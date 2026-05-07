Россиянка намазала турецкое масло на лицо и опухла во время отпуска

Россиянка отправилась в отпуск в Турцию в апреле, приобрела неизвестное местное косметическое средство, намазала его на лицо и опухла. Ее отдых был испорчен, рассказала пострадавшая в соцсетях.

Половина отпуска у девушки прошла в истерике. По ее словам, в больнице к ней относились равнодушно.

Девушка пожаловалась, что после использования средства у нее появились сильные отеки на лбу, шее и веках.

На опубликованном видео показано, что у девушки сильно опухло лицо. Ей пришлось принимать антигистаминное, так как это похоже на мощную аллергическую реакцию.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.