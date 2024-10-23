Самые громкие разводы звездных пар в 2024 году

В Год семьи хотелось бы говорить о супружеском счастье и появлении наследников, однако не всегда все складывается так, как мы хотим. Знаменитости в 2024 году решили устроить череду расставаний, причем не выдерживают даже многолетние браки. О самых громких разрывах этого года – в материале РИАМО.

Алсу и Ян Абрамов

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История Алсу и Яна Абрамова началась в 2002 году. Между будущими супругами сразу пробежала искра, однако встречаться они начали лишь в 2005 году. Всего спустя два месяца отношений Ян сделал Алсу предложение руки и сердца.

Молодые поженились в марте 2006 года. Однако в СМИ ходили слухи, что пара расписалась гораздо раньше, устроив праздник лишь для самых близких. Свадьба Алсу и Яна Абрамова стала одной из самых роскошных в истории российского шоу-бизнеса, торжество устроили в ГЦКЗ «Россия». Свидетельство о браке вручил на тот момент мэр Москвы Юрий Лужков, среди гостей были Владимир Жириновский, Иосиф Кобзон, Игорь Крутой и многие российские звезды. На праздник потратили около 3,5 млн долларов, подарки были соответствующими: родители подарили молодоженам роскошный пентхаус в центре Москвы и загородный дом.

Брак влюбленных длился целых 18 лет. При этом в прессе довольно часто ходили слухи о неверности Яна Абрамова. Ему приписывали роман с моделью Викторией Лопыревой, а до этого — с Анастасией Решетовой (стоит отметить, что внешне она очень похожа на Алсу). Говорят, что Алсу старалась всеми силами сохранить брак, поэтому на многолетние измены супруга она закрывала глаза.

Однако год назад в запрещенной соцсети певица написала о «стрессовых изменениях» в жизни, и уже тогда поклонники поняли, что речь идет о браке. 24 мая 2024 года супруги подали на развод.

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук

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Отношения Татьяны Ким и Владислава Бакальчука начались еще задолго до того, как была основана бизнес-империя «Диких ягод» (Wildberries). Бизнес построить Татьяна решила, находясь в декрете. Денег тогда не хватало, а продолжать репетиторство с малышкой на руках не представлялось возможным. Будучи молодой мамой, Татьяна на себе ощутила, что шопинг с маленьким ребенком порой превращается в настоящее испытание. Тогда и родилась идея перепродавать вещи онлайн. Она опиралась на собственные нужды и потребности. Вместе с мужем они создали собственный сайт-каталог, запустили рекламу в интернете, а чтобы выделиться среди конкурентов, добавили всего 10% к стоимости товаров и не брали предоплату с клиентов. Уже в первый же день пришло несколько заказов. Так появилась компания Wildberries, которая за 20 лет переросла в настоящую империю.

В 2024 году внезапно случился раскол в паре. Татьяна объявила о том, что ее компания объединяется с оператором наружной рекламы Russ. Владислав же выступил резко против этого, однако юридических прав сопротивляться у него не было – ему принадлежал только 1% акций. Довольно скоро конфликт из делового перерос в личный, и Татьяна подала на развод.

«Честно признаться, [чувствую себя] просто великолепно. Ощущение, будто я сбросила с себя оковы. Впервые за много лет я дышу полной грудью и абсолютно счастлива», — сказала она, комментируя скандальный развод с Владиславом Бакальчуком.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

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Музыкант познакомился с Ольгой, дочерью миллиардера Вaлерия Абрамова, на одной из вечеринок. Тогда артист еще состоял в отношениях с Матильдой Шнуровой. По слухам, новый роман певца начался еще до развода. Основатель группы «Ленинград» якобы общался с девушкой около года и вел с ней многочасовые разговоры по телефону. Расставшись с женой, Сергей стал появляться на публике с избранницей.

Отношения пары развивались стремительно. Буквально через несколько месяцев после разрыва с Матильдой, в 2018 году, артист сыграл тайную свадьбу. Сергей и Ольга расписались в ЗАГСе на Английской набережной Санкт-Петербурга, попав в него через черный ход.

В 2024 году Абрамова внезапно решила расстаться со Шнуровым и подала на развод. Пара никак не комментировала разрыв, а судебное заседание пройдет в закрытом режиме.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

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Пара сошлась в 2016 году, причем ради Паулины Андреевой Бондарчук развелся с супругой после 25 лет брака. Свадьба была «скромная» – присутствовало около 200 человек. Спустя пять лет Паулина родила от Бондарчука сына.

Всего спустя два года после появления мальчика на свет брак пары дал трещину. Уже в 2023 году супруги перестали появляться вместе на публике, а на фотографиях пропали обручальные кольца с безымянных пальцев.

В апреле текущего года стало известно, что Паулина ушла от Бондарчука. Причиной развода пары друг Бондарчука назвал то, что супруги не сошлись характерами. По его словам, режиссер до сих пор любит Андрееву и хочет ее вернуть. Он не исключил, что знаменитости в итоге помирятся. «Паулина — интроверт, ведет достаточно замкнутый образ жизни, не любит шумные компании. А Федор не прочь широко и шумно погулять. Паулина устала от этих бесконечных застолий», — заявил инсайдер.

По информации издания, Бондарчук и Андреева еще не подали на развод, однако сейчас живут раздельно: артистка находится в Санкт-Петербурге, а режиссер — в Москве.

SHAMAN и Елена Мартынова

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Ярослав Дронов (SHAMAN) женился на Елене Мартыновой в 2017 году. Мартынова отвечала за сценический образ SHAMANа и, по сути, привела его к всенародной славе. У женщины богатый опыт раскрутки, к тому же она старше Ярослава на 14 лет. В недавнем интервью Дронов, который ранее уже был женат и имеет дочь от первого брака, говорил, что старается уделять внимание второй жене, даже когда они не вместе. За него Елене передавали цветы и открытки чуть ли не каждый день. Елена также рассказывала, что еще до того, как на артиста обрушилась слава, она верила в его успех, а родственники певца души не чаяли в ней.

26 сентября в своем телеграм-канале певец сообщил, что разводится с женой. «Мы с Еленой – очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь», – говорится в сообщении. Также SHAMAN добавил, что это решение было обоюдным и они останутся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид. Развод также подтвердила сама Елена Мартынова. «Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — написала она в запрещенной соцсети.

Анна Седокова и Янис Тимма

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Около пяти лет длились отношения экс-солистки «ВИА Гра» и баскетболиста Яниса Тиммы. Они начали встречаться летом 2019 года, в ноябре того же года они выложили совместную фотографию в социальных сетях. О грядущей свадьбе стало известно летом 2020, и уже в сентябре пара расписалась. Стоит отметить, что Анна старше своего супруга почти на десять лет. Общих детей у них в браке не было.

Вокруг их отношений то и дело всплывали слухи о том, что внутри пары много проблем, однако певица старалась не выносить сор из избы. Тем не менее в 2024 году Седокова объявила о том, что в отношениях с мужем действительно были постоянные конфликты, и подала на развод. 7 сентября певица официально развелась с супругом и отметила это сменой имиджа. «Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим, – отмечала Седокова. – Я знаю, вы видите перемены во мне и внешние, и внутренние. Да, они есть».