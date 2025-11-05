Скончался Юрий Николаев: творческая карьера, личная жизнь и причины смерти знаменитого телеведущего

Детство, юность и первые роли Юрия Николаева

Фото - © кадр из фильма «Хождение по мукам»

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе Молдавской ССР, в семье военных. С детства он проявлял интерес к творчеству, участвовал в театральной самодеятельности, после школы отправился в Москву и без особого труда поступил в ГИТИС, который окончил в 1970 году.

Юрий планировал стать актером кино, и уже через год после окончания вуза он появился на советских киноэкранах в главной роли в фильме «Большие перегоны» режиссера Анатолия Дудорова. Юный Николаев сыграл кочегара и помощника машиниста, который ищет свой путь в жизни. Затем в творческой биографии Николаева появились еще несколько фильмов, телесериалов и телеспектаклей, однако популярности молодому артисту эти роли не принесли.

Несколько лет после окончания вуза Николаев работал в Театре им. А.С. Пушкина, но в какой-то момент осознал, что актерская карьера – не его стезя, а вот телевидение может дать ему «дорогу в жизнь». Еще в начале 1970-х Юрий Николаев стал подрабатывать на ЦТ Гостелерадио СССР – трудился в отделе дикторов. Первой передачей, которую ему доверили вести, стала программа «Вперед, мальчишки!». Вскоре после этого Юрия Николаева пригласили стать постоянным ведущим шоу «Утренняя почта», которое смотрела буквально вся страна. Здесь он проработал, с перерывами, более 17 лет.

Личная жизнь Юрия Николаева

Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

В судьбе Юрия Николаева была одна особо значимая встреча, которая определила его дальнейшую личную жизнь. Однажды днем в середине 1960-х молодой студент Юра вышел прогуляться со своим однокурсником, будущим актером и режиссером Рональдом Гарвисом, и случайно встретился с его младшей сестрой Элеонорой. Они понравились друг другу, но Рональд категорически запретил Юрию засматриваться на сестренку: «И не мечтай! Она еще совсем ребенок». Девочка тогда училась в 8 классе. Юрий и Элеонора иногда проводили время в общих компаниях, но дальше общения дело не шло: сказывалась разница в возрасте и мировоззрении.

В начале 1970-х Юрий Николаев связал себя узами брака со студенткой Галиной, но они не сошлись характерами и развелись через пару лет после свадьбы. Элеонора, по ее словам, всегда помнила о Юре, но после его развода они вновь встретились только в 1974 году. Девушке уже исполнилось 23, а Николаев начинал карьеру в кино и на телевидении. Теперь уже никто не мог запретить молодым людям встречаться. Меньше чем через год они расписались.

«Наших с ним зарплат хватило лишь на обручальные кольца и на портниху. Юрины родители прислали царский подарок: отрезы на костюм и платье. Ему серую шерсть, а мне — голубой кримплен. Страшный дефицит по тем временам! В ЗАГС поехали на троллейбусе, – рассказывала Элеонора. – Кто-то из друзей одолжил на шампанское и свадебные фотографии. Нас быстренько расписали, почему-то без Мендельсона и долгих речей, и мы с гостями вернулись домой – в театральное общежитие на проспекте Мира. По пути заскочили в кулинарию, купили котлет по 11 копеек и накрыли стол. Через час новоиспеченный муж уехал на спектакль».

Их брак продлился более 50 лет: 5 апреля 2025 года супруги отметили золотую свадьбу. Детей у пары не было.

Знаменитые шоу

Фото - © кадр из программы «Утренняя почта»

Для людей советской эпохи Юрий Николаев стал «лицом» программы «Утренняя почта»: здесь зачитывались письма телезрителей, ведущий в юмористической форме отвечал на их вопросы и ставил в эфир клипы или выступления звезд советской эстрады. В 1985 году Николаев вел всесоюзный конкурс «Песня года», также был ведущим «Голубого огонька», фестиваля в Юрмале и программы «Спокойной ночи, малыши!».

В 1991 году началась новая эпоха популярности Юрия Николаева – он стал лицом и одним из соучредителей программы «Утренняя звезда». Это шоу позволило детям и подросткам из всех союзных республик продемонстрировать свои таланты и найти собственную аудиторию. С подачи «Утренней звезды» стали популярными такие артисты, как Юлия Началова, Пелагея, Сергей Лазарев, Валерия, Влад Топалов, Сергей Чумаков, Алсу, группы «Лицей» и «Тату» и многие другие.

Юрия Николаева ценили как душевного и искреннего комментатора, он был ведущим множества шоу – «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Достояние Республики», «Звезда», а также сопровождал детское «Евровидение» в 2005 году.

Болезнь и причина смерти Юрия Николаева

Фото - © РИА Новости

В последние несколько лет здоровье телеведущего вызывало серьезные опасения. По сообщениям прессы, еще в 2007 году у Николаева диагностировали рак желудка, но с этой болезнью Юрий успешно справился. В 2023 году появилась информация, что Николаев страдает от рака легких, в 2024-м – о том, что он попал в реанимацию с легочной недостаточностью и отеком легких.

Знаменитый телеведущий никогда не скрывал, что очень много курит (иногда по две пачки в день), но даже болезнь не стала причиной отказаться от вредной привычки. В середине октября 2025 года Юрий Николаев был экстренно госпитализирован в связи с дыхательной недостаточностью. Врачи сделали все возможное, но спасти жизнь народного артиста не удалось: он скончался 4 ноября. В середине декабря 2025 года Юрию Николаеву могло бы исполниться 77 лет.