ни я, ни моя мама у племянников не отбираем квартиру и машину. Хватит верить в этот бред! К сожалению, есть конкретные люди, готовые за наследство перегрызть друг друга, но нам чужого не нужно. Все, что они заработали, это их», — оправдалась девушка. Она продолжает настаивать, что брат ушел из жизни не просто так. «И хватит писать: „Нарине, это был выбор вашего брата!“ Его довели до такого состояния. Каждая девушка мечтала, чтобы у нее был такой муж. Если бы мой брат был плохим отцом, зятем или мужем, все соцсети об этом бы знали. Я никогда в жизни не делала людям плохо, даже когда они делали мне больно. Но сейчас я желаю тем, кто пишет гадости про моего брата, испытать ту боль, которую испытываем мы с мамой», — заявила Нарине.

Мира на похоронах не случилось. По сообщениям СМИ, стороны там не общались, а родные Татула намерены довести дело до суда и получить ответы от Милены.

Родственники Татула настаивают, что причиной трагедии стала депрессия, вызванная поведением жены. Милена с этим не согласна. Версии сторон по-прежнему расходятся, а точку может поставить только проверка следователей.

Суды и расследование: что дальше будут делать родственники Татула Петросяна

Пока идет проверка, главный вопрос остается открытым: что привело к трагедии. Нарине готовится к судебным разбирательствам, а Милена, по данным СМИ, взяла паузу в соцсетях и удалила все свои видеосообщения и посты, связанные с покойным мужем. Удалила посты и Нарине Петросян, оставив только эмоциональные видео о том, как она скучает по брату.