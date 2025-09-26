Секс в кузове автомобиля: чем известен блогер Георгий Дзугкоев и в чем его обвиняют

Кто такой Георгий Дзугкоев

Фото - © скриншот

О биографии треш-блогера Георгия Дзугкоева известно очень мало. Он кавказского происхождения (в сети его называют то дагестанцем, то азербайджанцем) и проживает то в Москве, то в Краснодаре. Обожает снимать контент, который строится на унижении русских пенсионерок. В его телеграм-канале почти миллион подписчиков.

Чем известны блогер Дзугкоев и его «напарница» Роза

Фото - © Telegram-канал Mash

Скандальную известность Георгий Дзугкоев приобрел благодаря своим видео, на которых он унижает русских бабушек и избивает их на камеру. Весь его контент построен на оскорбительном отношении к русским женщинам пожилого возраста. В кадре Георгий подходит к женщинам, общается с ними в унизительном тоне, задает аморальные вопросы и порой даже распускает руки — может дать пощечину или толкнуть. Зачастую в видео Георгий присутствует не один, а с «братьями». Цель роликов одна — представить русских женщин недалекими.

Чаще всего объектом издевательств выступает одна и та же женщина по имени Роза. Вероятно, Дзугкоев ей платит за то, чтобы она появлялась в его роликах. Любопытно, что бывают видео, в которых он с Розой «играет в любовь» — целуется и обнимается с ней. Такие видео имеют порнографический характер. В СМИ пишут, что Роза — его «напарница».

В 2024 году правоохранительные органы сообщили, что возьмутся за проверку Дзугкоева. Их насторожил ролик, в котором блогер сначала заигрывает с Розой, а потом оскорбляет, называет «мразью» и бьет ее по лицу. Следственный комитет организовал проверку, кроме того, историю взял под свой контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин. Впрочем, о результатах проверки не сообщалось. Дзугкоев же тогда сбежал в Таиланд и стал снимать там ролики про наркотики, издевательства, проституцию на Пхукете и прочее.

В июне 2025 года произошла еще одна скандальная история: Дзугкоев довел Розу до реанимации. У 63-летней женщины оторвался тромб на фоне очередной алкогольной интоксикации. Она с блогером прилетела на Бали, чтобы снимать новые ролики, и в них она несколько раз появилась в измененном состоянии.

«Роза этой ночью просто откинула тромб. <…> Сознание потеряла после бутылки этого вискаря, [конец] ей пришел. Увезли ее на скорой. Я вот под грустные песни сижу, вино [пью], как будто прощаюсь. Уже тромб не держится там, я не знаю, уже на таких полураскрученных болтах, наверное, был. Розка уходит как легенда. <…> Попозже в больницу поеду, пока под грустные треки сижу бухаю…», — заявил Дзугкоев в своем блоге.

Секс в кузове автомобиля

В сентябре 2025 Дзугкоев снова отличился: выложил в своем канале видео, как он занимается сексом в кузове автомобиля во время движения по проезжей части. Предполагается, что эта девушка — проститутка.

О том, когда данный ролик был снят, информации нет. Власти Пхукета сразу же объявили Дзугкоева в розыск.

Блогера быстро нашли и задержали. Сделали это в Бангкоке в аэропорту Суваннапхум, куда он прибыл из курортной провинции Пхукет.

«Россиянин Георгий Дзугкоев действительно задержан полицией Таиланда. Ему может грозить судебный штраф и депортация на Родину. Наиболее вероятно, что до депортации его поместят в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда», — сообщили российские дипломаты.

На фото, которое было сделано в полиции Таиланда, Дзугкоев находится вместе с Розой.